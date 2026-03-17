Giá xăng dầu thế giới ngày 17/3/2026: Dầu Brent vượt mốc 102 USD/thùng Trong phiên giao dịch ngày 17/3/2026, giá dầu thế giới tiếp đà tăng trưởng mạnh. Dầu Brent tăng 2,72% lên mức 102,94 USD/thùng, trong khi giá xăng ghi nhận mức tăng kỷ lục 79,31% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường năng lượng thế giới ghi nhận sắc xanh đồng loạt trong phiên giao dịch ngày 17/3/2026. Các mặt hàng chủ chốt như dầu thô WTI, dầu Brent và xăng đều duy trì đà tăng ổn định so với phiên trước đó, củng cố xu hướng tăng trưởng trong ngắn hạn và dài hạn.

Bảng giá năng lượng thế giới cập nhật ngày 17/3/2026

Mặt hàng Đơn vị Giá hiện tại So với hôm qua (%) So với tuần trước (%) So với 1 tháng trước (%) So với 1 năm trước (%) Dầu WTI USD/thùng 95,98 +2,57 +14,76 +47,23 +66,79 Dầu Brent USD/thùng 102,94 +2,72 +17,12 +46,17 +68,98 Xăng USD/gallon 3,07 +2,42 +16,19 +56,19 +79,31 Khí gas USD/MMBtu 3,03 +0,47 +0,43 +0,73 -17,71

Phân tích diễn biến các mặt hàng dầu thô

Dầu Brent tiêu chuẩn ghi nhận mức tăng 2,72% so với hôm qua, chính thức vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 100 USD để đứng ở mức 102,94 USD/thùng. So với cùng kỳ tháng trước, giá dầu Brent đã tăng mạnh 46,17%, phản ánh áp lực cung cầu trên thị trường toàn cầu đang có những biến động lớn.

Tương tự, dầu thô WTI cũng tăng 2,57%, giao dịch ở mức 95,98 USD/thùng. Đáng chú ý, biên độ tăng trưởng của mặt hàng này so với một năm trước lên tới 66,79%. Đà tăng này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại các nền kinh tế lớn.

Thị trường xăng và khí gas diễn biến trái chiều

Mặt hàng xăng ghi nhận mức biến động mạnh nhất trong nhóm năng lượng. Với mức giá 3,07 USD/gallon, giá xăng đã tăng 56,19% chỉ trong vòng một tháng qua và tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng gây áp lực lớn lên chi phí vận tải và lạm phát toàn cầu.

Ngược lại, khí gas là mặt hàng duy nhất ghi nhận mức giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái. Dù tăng nhẹ 0,47% trong phiên hôm nay lên mức 3,03 USD/MMBtu, nhưng so với một năm trước, giá khí gas đã giảm 17,71%. Điều này cho thấy sự tách biệt trong xu hướng giá giữa các nguồn nhiên liệu hóa thạch lỏng và khí đốt trong giai đoạn hiện tại.

Nhìn chung, ngoại trừ khí gas có xu hướng giảm dài hạn, các mặt hàng năng lượng còn lại đều đang nằm trong chu kỳ tăng giá mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất và tiêu dùng trên quy mô toàn cầu.