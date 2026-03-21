Giá xăng dầu thế giới ngày 20/3/2026: Dầu Brent tiến sát mốc 110 USD mỗi thùng Trong phiên giao dịch ngày 20/3/2026, giá dầu Brent tăng 1,16% lên 109,98 USD/thùng, trong khi giá xăng tăng mạnh 1,66% và khí gas giảm nhẹ về mức 3,15 USD/MMBtu.

Giá các mặt hàng năng lượng trên sàn giao dịch quốc tế ghi nhận sự biến động trái chiều trong phiên ngày 20/3/2026. Đáng chú ý, dầu Brent và xăng duy trì đà tăng trưởng, trong khi mặt hàng khí gas có dấu hiệu hạ nhiệt so với phiên trước đó.

Diễn biến chi tiết giá các mặt hàng năng lượng

Cụ thể, dầu Brent giao dịch ở mức 109,98 USD/thùng, tăng 1,16% so với ngày hôm qua. So với cùng kỳ tháng trước, mặt hàng này đã tăng mạnh 54,06% và tăng tới 81,00% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, dầu WTI cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 0,13%, đạt 95,75 USD/thùng.

Mặt hàng xăng thế giới ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong phiên hôm nay với tỷ lệ 1,66%, đưa giá trị giao dịch lên mức 3,18 USD/gallon. Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng chung, giá khí gas giảm 0,33% so với phiên hôm qua, hiện đứng ở mức 3,15 USD/MMBtu.

Bảng tổng hợp giá xăng dầu ngày 20/3/2026

Dưới đây là số liệu chi tiết về mức biến động của các mặt hàng xăng dầu so với các mốc thời gian trước đó:

Mặt hàng Đơn vị Giá hôm nay So với hôm qua (%) So với 1 tháng trước (%) So với 1 năm trước (%) Dầu WTI USD/thùng 95,75 0,13 44,46 66,82 Dầu Brent USD/thùng 109,98 1,16 54,06 81,00 Xăng USD/gallon 3,18 1,66 41,91 86,37 Khí gas USD/MMBtu 3,15 -0,33 8,00 -14,42

Phân tích dữ liệu cho thấy, mặc dù có sự điều chỉnh giảm nhẹ trong ngắn hạn (tuần trước dầu WTI giảm 2,96%), nhưng xét về dài hạn, hầu hết các mặt hàng năng lượng đều đang ở vùng giá cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, xăng và dầu Brent là hai mặt hàng có sức tăng nóng nhất trong chu kỳ 12 tháng qua.