Giá xăng dầu thế giới ngày 5/3: Dầu WTI lên 75,27 USD, dầu Brent đạt mốc 81,66 USD Sáng 5/3, giá dầu thô quốc tế đồng loạt tăng nhẹ với dầu WTI tăng 0,88% và Brent tăng 0,49%. Đáng chú ý, giá xăng ghi nhận mức tăng kỷ lục gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong phiên giao dịch ngày 5/3/2026, giá các mặt hàng năng lượng trên thị trường quốc tế ghi nhận sắc xanh chủ đạo. Theo dữ liệu từ các sàn thương mại, dầu thô WTI và Brent tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định so với phiên trước đó, phản ánh sự biến động tích cực của nguồn cung và nhu cầu toàn cầu trong ngắn hạn.

Chi tiết biến động giá năng lượng thế giới

Dưới đây là bảng tổng hợp diễn biến giá các mặt hàng xăng dầu và khí đốt so với các mốc thời gian quan trọng:

Mặt hàng ĐVT Hôm nay So với hôm qua (%) So với tuần trước (%) So với 1 năm trước (%) Dầu WTI USD/thùng 75,27 +0,88 +16,00 +31,73 Dầu Brent USD/thùng 81,66 +0,49 +15,87 +34,89 Xăng USD/gallon 2,54 +0,63 +13,45 +49,45 Khí gas USD/MMBtu 2,93 +0,68 +4,37 -19,95

Thị trường năng lượng thế giới ghi nhận xu hướng tăng giá đồng bộ.

Phân tích xu hướng thị trường năng lượng

Bên cạnh sự tăng trưởng nhẹ trong phiên hôm nay, thị trường năng lượng đang cho thấy một chu kỳ tăng giá mạnh mẽ trong trung và dài hạn. Cụ thể, dầu WTI đã tăng 16% chỉ sau một tuần và tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2025. Tương tự, dầu Brent cũng duy trì mức tăng trưởng ấn tượng 34,89% so với một năm trước đó.

Đáng chú ý nhất là mặt hàng xăng với mức tăng đột biến 49,45% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy áp lực chi phí nhiên liệu đối với người tiêu dùng và các ngành vận tải đang ở mức rất cao. Trái ngược với xu hướng của dầu thô và xăng, mặt hàng khí gas mặc dù tăng nhẹ 0,68% trong ngày hôm nay nhưng vẫn ghi nhận mức giảm gần 20% so với một năm trước, cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong nhóm hàng hóa năng lượng.

Nhìn chung, đà tăng trưởng của giá dầu thô trong tuần qua (trên 15%) đang tạo ra một mặt bằng giá mới trên thị trường quốc tế. Các nhà đầu tư và giới chuyên gia đang theo dõi sát sao các biến động về địa chính trị và chính sách khai thác của các nước xuất khẩu lớn để dự báo xu hướng tiếp theo của thị trường.