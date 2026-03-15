Giá xăng E5RON92 giảm 447 đồng, RON95 và dầu hỏa tăng từ 22h ngày 12/3 Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu từ đêm 12/3/2026, trong đó giá xăng E5RON92 giảm nhẹ, trong khi xăng RON95 và dầu hỏa đồng loạt tăng giá.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố phương án điều hành giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 22h ngày 12/3/2026. Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định điều chỉnh trái chiều giữa các mặt hàng xăng, đồng thời tăng mạnh giá dầu hỏa nhằm phản ánh biến động của thị trường thế giới.

Chi tiết biến động giá xăng dầu trong nước

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 447 đồng/lít, đưa mức giá bán lẻ tối đa về 22.504 đồng/lít. Ngược lại, xăng RON95-III tăng 335 đồng/lít, đạt mức 25.575 đồng/lít. Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S tăng 555 đồng/lít và dầu hỏa ghi nhận mức tăng cao nhất lên tới 2.513 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm nhẹ 340 đồng/kg.

Mặt hàng Giá bán lẻ tối đa (VND) Mức điều chỉnh (VND) Xăng E5RON92 22.504 đồng/lít Giảm 447 Xăng RON95-III 25.575 đồng/lít Tăng 335 Dầu diesel 0.05S 27.025 đồng/lít Tăng 555 Dầu hỏa 26.932 đồng/lít Tăng 2.513 Dầu mazut 180CST 3.5S 18.661 đồng/kg Giảm 340

Tiếp tục chi mạnh Quỹ bình ổn giá

Để hạn chế đà tăng của giá xăng dầu trong nước trước áp lực thị trường quốc tế, Liên Bộ quyết định không trích lập và tiếp tục duy trì mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) ở mức cao. Cụ thể, mức chi cho xăng sinh học và xăng không chì là 4.000 đồng/lít; dầu diesel là 5.000 đồng/lít; dầu hỏa và dầu mazut đều ở mức 4.000 đồng/lít/kg.

Theo phân tích từ cơ quan quản lý, nếu không có sự can thiệp từ Quỹ bình ổn, giá xăng RON95 có thể đã chạm ngưỡng 29.575 đồng/lít và dầu diesel vượt mức 32.000 đồng/lít. Việc duy trì Quỹ BOG nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tác động từ thị trường năng lượng thế giới

Thị trường xăng dầu thế giới trong giai đoạn vừa qua chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất ổn. Các cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông và giữa Nga - Ucraina tiếp tục diễn biến phức tạp, gây gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, việc một nhà máy lọc dầu tại UAE đóng cửa sau vụ tấn công đã tạo thêm áp lực lên nguồn cung thành phẩm.

Giá thành phẩm thế giới ghi nhận ngày 11/3/2026 cho thấy sự phân hóa rõ rệt: xăng RON92 giảm 2,06% về mức 116,760 USD/thùng, trong khi dầu hỏa tăng vọt gần 10% lên 157,270 USD/thùng. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự chênh lệch lớn trong biên độ điều chỉnh giá các mặt hàng trong nước tại kỳ này.