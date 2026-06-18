Giá xăng hôm nay 19/6: E10 RON 95 giảm về 20.750 đồng, chạm mức thấp nhất 3 tháng Giá xăng dầu trong nước hôm nay 19/6 duy trì ở mức thấp sau phiên giảm mạnh. Cùng lúc, dầu thô thế giới lùi sâu dưới 75 USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua.

Cập nhật lúc 6h00 ngày 19/6/2026, giá xăng dầu trong nước tiếp tục duy trì ở ngưỡng thấp sau kỳ điều hành giảm giá mạnh vào chiều qua. Đây là mức giá thấp nhất ghi nhận được trong vòng 3 tháng qua, phản ánh xu hướng hạ nhiệt đồng nhất của thị trường năng lượng toàn cầu.

Chi tiết giá xăng dầu bán lẻ trong nước ngày 19/6/2026

Theo ghi nhận tại các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex, PVOIL và Thalexim, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giữ mức giảm từ phiên điều chỉnh ngày 18/6. Đáng chú ý, dầu diesel là mặt hàng có biên độ giảm mạnh nhất về giá trị tuyệt đối, trong khi xăng sinh học E5 tiếp tục duy trì lợi thế về chi phí so với các dòng xăng khoáng.

Mặt hàng Giá bán lẻ (Vùng 1) Mức điều chỉnh Xăng E10 RON 95-III 20.750 đồng/lít -1.310 đồng Xăng E5 RON 92-II 20.120 đồng/lít -1.210 đồng Dầu DO 0,05S-II 23.530 đồng/lít -2.340 đồng Dầu DO 0,001S-V 25.430 đồng/lít -1.700 đồng

Hiện tại, mức chênh lệch giá giữa xăng E5 RON 92 và xăng E10 RON 95 đang duy trì ở mức 630 đồng/lít. Sự giãn cách này tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh cho dòng xăng sinh học E5 trên thị trường bán lẻ.

Giá xăng trong nước hôm nay 18/6/2026 tại Petrolimex

Thị trường thế giới: Dầu thô lùi sâu do áp lực nguồn cung phục hồi

Trên thị trường quốc tế, giá dầu thô tiếp tục ghi nhận đà trượt dốc sau những tín hiệu hạ nhiệt về căng thẳng địa chính trị. Thông tin về việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tạm thời đã mở đường cho việc lưu thông trở lại tại eo biển Hormuz, giải tỏa áp lực lo ngại về đứt gãy nguồn cung.

Cụ thể, giá dầu WTI hiện đã lùi xuống dưới mốc 75 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2026. Tương tự, giá dầu Brent cũng giao dịch dưới ngưỡng 78 USD/thùng. So với mức đỉnh thiết lập vào tháng 4, giá dầu thế giới đã bốc hơi khoảng 38% giá trị. Các chuyên gia phân tích cho rằng, nếu nguồn cung từ các quốc gia khu vực Vùng Vịnh như Saudi Arabia, UAE và Iraq sớm phục hồi hoàn toàn, thị trường có thể đón nhận thêm hàng triệu thùng dầu mỗi ngày trong thời gian tới.

Diễn biến các mặt hàng năng lượng khác

Không chỉ dầu thô, nhiều mặt hàng năng lượng quan trọng khác cũng đồng loạt suy yếu. Khí tự nhiên tại thị trường Mỹ giảm hơn 3%, hiện giao dịch quanh mức 3,12 USD/MMBtu. Xăng thành phẩm tại Mỹ giữ dưới mức 2,90 USD/gallon, trong khi dầu sưởi lùi về sát ngưỡng 3,10 USD/gallon và than nhiệt xuống dưới 145 USD/tấn.

Tại thị trường Nga, dầu Urals hiện ghi nhận mức giá dưới 65 USD/thùng. Ở nhóm nhiên liệu thay thế, Methanol ghi nhận mức giảm mạnh 4,55%, xuống còn 2.746 CNY/tấn. Ngược lại, các mặt hàng như Ethanol, Naphtha và Propane có xu hướng tăng nhẹ trong phiên gần nhất nhưng vẫn duy trì ở mức thấp đáng kể so với cùng kỳ tháng trước. Riêng Uranium giữ ổn định quanh ngưỡng 85 USD/pound.