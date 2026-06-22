Giá xăng hôm nay 22/6/2026: RON 95 về mức 20.750 đồng, dầu thế giới lùi sâu dưới 80 USD Giá xăng trong nước duy trì mức thấp sau kỳ điều hành giảm mạnh, xăng RON 95 đạt 20.750 đồng/lít. Giá dầu thế giới giảm 8% mỗi tuần, lùi sâu dưới mốc 80 USD/thùng.

Cập nhật lúc 6h00 ngày 22/06/2026, thị trường xăng dầu trong nước tiếp tục duy trì đà ổn định ở mức thấp sau kỳ điều chỉnh giảm mạnh vào tuần trước. Trên thị trường quốc tế, giá dầu thô ghi nhận mức giảm sâu nhất trong nhiều tháng qua khi các tín hiệu tích cực từ khu vực Trung Đông làm giảm bớt áp lực lên nguồn cung toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 22/06/2026

Ghi nhận tại các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex, PVOIL và Thalexim, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu được giữ nguyên theo mức điều chỉnh gần nhất. Trong đợt giảm vừa qua, dầu diesel là mặt hàng có biến động mạnh nhất về giá trị tuyệt đối. Đáng chú ý, xăng E10 RON 95 có mức giảm sâu hơn xăng E5 RON 92 khoảng 100 đồng/lít, nới rộng khoảng cách chênh lệch giữa hai loại xăng này lên mức 630 đồng/lít.

Dưới đây là bảng giá bán lẻ xăng dầu niêm yết tại các hệ thống phân phối lớn:

Mặt hàng Giá bán lẻ (VND/lít) Mức điều chỉnh (VND) Xăng E10 RON 95-III 20.750 -1.310 Xăng E5 RON 92-II 20.120 -1.210 Dầu DO 0,05S-II 23.530 -2.340 Dầu DO 0,001S-V 25.430 -1.700

Tại hệ thống Thalexim, giá bán lẻ cũng có sự phân tách rõ rệt giữa các vùng địa lý để bù đắp chi phí vận chuyển:

Mặt hàng Vùng 1 (Đồng/lít) Vùng 2 (Đồng/lít) Xăng E10 RON 95 Mức 3 20.750 21.160 Dầu Diesel 0,05S Mức 2 23.530 24.000 Dầu Diesel 0,001S Mức 5 25.430 25.930

Giá xăng trong nước hôm nay 18/6/2026 tại Petrolimex

Thị trường năng lượng thế giới hạ nhiệt mạnh

Giá dầu thô thế giới đang trải qua giai đoạn điều chỉnh giảm khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, giá dầu WTI hiện giao dịch quanh ngưỡng 77 USD/thùng, trong khi dầu Brent lùi về gần mốc 80 USD/thùng. Tính chung cả tuần, cả hai mặt hàng dầu chuẩn đều giảm khoảng 8% sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah được thiết lập.

Mặc dù tâm lý thị trường đang lạc quan về sự ổn định nguồn cung, các chuyên gia phân tích vẫn cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn. Việc đàm phán giữa Mỹ và Iran bị hủy bỏ, kết hợp với yêu cầu của Iran về bảo hiểm bắt buộc đối với tàu băng qua eo biển Hormuz, vẫn là những yếu tố có thể gây biến động bất ngờ.

Diễn biến các mặt hàng năng lượng khác

Khí đốt tự nhiên: Duy trì trên mức 3,20 USD/MMBtu . Nhu cầu tiêu thụ điện cho làm mát tăng cao do thời tiết nắng nóng đang hỗ trợ giá mặt hàng này không giảm sâu hơn.

Duy trì trên mức . Nhu cầu tiêu thụ điện cho làm mát tăng cao do thời tiết nắng nóng đang hỗ trợ giá mặt hàng này không giảm sâu hơn. Than nhiệt: Giảm xuống dưới 145 USD/tấn . Việc kỳ vọng dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz được khai thông đã làm giảm nhu cầu dự phòng đối với than.

Giảm xuống dưới . Việc kỳ vọng dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz được khai thông đã làm giảm nhu cầu dự phòng đối với than. Uranium: Giữ ổn định quanh mức 85 USD/pound . Dù lực mua giao ngay hiện tại khá yếu, nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhờ nhu cầu điện hạt nhân phục vụ các trung tâm dữ liệu AI.

Giữ ổn định quanh mức . Dù lực mua giao ngay hiện tại khá yếu, nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhờ nhu cầu điện hạt nhân phục vụ các trung tâm dữ liệu AI. Dầu Urals (Nga): Rơi xuống dưới 65 USD/thùng, mức thấp nhất trong hơn 3 tháng qua, do áp lực cạnh tranh khi nguồn cung từ Iran có khả năng quay trở lại thị trường.

Tại thị trường New York, giá xăng giao sau nhích nhẹ lên 2,97 USD/gallon từ mức đáy 3 tháng, trong khi dầu sưởi giảm về 3,10 USD/gallon khi các hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông dần đi vào quỹ đạo bình thường.