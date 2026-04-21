Giá xăng RON 95 giảm còn 23.040 đồng/lít

Quốc Duẩn 21/04/2026 16:24

Giá xăng dầu chiều 21/4/2026 từ 16h, RON 95-III giảm 720 đồng còn 23.040 đồng/lít, E5 RON 92 21.930 đồng/lít. Dầu diesel giảm mạnh 3.190 đồng còn 27.850 đồng/lít

Từ 16h chiều 21/4/2026, giá xăng dầu cùng giảm theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng dầu chiều 21/4/2026, RON 95-III loại tiêu thụ nhiều nhất giảm 720 đồng/lít, niêm yết còn 23.040 đồng. Mức giá mới sát ngưỡng 23.000 đồng đánh dấu kỳ giảm thứ 6 trong 17 kỳ điều hành từ cuối tháng 2. Người tiêu dùng xe máy, ô tô tiết kiệm hơn 21.000 đồng mỗi bình xăng đầy.

Xăng E5 RON 92 chiều nay 21/4/2026 giảm 660 đồng/lít, còn 21.930 đồng theo giá mới từ 16h. Loại xăng sinh học pha 5% ethanol phù hợp xe phân khối lớn, tiết kiệm hơn RON 95 khoảng 1.110 đồng/lít.

Dầu diesel chiều 21/4/2026 giảm 3.190 đồng/lít, còn 27.850 đồng theo điều chỉnh mới nhất. Mức giảm kỷ lục kỳ điều hành khiến giá diesel thấp hơn đỉnh tháng 3 khoảng 8.600 đồng/lít.

Giá xăng dầu chiều 21/4/2026, mazut 180CST giảm 700 đồng/kg, niêm yết còn 19.630 đồng.

Liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu kỳ này với mức 600 đồng/lít diesel và mazut. Xăng sinh học E5 trích 200 đồng, xăng không chì RON 95 trích 400 đồng/lít. Quỹ bình ổn giúp giảm biên độ biến động giá xăng dầu tới 15%.

Giá xăng dầu thế giới kỳ điều hành này giảm 5,2% với RON 95, dầu diesel giảm 11,9%, mazut giảm 2,9%. Kỳ vọng đàm phán hòa bình Mỹ-Iran làm dịu căng thẳng Trung Đông, hạ nhiệt giá dầu thô Brent về 82 USD/thùng. Giá xăng dầu thành phẩm tại Singapore giảm theo xu hướng toàn cầu.

Từ cuối tháng 2/2026, giá xăng dầu trải qua 17 kỳ điều hành với RON 95-III tăng 9 lần, giảm 6 lần, giữ nguyên 2 lần. Dầu diesel tăng 8 lần, giảm 7 lần, ổn định 2 kỳ. Hiện RON 95-III cao hơn cuối tháng 2 khoảng 2.900 đồng, diesel cao hơn 8.600 đồng/lít.

Theo Nghị quyết Quốc hội, từ 16/4 đến 30/6/2026 thuế bảo vệ môi trường xăng dầu về 0 đồng mỗi lít. Thuế tiêu thụ đặc biệt xăng cũng giảm về 0%. Trong cơ cấu giá, thuế VAT chiếm 7,4%, bảo vệ môi trường 2,7-6%, tiêu thụ đặc biệt 6,7% trước đây.

