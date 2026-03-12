Giá xăng RON 95 tăng 330 đồng, dầu diesel tăng 550 đồng từ 22h ngày 12/3
Giá xăng dầu được điều chỉnh từ 22h với xăng RON 95 tăng 330 đồng/lít, dầu diesel tăng 550 đồng/lít, E5 RON 92 giảm 450 đồng. Đề xuất giảm thuế để hạ giá xăng dầu.
Giá xăng dầu điều chỉnh từ 22h hôm nay
Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh từ 22h theo quyết định của Liên bộ Công Thương - Tài chính. Trong kỳ điều hành này, giá xăng dầu có sự biến động giữa các mặt hàng xăng và dầu.
Theo đó, giá xăng dầu với xăng RON 95-III, loại phổ biến trên thị trường, tăng 330 đồng mỗi lít, lên mức 25.570 đồng/lít. Ngược lại, xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 450 đồng/lít, xuống còn 22.500 đồng/lít.
Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng so với kỳ điều hành trước, ngoại trừ dầu mazut. Diễn biến mới cho thấy giá xăng dầu tiếp tục biến động trong bối cảnh điều hành thị trường năng lượng trong nước.
Bảng giá xăng dầu sau điều chỉnh
|Mặt hàng
|Giá mới
|Thay đổi
|Xăng RON 95-III
|25.570
|+330
|Xăng E5 RON 92
|22.500
|-450
|Dầu diesel
|27.020
|+550
|Dầu hỏa
|26.930
|+2.520
|Dầu mazut
|18.660
|-340
Đơn vị: đồng/lít hoặc kg tùy từng loại.
Giá xăng dầu tiếp tục chi Quỹ bình ổn
Trong kỳ điều hành lần này, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đây là kỳ thứ 3 liên tiếp liên Bộ sử dụng quỹ để điều hành giá xăng dầu.
Cụ thể, xăng RON 95-III, dầu hỏa và dầu mazut cùng có mức chi quỹ bình ổn 4.000 đồng/lít, còn dầu diesel có mức chi quỹ 5.000 đồng/lít.
Nguồn cung xăng dầu trong nước được đảm bảo
Hiện dự trữ bắt buộc tại các doanh nghiệp đầu mối đảm bảo khoảng 20 ngày cung ứng theo quy định. Theo thông tin từ Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tại cuộc họp đầu tuần, Việt Nam chưa phải sử dụng đến nguồn dự trữ quốc gia.
Nguồn dự trữ quốc gia chỉ được sử dụng trong trường hợp thiếu hụt nguồn nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước giảm nghiêm trọng. Theo kịch bản điều hành hiện nay, nguồn cung giá xăng dầu trong nước được đánh giá đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đến hết tháng 3.
Đề xuất giảm thuế để hạ giá xăng dầu
Bộ Tài chính đang trình Chính phủ phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu về mức 0 đồng trong ngày 12/3.
Hiện mức thuế bảo vệ môi trường là 2.000 đồng/lít đối với xăng (trừ ethanol) và 1.000 đồng/lít với dầu. Nếu thuế này được đưa về 0 đồng, giá xăng dầu có thể giảm tương ứng khoảng 1.000-2.000 đồng mỗi lít.