Giá xăng RON 95 tăng 330 đồng, dầu diesel tăng 550 đồng từ 22h ngày 12/3

Giá xăng dầu được điều chỉnh từ 22h với xăng RON 95 tăng 330 đồng/lít, dầu diesel tăng 550 đồng/lít, E5 RON 92 giảm 450 đồng. Đề xuất giảm thuế để hạ giá xăng dầu.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh từ 22h theo quyết định của Liên bộ Công Thương - Tài chính. Trong kỳ điều hành này, giá xăng dầu có sự biến động giữa các mặt hàng xăng và dầu.

Theo đó, giá xăng dầu với xăng RON 95-III, loại phổ biến trên thị trường, tăng 330 đồng mỗi lít, lên mức 25.570 đồng/lít. Ngược lại, xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 450 đồng/lít, xuống còn 22.500 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng so với kỳ điều hành trước, ngoại trừ dầu mazut. Diễn biến mới cho thấy giá xăng dầu tiếp tục biến động trong bối cảnh điều hành thị trường năng lượng trong nước.