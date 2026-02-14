Giá xăng tăng đồng loạt từ 15h ngày 12/02, xăng RON 95-III lên mức 19.298 đồng/lít Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu từ chiều 12/02/2026. Trong đó, xăng RON 95 tăng 418 đồng/lít, không trích hay chi Quỹ bình ổn giá.

Từ 15 giờ ngày 12/02/2026, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều hành này, giá các mặt hàng xăng và dầu đều ghi nhận xu hướng tăng theo biến động của thị trường thế giới.

Chi tiết giá bán lẻ xăng dầu từ chiều 12/02/2026

Sau khi thực hiện việc không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG), giá bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường được quy định như sau:

Mặt hàng Giá mới (VND/lít hoặc kg) Mức tăng (VND) Xăng E5 RON 92 18.834 +395 Xăng RON 95-III 19.298 +418 Dầu điêzen 0,05S 18.463 +10 Dầu hỏa 18.512 +122 Dầu madút 180CST 3,5S 15.569 +419

Mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95-III hiện được duy trì ở mức 464 đồng/lít nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ đầu năm 2026 đến ngày 12/02/2026.

Phân tích thị trường xăng dầu thế giới

Thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 05/02/2026 đến ngày 11/02/2026 chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố địa chính trị và kinh tế. Cụ thể, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran, cùng với xung đột quân sự kéo dài giữa Nga và Ucraina đã tạo áp lực lên nguồn cung. Bên cạnh đó, việc tồn kho dầu thô của Mỹ tăng cũng là nhân tố gây tác động trái chiều.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành được ghi nhận như sau:

Xăng RON 92: 74,78 USD/thùng (tăng 3,25%)

74,78 USD/thùng (tăng 3,25%) Xăng RON 95: 76,58 USD/thùng (tăng 3,14%)

76,58 USD/thùng (tăng 3,14%) Dầu hỏa: 87,44 USD/thùng (tăng 0,99%)

87,44 USD/thùng (tăng 0,99%) Dầu điêzen 0,05S: 87,53 USD/thùng (tăng 0,25%)

87,53 USD/thùng (tăng 0,25%) Dầu madút: 425,96 USD/tấn (tăng 3,78%)

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới trong giai đoạn cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2026.

Công tác điều hành và giám sát thị trường

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng trong kỳ này. Thời gian áp dụng mức giá mới và các quy định về Quỹ BOG bắt đầu từ 15 giờ 00 phút ngày 12 tháng 02 năm 2026.

Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc đảm bảo nguồn cung của các thương nhân đầu mối. Các hành vi vi phạm về cung ứng và điều hành giá sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định kinh tế vĩ mô.