Thị trường Giá xăng trong nước hôm nay 26/6: Sau đợt giảm mạnh, RON95 còn 19.910 đồng/lít Giá xăng dầu hôm nay 26/6 trong nước giảm mạnh, RON95 dưới 20.000 đồng/lít; dầu thế giới hồi nhẹ.

Giá xăng dầu hôm nay 26/6/2026 trong nước tiếp tục duy trì mức mới sau kỳ điều chỉnh giảm chiều 25/6. Đáng chú ý, xăng E10 RON 95-III hiện còn 19.910 đồng/lít, xuống dưới mốc 20.000 đồng/lít tại Vùng 1.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 26/6/2026

Trước biến động của giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới thời gian qua, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã công bố phương án điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Ở kỳ điều hành lần này, cơ quan quản lý quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước đối với một số mặt hàng. Cụ thể, xăng sinh học được trích lập 300 đồng/lít, dầu diesel trích lập 800 đồng/lít và dầu mazut trích lập 800 đồng/kg.

Sau khi áp dụng việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng dầu hôm nay 26/6/2026 trên thị trường được điều chỉnh giảm đồng loạt. Xăng E10 RON 95-III hiện còn 19.910 đồng/lít, giảm 840 đồng/lít so với kỳ trước. Xăng E5 RON 92-II còn 19.350 đồng/lít, giảm 770 đồng/lít.

Với nhóm dầu, dầu diesel 0,05S-II giảm mạnh 1.670 đồng/lít, xuống còn 21.860 đồng/lít. Dầu hỏa 2-K giảm 1.800 đồng/lít, còn 20.890 đồng/lít. Đây là nhóm mặt hàng có mức giảm sâu hơn so với xăng trong kỳ điều hành này.

Sản phẩm Giá xăng dầu hôm nay 26/6/2026 So với kỳ trước Xăng E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít -840 đồng/lít Xăng E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít -770 đồng/lít Diesel 0,05S-II 21.860 đồng/lít -1.670 đồng/lít Dầu hỏa 2-K 20.890 đồng/lít -1.800 đồng/lít

Như vậy, giá xăng dầu trong nước hôm nay tiếp tục đứng ở mặt bằng thấp hơn sau đợt giảm chiều qua. Việc RON95 lùi xuống dưới 20.000 đồng/lít tại Vùng 1 là điểm đáng chú ý nhất, trong khi nhóm dầu cũng giảm mạnh, góp phần kéo chi phí nhiên liệu đi xuống.

Tại PVOIL lúc 6h00 ngày 26/6/2026, giá bán lẻ xăng dầu đang được duy trì theo bảng giá mới. Xăng E10 RON 95-III có giá 19.910 đồng/lít, giảm 840 đồng/lít. Xăng E5 RON 92-II được bán ở mức 19.350 đồng/lít, giảm 770 đồng/lít. Dầu DO 0,05S-II còn 21.860 đồng/lít, giảm 1.670 đồng/lít. Dầu DO 0,001S-V còn 23.960 đồng/lít, giảm 1.470 đồng/lít.

Mặt hàng tại PVOIL Giá bán lẻ lúc 6h00 Chênh lệch Xăng E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít -840 đồng/lít Xăng E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít -770 đồng/lít Dầu DO 0,05S-II 21.860 đồng/lít -1.670 đồng/lít Dầu DO 0,001S-V 23.960 đồng/lít -1.470 đồng/lít

Tại Petrolimex lúc 6h00, giá bán lẻ cũng đang được duy trì theo mức đã điều chỉnh. Xăng sinh học E10 RON 95-V có giá 20.960 đồng/lít tại Vùng 1 và 21.370 đồng/lít tại Vùng 2. Xăng sinh học E10 RON 95-III có giá 19.910 đồng/lít tại Vùng 1 và 20.300 đồng/lít tại Vùng 2.

Xăng sinh học E5 RON 92-II được bán ở mức 19.350 đồng/lít tại Vùng 1 và 19.730 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu điêzen 0,001S-V có giá 23.960 đồng/lít tại Vùng 1 và 24.430 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu điêzen 0,05S-II ở mức 21.860 đồng/lít tại Vùng 1 và 22.290 đồng/lít tại Vùng 2.

Mặt hàng tại Petrolimex Vùng 1 Vùng 2 Xăng sinh học E10 RON 95-V 20.960 đồng/lít 21.370 đồng/lít Xăng sinh học E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít 20.300 đồng/lít Xăng sinh học E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít 19.730 đồng/lít Điêzen 0,001S-V 23.960 đồng/lít 24.430 đồng/lít Điêzen 0,05S-II 21.860 đồng/lít 22.290 đồng/lít Dầu hỏa 2-K 20.890 đồng/lít 21.300 đồng/lít Mazút No2B 3,5S 15.030 đồng/kg 15.330 đồng/kg Mazút 180cst 0,5S RMG 19.030 đồng/kg 19.410 đồng/kg

Tại hệ thống Thalexim, giá xăng dầu cập nhật lúc 15h00 ngày 25/6/2026 ghi nhận xăng E10 RON 95 Mức 3 có giá 19.910 đồng/lít tại Vùng 1 và 20.300 đồng/lít tại Vùng 2.

Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 được bán ở mức 21.860 đồng/lít tại Vùng 1 và 22.290 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu Điêzen 0,001S Mức 5 có giá 23.960 đồng/lít tại Vùng 1 và 24.430 đồng/lít tại Vùng 2.

Giá xăng dầu tại Thalexim Vùng 1 Vùng 2 Xăng E10 RON 95 Mức 3 19.910 đồng/lít 20.300 đồng/lít Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 21.860 đồng/lít 22.290 đồng/lít Dầu Điêzen 0,001S Mức 5 23.960 đồng/lít 24.430 đồng/lít

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 26/6/2026

Giá xăng dầu thế giới hôm nay ghi nhận diễn biến phân hóa, khi dầu thô phục hồi nhẹ sau 3 phiên giảm nhưng vẫn dao động quanh vùng giá trước căng thẳng chiến sự.

Giá dầu thô WTI tăng lên khoảng 70,7 USD/thùng sau chuỗi giảm trước đó. Giá dầu Brent cũng phục hồi lên trên 74 USD/thùng. Dù vậy, đà tăng của dầu thô vẫn khá thận trọng do thị trường tiếp tục theo dõi triển vọng nguồn cung từ Trung Đông, nhất là khi tiến trình hòa bình Mỹ - Iran có tín hiệu tích cực hơn.

Giá khí đốt tự nhiên tại Mỹ tăng hơn 2%, lên khoảng 3,29 USD/MMBtu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ dự báo thời tiết nóng hơn, làm tăng nhu cầu sử dụng khí đốt cho phát điện trong mùa cao điểm.

Ở nhóm sản phẩm năng lượng khác, giá xăng giao sau tại Mỹ giảm về gần 2,80 USD/gallon, mức thấp nhất kể từ tháng 3, khi nguồn cung dầu từ Trung Đông có dấu hiệu nối lại. Giá dầu sưởi New York giảm xuống dưới 3,15 USD/gallon, quanh vùng thấp nhất từ đầu tháng 3, dù vẫn cao hơn mặt bằng trước thời điểm căng thẳng Iran leo thang.

Giá than nhiệt giảm xuống dưới 145 USD/tấn sau khi căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt, làm giảm nhu cầu chuyển đổi sang than. Giá ethanol tăng lên 1,83 USD/gallon trong ngày 24/6, tăng 0,55% so với phiên trước.

Giá naphtha giảm về 679,78 USD/tấn, mất 0,84% so với phiên trước. Giá propane giảm còn 0,70 USD/gallon, giảm 3,01% trong ngày. Giá uranium tại Mỹ dao động quanh 85 USD/pound, duy trì biên độ hẹp trong tháng 6.

Giá methanol giảm còn 2.501 CNY/tấn, giảm 1,77% so với phiên trước. Giá dầu Urals của Nga lùi xuống dưới 65 USD/thùng, mức thấp nhất hơn 3 tháng, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng nguồn cung dầu toàn cầu có thể tăng trở lại.

Nhìn chung, giá xăng dầu hôm nay 26/6/2026 trong nước đang duy trì mặt bằng mới sau kỳ điều chỉnh giảm mạnh. Trên thị trường thế giới, dầu thô có nhịp hồi nhẹ nhưng xu hướng chung vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung Trung Đông, diễn biến địa chính trị và nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong mùa hè.