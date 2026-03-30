Giá xe Ford Everest 2026 niêm yết và lăn bánh mới nhất tháng 3/2026 Ford Everest 2026 phân phối tại Việt Nam với 5 phiên bản, giá từ 1,099 tỷ đồng. Mẫu SUV 7 chỗ gây ấn tượng nhờ thiết kế cơ bắp, động cơ Bi-Turbo và công nghệ SYNC 4 hiện đại.

Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ được phát triển trên hệ thống khung gầm mạnh mẽ của dòng bán tải Ranger, hiện đã bước sang vòng đời thứ 4. Tại thị trường Việt Nam, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 7 tùy chọn màu sắc ngoại thất, cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc SUV cỡ D cùng các đối thủ như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe và Mitsubishi Pajero Sport.

Bảng giá Ford Everest 2026 niêm yết và lăn bánh tạm tính

Trong tháng 3/2026, giá niêm yết của Ford Everest dao động từ 1,099 tỷ đồng cho bản Ambiente và lên đến 1,545 tỷ đồng cho bản Platinum cao cấp nhất. Mức giá lăn bánh sẽ thay đổi tùy thuộc vào địa phương đăng ký và các trang bị đi kèm.

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Lăn bánh Tỉnh (tỷ VND) Ambiente 2.0L AT 4x2 1,099 1,253 1,231 1,212 Sport 2.0L AT 4x2 1,178 1,341 1,318 1,299 Titanium 2.0L AT 4x2 1,299 1,477 1,451 1,432 Titanium+ 2.0L AT 4x4 1,468 1,666 1,637 1,618 Platinum 2.0L AT 4x4 1,545 1,753 1,722 1,703

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

Ford Everest 2026 mang đến hai tùy chọn động cơ dầu 2.0L tinh chỉnh để phù hợp với từng nhu cầu sử dụng. Đáng chú ý, hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ kết hợp thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage giúp xe vận hành ổn định trên nhiều địa hình.

Công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 405 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và dẫn động một cầu. Động cơ Bi-Turbo Diesel 2.0L: Công suất 209,8 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh (4x4).

Thiết kế ngoại thất cơ bắp đậm chất Mỹ

Diện mạo của Ford Everest 2026 trở nên lực lưỡng hơn nhờ chiều rộng và trục cơ sở được tăng thêm 50 mm. Điểm nhấn ở đầu xe là cụm đèn chiếu sáng LED Matrix tạo hình chữ C đặc trưng, kết nối hài hòa với lưới tản nhiệt kích thước lớn.

Bên cạnh đó, thân xe sở hữu những đường gân dập nổi mạnh mẽ, đi cùng bộ mâm hợp kim nhôm đúc kích thước lên đến 20 inch trên các bản cao cấp. Hệ thống giá nóc của xe có khả năng chịu tải tĩnh lên tới 350 kg, đáp ứng tối đa nhu cầu cho những chuyến hành trình dài ngày.

Không gian nội thất hiện đại và tiện nghi

Khoang cabin của Ford Everest được bày trí sang trọng với vật liệu da cao cấp và nhựa mềm. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng đặt dọc kích thước 12 inch (tùy phiên bản), tích hợp hệ thống giải trí SYNC 4A mới nhất có tính năng chia màn hình thông minh.

Ngoài ra, xe còn được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12 inch, sạc không dây, phanh tay điện tử và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Hàng ghế thứ 2 có thể gập 60:40 linh hoạt, trong khi hàng ghế thứ 3 trên bản cao cấp hỗ trợ gập điện tiện lợi, tạo ra mặt phẳng hoàn hảo để chứa đồ.

Công nghệ an toàn thông minh

Ford Everest 2026 tích hợp hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến, giúp nâng cao trải nghiệm an toàn. Cụ thể, xe được trang bị kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động. Bảo vệ hành khách bên trong là hệ thống 7 túi khí cùng cấu trúc thép cường độ cao vững chãi.

Nhìn chung, với sự lột xác về thiết kế và nâng cấp mạnh mẽ về công nghệ, Ford Everest 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu SUV 7 chỗ đáng mua nhất phân khúc, bất chấp mức giá có phần nhỉnh hơn một số đối thủ cùng tầm.