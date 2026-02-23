Giá xe Ford Ranger tháng 2/2026: Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản Wildtrak Ford Ranger tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc bán tải với chương trình ưu đãi lớn trong tháng 2/2026, bao gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho nhiều phiên bản chủ lực.

Tại thị trường Việt Nam, Ford Ranger duy trì sức hút mạnh mẽ nhờ danh mục phiên bản đa dạng, thiết kế cơ bắp và hàm lượng công nghệ vượt trội. Trong tháng 2/2026, các đại lý triển khai chương trình kích cầu tập trung vào các dòng xe sản xuất năm 2025 (VIN 2025), mang đến cơ hội sở hữu xe với chi phí lăn bánh tối ưu hơn cho khách hàng.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Ford Ranger tháng 2/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Ford Ranger tại các khu vực trọng điểm:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi (xe VIN 2025) Ford Ranger XL 669 739 731 Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 707 780 772 Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT 776 854 845 Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT 979 1.072 1.060 Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ Ford Ranger Stormtrak 1.039 1.136 1.124 100% trước bạ + 1 năm bảo hiểm vật chất

Ford Ranger tiếp tục thống trị phân khúc bán tải nhờ sự cân bằng giữa công năng và thiết kế.

Thiết kế ngoại thất đậm chất Mỹ

Ford Ranger 2026 gây ấn tượng với hệ thống khung gầm vững chãi và kích thước bệ vệ. Điểm nhấn dễ nhận diện nhất là lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn đen, nối liền cụm đèn pha tạo hình chữ C đặc trưng. Trên phiên bản Wildtrak, xe được trang bị công nghệ LED ma trận thông minh, có khả năng tự động cân bằng góc chiếu và điều chỉnh cường độ sáng.

Cụm đèn LED ma trận trên bản Wildtrak mang lại hiệu quả chiếu sáng tối ưu.

Thân xe sở hữu những đường gân dập nổi mạnh mẽ, hốc bánh xe to bản đi kèm các tùy chọn mâm từ 16 đến 18 inch tùy phiên bản. Thùng xe cũng được cải tiến về kích thước và tích hợp các tiện ích hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa chuyên dụng.

Nội thất hiện đại và giàu công nghệ

Khoang cabin của Ranger thế hệ mới đánh dấu sự lột xác với phong cách thiết kế sang trọng như những dòng SUV cao cấp. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí đặt dọc 12 inch (hoặc 10 inch trên các bản thấp), tích hợp hệ thống SYNC 4, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Không gian nội thất của Ford Ranger 2026 được đánh giá cao về tính thẩm mỹ và tiện nghi.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch hiển thị sắc nét các thông số vận hành. Ngoài ra, xe còn được trang bị phanh tay điện tử, sạc không dây, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập và camera 360 độ, mang lại trải nghiệm tiện nghi tối đa cho người dùng.

Khả năng vận hành và an toàn vượt trội

Ford Ranger 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ diesel 2.0L. Bản Turbo đơn sản sinh công suất 170 PS và mô-men xoắn 405 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp. Trong khi đó, bản Bi-Turbo trên dòng Wildtrak cho công suất lên tới 210 PS và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp.

Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo lệch làn, duy trì làn đường và hỗ trợ phanh khẩn cấp là những trang bị an toàn chủ động đáng giá, giúp Ranger trở thành mẫu bán tải an toàn bậc nhất phân khúc. Xe còn hỗ trợ 6 chế độ lái địa hình, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển đô thị lẫn off-road phức tạp.

Các tính năng hỗ trợ lái giúp người dùng tự tin hơn trên mọi cung đường.

Tổng kết ưu nhược điểm

Nhìn chung, Ford Ranger 2026 vẫn là lựa chọn ưu tiên nhờ thiết kế nam tính, nội thất rộng rãi và động cơ mạnh mẽ. Dù bán kính vòng quay lớn khiến việc xoay trở trong phố đông có chút hạn chế, nhưng những ưu điểm về công nghệ và khả năng vận hành bền bỉ hoàn toàn bù đắp được nhược điểm này.