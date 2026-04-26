Giá xe Ford Ranger tháng 4/2026: Ưu đãi lệ phí trước bạ và tặng 1.000 lít dầu Ford Ranger duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc bán tải với chương trình khuyến mại lớn trong tháng 4/2026. Khách hàng mua xe có thể nhận ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng nhiên liệu giá trị.

Ford Ranger tiếp tục khẳng định vị trí "vua bán tải" tại thị trường Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa DNA thiết kế mạnh mẽ và công nghệ hiện đại. Trong tháng 4/2026, mẫu xe này ghi nhận mức giá ổn định kèm theo các gói ưu đãi hấp dẫn từ nhà sản xuất, đặc biệt là các phiên bản chủ lực như Wildtrak và XLS.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Ford Ranger tháng 4/2026

Hiện nay, Ford Ranger được lắp ráp trong nước với dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng từ nhu cầu vận tải cơ bản đến trải nghiệm off-road chuyên sâu. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi đặc biệt Ranger XL 669 733 725 - Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 707 774 766 Giảm 50% LPTB + 1.000L dầu Ranger XLS 2.0L 4x4 AT 776 848 839 Giảm 50% LPTB + 1.000L dầu Ranger Sport 2.0L 4x4 AT 864 942 932 - Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4 979 1.066 1.054 Giảm 100% LPTB + 1.000L dầu Ranger Stormtrak 1.039 1.130 1.118 Tặng 1.000L dầu

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo chính sách đại lý và trang bị cụ thể.

Thiết kế ngoại thất mạnh mẽ và đậm chất Mỹ

Ford Ranger 2026 sở hữu diện mạo vững chãi với lưới tản nhiệt kích thước lớn và cụm đèn pha tạo hình chữ C đặc trưng. Trên phiên bản Wildtrak, xe được trang bị công nghệ LED Ma trận thông minh, có khả năng tự động cân bằng góc chiếu và điều chỉnh cường độ sáng để tránh gây chói mắt cho phương tiện ngược chiều.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lớn và cụm đèn chữ C

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi và hốc bánh xe to bản, nhấn mạnh vẻ bệ vệ. Thùng xe cũng được tối ưu kích thước, mang lại không gian chứa đồ rộng rãi và tiện dụng hơn cho người dùng.

Các đường gân dập nổi giúp xe trông vững chãi và nam tính hơn

Không gian nội thất hiện đại và giàu tiện nghi

Bước vào bên trong, cabin của Ford Ranger mang đến cảm giác cao cấp tương tự các dòng SUV hạng sang. Điểm nhấn lớn nhất là màn hình giải trí cảm ứng 12 inch đặt dọc, tích hợp hệ thống SYNC 4, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Khoang lái hiện đại với màn hình trung tâm kích thước lớn nhất phân khúc

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị màn hình kỹ thuật số 8 inch sau vô-lăng, phanh tay điện tử và hệ thống hộc chứa đồ linh hoạt. Các vật liệu trong cabin được hoàn thiện tỉ mỉ, mang lại trải nghiệm thoải mái trên mọi hành trình.

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn hàng đầu

Ford Ranger cung cấp hai tùy chọn động cơ diesel 2.0L mạnh mẽ. Phiên bản Turbo đơn sản sinh công suất 170 PS và mô-men xoắn 405 Nm. Trong khi đó, bản Bi-Turbo trên dòng Wildtrak đạt công suất 210 PS và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp mượt mà.

Động cơ Bi-Turbo mạnh mẽ kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp

Về an toàn, Ford Ranger được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hệ thống giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp và camera 360 độ. Xe cũng sở hữu Hệ thống kiểm soát đường địa hình với 6 chế độ lái, giúp tối ưu hóa khả năng vận hành trên nhiều điều kiện bề mặt khác nhau.