Giá xe Ford Territory 2026 và đánh giá chi tiết: SUV hạng C đầy công nghệ Ford Territory 2026 duy trì sức hút trong phân khúc SUV cỡ C với giá niêm yết từ 762 triệu đồng. Mẫu xe lắp ráp trong nước sở hữu thiết kế hiện đại cùng gói công nghệ an toàn vượt trội.

Ford Territory 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu SUV hạng C đáng gờm tại thị trường Việt Nam nhờ lợi thế lắp ráp trong nước và giá bán cạnh tranh. Được định vị cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Tucson, Honda CR-V hay Mazda CX-5, Territory thế hệ mới mang đến sự cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ, không gian rộng rãi và hàm lượng công nghệ an toàn dày đặc.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Ford Territory tháng 3/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Ford Territory tại thị trường Việt Nam:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP. HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) Ford Territory Trend 762 869 854 840 Ford Territory Titanium 840 956 940 926 Ford Territory Titanium X 896 1.019 1.001 987

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi tại đại lý.

Ngoại thất cơ bắp và hiện đại

Ford Territory 2026 sở hữu triết lý thiết kế mới, ưu tiên những đường nét mạnh mẽ và nam tính thay vì sự mềm mại của thế hệ cũ. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.935 x 1.706 (mm), đi cùng chiều dài cơ sở 2.726 mm, tạo nên một diện mạo bề thế và vững chãi.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở phần đầu xe là cụm đèn pha LED thiết kế dạng răng nanh sắc sảo, thay thế cho kiểu đa tầng trước đây. Lưới tản nhiệt mạ chrome dạng ngang mang lại vẻ uy quyền, đồng thời tối ưu hóa khả năng làm mát động cơ. Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi và bộ mâm hợp kim kích thước lên tới 19 inch trên bản cao cấp, giúp xe trông cơ bắp và thể thao hơn.

Không gian nội thất tinh tế và tiện nghi

Bên trong cabin, Ford Territory 2026 gây ấn tượng với sự tối giản nhưng sang trọng. Táp-lô được thiết kế hiện đại, tập trung vào cặp màn hình kép 12,3 inch đặt dưới một mặt kính duy nhất. Hệ thống giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây tiện lợi.

Đáng chú ý, xe tích hợp nền tảng FordPass, cho phép người dùng điều khiển khóa/mở xe, khởi động từ xa và kiểm tra tình trạng xe thông qua smartphone. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp; riêng phiên bản Titanium X được trang bị hệ thống thông gió cho hàng ghế trước. Hàng ghế thứ hai có không gian để chân phẳng và rộng rãi, có thể gập linh hoạt để mở rộng khoang hành lý từ 448 lít lên tối đa 1.422 lít.

Vận hành và Thông số kỹ thuật

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ EcoBoost 1.5L tăng áp, cung cấp công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248 Nm. Sức mạnh này được truyền qua hộp số tự động 7 cấp (7AT) đến hệ dẫn động cầu trước, giúp xe vận hành mượt mà trong đô thị và ổn định trên đường trường.

Thông số Chi tiết Kiểu động cơ EcoBoost 1.5L Công suất cực đại 160 mã lực / 5.400–5.700 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 248 Nm / 1.500–3.500 vòng/phút Hộp số Tự động 7 cấp (7AT) Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 7,4 lít/100 km Khoảng sáng gầm 190 mm

Công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc

Ford trang bị cho Territory 2026 hệ thống an toàn thông minh với gói hỗ trợ lái tiên tiến. Đặc biệt, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) tích hợp tính năng Stop & Go giúp việc lái xe trong điều kiện giao thông đông đúc trở nên nhàn nhã hơn. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn và hệ thống phanh tự động khẩn cấp, mang lại sự an tâm tối đa cho hành khách.

Đánh giá chung

Nhìn chung, Ford Territory 2026 là lựa chọn hấp dẫn cho những gia đình trẻ yêu thích công nghệ và không gian rộng rãi. Xe sở hữu ưu điểm vượt trội về thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi và nhiều tính năng an toàn thông minh. Tuy nhiên, việc thiếu hụt hệ dẫn động hai cầu và lẫy chuyển số sau vô-lăng có thể là điểm khiến những người yêu thích trải nghiệm lái thể thao phải cân nhắc.