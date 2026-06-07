Giá xe Honda BR-V tháng 6/2026: Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho MPV 7 chỗ Honda BR-V duy trì sức hút trong phân khúc MPV nhờ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng 6/2026. Mẫu xe nhập khẩu Indonesia sở hữu gói Honda Sensing tiêu chuẩn cùng không gian 7 chỗ linh hoạt.

Trong tháng 6/2026, Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi lớn cho dòng xe BR-V. Cụ thể, khách hàng mua mẫu MPV 7 chỗ này sẽ được tặng 50% lệ phí trước bạ. Riêng phiên bản cao cấp BR-V L còn được tặng kèm 01 năm bảo hiểm thân vỏ từ thương hiệu Honda.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Honda BR-V tháng 6/2026

Honda BR-V được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản là G và L. Xe có 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất, trong đó màu trắng ngọc trai có giá cao hơn 5 triệu đồng so với các màu khác.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Giá lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi Honda BR-V G 629 720 708 Tặng 50% lệ phí trước bạ Honda BR-V L 705 806 791 Tặng 50% trước bạ + 01 năm bảo hiểm

Thiết kế ngoại thất và kích thước tổng thể

Honda BR-V 2026 sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.490 x 1.780 x 1.685 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe được gia tăng đáng kể về kích thước, mang lại diện mạo bề thế và không gian tối ưu hơn.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn kết nối liền mạch với cụm đèn pha LED tự động. Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi mạnh mẽ, đi kèm bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 17 inch trên bản L (16 inch trên bản G). Khoảng sáng gầm xe đạt 207 mm, giúp xe vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau.

Nội thất rộng rãi theo phong cách rạp chiếu phim

Khoang cabin của Honda BR-V được thiết kế theo cấu trúc 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Điểm đặc biệt là cách bố trí ghế theo kiểu rạp chiếu phim, nơi hàng ghế sau cao hơn hàng trước nhằm tối ưu tầm nhìn cho mọi hành khách. Dung tích khoang hành lý đạt 244 lít và có thể mở rộng lên 530 lít khi gập hàng ghế thứ ba.

Về tiện nghi, xe trang bị màn hình giải trí cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Phiên bản cao cấp BR-V L sở hữu ghế bọc da, điều hòa tự động một vùng, hệ thống âm thanh 6 loa và tính năng khởi động từ xa tiện lợi.

Vận hành linh hoạt và công nghệ an toàn hàng đầu

Cả hai phiên bản Honda BR-V đều sử dụng động cơ xăng 1.5L i-VTEC DOHC, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số biến thiên vô cấp CVT, mang lại khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ hỗn hợp khoảng 6,4 lít/100 km.

Đáng chú ý, gói công nghệ an toàn Honda Sensing là trang bị tiêu chuẩn trên cả hai bản, bao gồm các tính năng: hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và cảnh báo xe phía trước khởi hành (LCDN). Xe đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản

Kiểu động cơ 1.5L i-VTEC, DOHC Công suất cực đại 119 mã lực Mô-men xoắn cực đại 145 Nm Hộp số CVT Hệ thống an toàn Honda Sensing (Tiêu chuẩn) Dung tích bình xăng 42 lít

Nhìn chung, Honda BR-V là lựa chọn phù hợp cho nhóm khách hàng gia đình đề cao tính an toàn và thương hiệu Nhật Bản, dù mức giá niêm yết vẫn ở ngưỡng cao hơn một số đối thủ trong cùng phân khúc MPV cỡ nhỏ.