Giá xe Honda City tháng 5/2026: Ưu đãi 50% phí trước bạ cho cả ba phiên bản Cập nhật giá lăn bánh Honda City 2026 mới nhất cùng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Mẫu sedan hạng B ghi điểm nhờ trang bị an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn trên mọi phiên bản.

Trong tháng 5/2026, Honda City tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng B với chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ hãng. Mẫu xe lắp ráp trong nước này hiện được phân phối với 3 phiên bản chính là G, L và RS, mang đến sự lựa chọn đa dạng về trang bị và giá thành cho khách hàng Việt Nam.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Honda City 2026 mới nhất

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Honda City tại các khu vực trọng điểm. Đáng chú ý, phiên bản RS cao cấp nhất có mức giá lăn bánh khoảng 653 triệu đồng tại Hà Nội.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Giá lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Giá lăn bánh Tỉnh khác (triệu VND) Ưu đãi Honda City G 499 575 565 551 Tặng 50% lệ phí trước bạ Honda City L 539 619 609 595 Tặng 50% lệ phí trước bạ Honda City RS 569 653 642 628 Tặng 50% lệ phí trước bạ

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo chính sách đại lý và trang bị kèm theo.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Honda City 2026 duy trì kích thước dài bậc nhất phân khúc, tạo không gian nội thất rộng rãi. Đặc biệt, phiên bản RS được trang bị mâm hợp kim 16 inch và hệ thống đèn full LED hiện đại.

Thông số Honda City G Honda City L Honda City RS Kích thước DxRxC (mm) 4.580 x 1.748 x 1.467 4.580 x 1.748 x 1.467 4.589 x 1.748 x 1.467 Chiều dài cơ sở (mm) 2.600 2.600 2.600 Khoảng sáng gầm (mm) 134 134 134 Hộp số Vô cấp CVT Vô cấp CVT Vô cấp CVT Phanh sau Phanh tang trống Phanh đĩa Phanh đĩa Đèn pha Halogen Halogen LED

Ngoại thất mang đậm triết lý Solid Wing Face

Thiết kế của Honda City 2026 tập trung vào sự khỏe khoắn và hiện đại. Điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt dạng tổ ong sơn đen bóng kết nối liền mạch với cụm đèn chiếu sáng. Cản trước và sau được tạo hình khuếch tán gió, giúp chiếc xe trông thể thao hơn so với các đối thủ cùng tầm giá.

Không gian nội thất và tiện nghi

Bên trong cabin, Honda City 2026 cung cấp không gian rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở 2.600 mm. Các phiên bản cao cấp (L và RS) sử dụng vật liệu da sang trọng thay vì bọc nỉ như bản tiêu chuẩn. Hệ thống giải trí tập trung vào màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối đa phương tiện và ứng dụng Honda Connect trên bản RS.

Vận hành bền bỉ và gói an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn

Trái tim của xe là khối động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm. Điểm vượt trội nhất của City so với các đối thủ là việc trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing trên tất cả các phiên bản, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn (LKAS) và phanh giảm thiểu va chạm (CMBS).

Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các tính năng an toàn nền tảng như 6 túi khí (bản RS), hệ thống cân bằng điện tử (VSA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) và camera lùi, giúp người lái tự tin hơn trong mọi điều kiện giao thông.