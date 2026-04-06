Giá xe Honda City tháng 6/2026: Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và đánh giá chi tiết Honda City 2026 duy trì sức hút mạnh mẽ trong tháng 6 nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ, đi kèm gói an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản.

Trong tháng 6/2026, Honda City tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam với chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Đây là thời điểm vàng để khách hàng sở hữu mẫu xe nổi tiếng với khả năng vận hành bền bỉ và trang bị an toàn vượt trội.

Bảng giá lăn bánh Honda City cập nhật tháng 6/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Honda City tại các khu vực trọng điểm:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Ưu đãi Honda City G 499 575 565 551 Tặng 100% lệ phí trước bạ Honda City L 539 619 609 595 Tặng 100% lệ phí trước bạ Honda City RS 569 653 642 628 Tặng 100% lệ phí trước bạ

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị thực tế của từng xe.

Ngoại thất hiện đại theo triết lý Solid Wing Face

Honda City 2026 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế “Đôi cánh - Solid Wing Face” đặc trưng của hãng xe Nhật Bản, mang lại vẻ ngoài khỏe khoắn và hiện đại. Điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt kiểu tổ ong sơn đen bóng trên bản RS, nối liền cụm đèn chiếu sáng full LED sắc sảo. Cản trước và sau được tinh chỉnh với tạo hình khuếch tán, giúp xe trông cứng cáp và đậm chất thể thao hơn.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.580 x 1.748 x 1.467 (mm), riêng bản RS có chiều dài nhỉnh hơn ở mức 4.589 mm. Trục cơ sở đạt 2.600 mm, đảm bảo không gian cabin rộng rãi hàng đầu phân khúc. Gương chiếu hậu được hạ thấp xuống cửa, hỗ trợ chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ LED. Mâm xe thiết kế mới với kích thước lên tới 16 inch trên phiên bản cao cấp nhất.

Nội thất tối ưu và công nghệ kết nối Honda Connect

Khoang cabin của Honda City 2026 tập trung vào tính thực dụng nhưng không kém phần sang trọng. Bản L và RS sử dụng vật liệu da cao cấp, trong khi bản G trang bị ghế nỉ. Táp-lô nổi bật với màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối đa phương tiện, bản đồ và ra lệnh giọng nói. Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của hệ thống Honda Connect trên bản RS, cho phép người dùng tương tác với xe qua điện thoại thông minh.

Tiện nghi trên xe bao gồm hệ thống điều hòa tự động một vùng có cửa gió cho hàng ghế sau (trên bản L và RS), chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm và chế độ khởi động từ xa tiện lợi. Hệ thống âm thanh 8 loa mang đến trải nghiệm giải trí sống động cho hành khách trên mọi hành trình.

Vận hành bền bỉ và gói an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn

Honda City 2026 tiếp tục sử dụng khối động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số vô cấp CVT, giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ đường hỗn hợp chỉ khoảng 5,6 lít/100 km.

Đặc biệt, hệ thống an toàn Honda Sensing hiện là trang bị tiêu chuẩn trên cả ba phiên bản. Gói công nghệ này bao gồm các tính năng cao cấp như: Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và đèn pha thích ứng tự động (AHB). Ngoài ra, xe còn được trang bị 6 túi khí (bản RS), hệ thống cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và camera lùi 3 góc quay.

Thông số kỹ thuật chi tiết Honda City 2026

Thông số kỹ thuật Honda City G Honda City L Honda City RS Kích thước DxRxC (mm) 4.580 x 1.748 x 1.467 4.580 x 1.748 x 1.467 4.589 x 1.748 x 1.467 Động cơ 1.5L DOHC i-VTEC Công suất cực đại 119 mã lực / 6.600 rpm Mô-men xoắn cực đại 145 Nm / 4.300 rpm Hộp số Vô cấp CVT Hệ thống an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn Mâm xe Hợp kim 15 inch Hợp kim 15 inch Hợp kim 16 inch

Với sự kết hợp giữa thiết kế thể thao, không gian rộng rãi và gói an toàn Honda Sensing vượt trội, Honda City 2026 tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan hạng B toàn diện. Chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 6 càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho mẫu xe này trước các đối thủ như Hyundai Accent hay Toyota Vios.