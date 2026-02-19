Giá xe Honda CR-V lăn bánh tháng 2/2026: Ưu đãi 80 triệu đồng cho phiên bản máy xăng Honda CR-V áp dụng chương trình ưu đãi giảm 80 triệu đồng cho các phiên bản G và L sản xuất năm 2025. Mẫu SUV thế hệ thứ 6 ghi điểm với tùy chọn động cơ Hybrid mạnh mẽ và gói an toàn Honda Sensing.

Honda CR-V tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu Crossover thành công nhất của hãng xe Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Trong tháng 2/2026, mẫu xe này nhận được sự quan tâm lớn nhờ chính sách kích cầu hấp dẫn, đặc biệt là các phiên bản lắp ráp trong nước.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Honda CR-V tháng 2/2026

Hiện nay, Honda CR-V được phân phối với 4 phiên bản, bao gồm 3 bản máy xăng (7 chỗ) lắp ráp trong nước và 1 bản Hybrid (5 chỗ) nhập khẩu từ Thailand. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính:

Mẫu xe Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Ưu đãi Honda CR-V G 1.029 1.175 1.154 Tặng 80 triệu đồng (xe VIN 2025) Honda CR-V L 1.099 1.253 1.231 Tặng 80 triệu đồng (xe VIN 2025) Honda CR-V L AWD 1.250 1.422 1.397 - Honda CR-V e:HEV RS 1.259 1.432 1.407 -

*Lưu ý: Giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực. Chương trình ưu đãi áp dụng cho khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 01 đến hết ngày 28/02/2026.

Honda CR-V thế hệ thứ 6 sở hữu thiết kế lột xác so với người tiền nhiệm

Thiết kế ngoại thất thể thao và kích thước gia tăng

Honda CR-V 2026 sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681/1.691 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 68 mm và rộng hơn 11 mm, trong khi trục cơ sở tăng từ 2.660 mm lên 2.701 mm, giúp không gian nội thất được tối ưu hóa.

Mặt trước xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn sơn đen, kết hợp cùng cụm đèn chiếu sáng LED thanh mảnh. Thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi và mâm xe 5 chấu kép 18 inch. Riêng bản e:HEV RS có thêm huy hiệu RS màu đỏ và các chi tiết sơn đen bóng tại lưới tản nhiệt, ốp gương để tăng tính nhận diện.

Không gian nội thất và tiện nghi cao cấp

Bên trong cabin, Honda CR-V 2026 mang đến sự sang trọng với chất liệu bọc da. Các phiên bản máy xăng duy trì cấu hình 5+2 chỗ ngồi, trong khi bản Hybrid tập trung vào trải nghiệm 5 chỗ rộng rãi. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng có nhớ 2 vị trí là trang bị tiêu chuẩn trên hầu hết các phiên bản.

Về mặt công nghệ, xe được trang bị màn hình kỹ thuật số 10,2 inch (trên các bản cao cấp) và màn hình giải trí trung tâm từ 7 đến 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Các tiện ích đáng giá khác bao gồm hệ thống âm thanh 12 loa Bose, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây và màn hình hiển thị kính lái HUD.

Động cơ vận hành và công nghệ an toàn

Khách hàng có hai lựa chọn về sức mạnh động cơ:

Động cơ xăng 1.5L VTEC Turbo: Sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, đi kèm hộp số CVT. Phiên bản L AWD được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, đi kèm hộp số CVT. Phiên bản L AWD được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hệ truyền động Hybrid (e:HEV): Kết hợp động cơ 2.0L và mô-tơ điện cho tổng công suất lên tới 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Phiên bản này sử dụng hộp số e-CVT, cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng chỉ 3,4 lít/100 km khi di chuyển trong đô thị.

An toàn luôn là điểm mạnh của Honda với gói Honda Sensing bao gồm các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo chệch làn. Ngoài ra, xe còn được bổ sung camera 360 độ và hệ thống camera quan sát làn đường LaneWatch.

Nhìn chung, với thiết kế hiện đại, trang bị an toàn vượt trội và sự bổ sung của động cơ Hybrid, Honda CR-V 2026 vẫn là đối thủ nặng ký trước các cái tên như Mazda CX-5 hay Hyundai Santa Fe, dù mức giá niêm yết có phần cao hơn mặt bằng chung phân khúc.