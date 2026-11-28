Giá xe Honda CR-V tháng 11/2026 từ 1,039 tỷ đồng: 5 phiên bản xăng, hybrid và giá lăn bánh Honda CR-V thế hệ thứ 6 tại Việt Nam có giá niêm yết 1,039–1,250 tỷ đồng, gồm 3 bản xăng và 2 bản hybrid; giá lăn bánh tạm tính từ 1,145 tỷ đồng tùy khu vực.

Tháng 11/2026, Honda CR-V tại Việt Nam có 5 phiên bản với giá niêm yết từ 1,039 đến 1,250 tỷ đồng. Dải sản phẩm gồm 3 bản máy xăng 1.5L tăng áp (G, L, L AWD) và 2 bản hybrid (e:HEV L, e:HEV RS). Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 1,145 tỷ đồng (bản G tại tỉnh, thành phố khác) đến 1,416 tỷ đồng (bản L AWD và e:HEV RS tại Hà Nội).

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Honda CR-V tháng 11/2026

Bản G là phiên bản có giá thấp nhất, trong khi L AWD và e:HEV RS cùng ở mức cao nhất là 1,250 tỷ đồng. Chi tiết từng phiên bản như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Giá lăn bánh tạm tính (tỷ đồng) Hà Nội TP.HCM Tỉnh, thành phố khác Honda CR-V G 1,039 1,180 1,159 1,145 Honda CR-V L 1,099 1,247 1,225 1,211 Honda CR-V L AWD 1,250 1,416 1,391 1,377 Honda CR-V e:HEV L 1,170 1,326 1,303 1,289 Honda CR-V e:HEV RS 1,250 1,416 1,391 1,377

Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Từ Nhật Bản đến thế hệ thứ 6 tại Việt Nam

Honda CR-V ra mắt lần đầu tại Nhật Bản năm 1995 với cấu hình 5 chỗ. Đến năm 2017, mẫu crossover này có thêm cấu hình 7 chỗ. Tháng 3/2018, xe về Việt Nam với ưu đãi thuế 0% và nhanh chóng được quan tâm nhờ sự ổn định, bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Ngày 25/10/2023, CR-V thế hệ thứ 6 ra mắt người tiêu dùng trong nước với 3 phiên bản máy xăng lắp ráp trong nước, cấu hình 7 chỗ, và 1 bản hybrid nhập khẩu từ Thái Lan, cấu hình 5 chỗ.

Thế hệ này thay đổi toàn diện về thiết kế, trang bị và bổ sung tùy chọn hybrid, vốn đang là xu hướng của ngành ô tô toàn cầu. Xe có 7 màu ngoại thất: Đen, Xám, Titan, Trắng Ngà, Xanh, Trắng Ngọc và Đỏ. Các đối thủ trong phân khúc gồm Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander và Hyundai Santa Fe.

Thiết kế thể thao hơn, kích thước tăng so với đời cũ

CR-V 2026 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.691 x 1.866 x 1.681/1.691 mm (tùy phiên bản). Xe dài hơn 68 mm, rộng hơn 11 mm so với thế hệ cũ, còn chiều dài cơ sở tăng từ 2.660 mm lên 2.701 mm.

Mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn, viền sơn đen và cản trước dạng tổ ong. Hệ thống chiếu sáng LED thiết kế thanh mảnh. Thân xe có các đường gân dập nổi, mâm 5 chấu kép 18 inch đi cùng lốp 235/60R18, cửa mở được góc 90 độ.

Đuôi xe ít thay đổi so với bản cũ. Vị trí gắn biển số được nâng cao hơn, cản sau ốp nhựa đen bản lớn và cụm ống xả hình thang mạ kim loại.

Riêng bản e:HEV RS có huy hiệu RS màu đỏ ở đầu và đuôi xe, các chi tiết sơn đen bóng ở lưới tản nhiệt, ốp gương và chấu mâm, cùng thanh giá nóc.

Cabin rộng hơn, hai cấu hình chỗ ngồi

Kích thước tăng giúp khoang cabin rộng rãi hơn. Xe có hai cấu hình: 5 chỗ cho bản hybrid và 7 chỗ cho các bản máy xăng. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, nhớ 2 vị trí; ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Hàng ghế thứ hai gập 60:40 và có cửa gió điều hòa riêng, hàng thứ ba gập 50:50.

Sau vô-lăng, các bản cao cấp có màn hình kỹ thuật số 10,2 inch, hai bản thấp hơn dùng màn TFT 7 inch. Màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng có kích thước 7–9 inch tùy phiên bản, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Theo bảng thông số, các tiện nghi khác gồm điều hòa 2 vùng độc lập, sạc điện thoại không dây, khởi động từ xa, phanh tay điện tử kèm giữ phanh tự động. Cửa sổ trời toàn cảnh và đèn viền nội thất có trên các bản L AWD và e:HEV RS. Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) chỉ xuất hiện ở bản L AWD.

Hai hệ truyền động: xăng 1.5L tăng áp và hybrid

Bản máy xăng dùng động cơ 1.5L DOHC VTEC Turbo (1.498 cc), mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại 1.700–5.000 vòng/phút, đi cùng hộp số CVT. Hai bản G và L dẫn động cầu trước, bản L AWD dẫn động 4 bánh. Về công suất, nguồn dữ liệu ghi hai con số khác nhau cho động cơ này (140 mã lực trong phần mô tả và 188 hp trong bảng thông số), nên cần đối chiếu thêm với đại lý.

Bản hybrid kết hợp động cơ đốt trong 2.0L công suất 146 mã lực tại 6.100 vòng/phút, mô-men xoắn 183 Nm, với môtơ điện 181 mã lực tại 4.500 vòng/phút và mô-men xoắn 350 Nm. Tổng công suất hệ thống là 204 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Xe dùng hộp số e-CVT, dẫn động cầu trước.

Mức tiêu thụ nhiên liệu theo bảng thông số của nguồn:

Phiên bản Hỗn hợp (lít/100 km) Trong đô thị (lít/100 km) Ngoài đô thị (lít/100 km) CR-V G 7,49 9,57 6,34 CR-V L 7,3 9,3 6,2 CR-V L AWD 7,8 9,8 6,7 CR-V e:HEV RS 5,2 3,4 6,3

Đáng chú ý, bản hybrid tiết kiệm nhất trong đô thị với 3,4 lít/100 km, thấp hơn nhiều so với các bản máy xăng.

Gói Honda Sensing và camera 360 độ

CR-V thế hệ thứ 6 tiếp tục kế thừa gói Honda Sensing, gồm đèn pha tự động chuyển chế độ chiếu xa, cảnh báo xe phía trước khởi hành, phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera quan sát điểm mù LaneWatch.

Xe còn có hỗ trợ đổ đèo, cảm biến va chạm trước và sau, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo tài xế buồn ngủ và kiểm soát hành trình thích ứng. Theo bảng thông số, tất cả phiên bản có 8 túi khí. Camera 360 độ là trang bị bổ sung mới, có trên bản L AWD và e:HEV RS.

Thông số kỹ thuật chính theo phiên bản

Thông số CR-V G CR-V L CR-V L AWD CR-V e:HEV RS Số chỗ ngồi 5+2 5+2 5+2 5 Kích thước D x R x C (mm) 4.691 x 1.866 x 1.681 4.691 x 1.866 x 1.681 4.691 x 1.866 x 1.681 4.691 x 1.866 x 1.691 Chiều dài cơ sở (mm) 2.701 2.701 2.701 2.701 Khoảng sáng gầm (mm) 198 198 208 198 Trọng lượng không tải (kg) 1.653 1.653 1.747 1.756 Động cơ 1.5L VTEC Turbo 1.5L VTEC Turbo 1.5L VTEC Turbo 2.0L kết hợp môtơ điện Hộp số CVT CVT CVT E-CVT Dẫn động Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) 4 bánh (AWD) Cầu trước (FWD) Màn hình giải trí (inch) 7 9 9 9 Bảng đồng hồ tài xế 7 inch TFT 7 inch TFT 10,2 inch TFT 10,2 inch TFT

Điểm mạnh và hạn chế của Honda CR-V 2026

Theo đánh giá trong nguồn, CR-V 2026 có thiết kế hiện đại, trẻ trung hơn thế hệ trước, khoang cabin rộng rãi với nhiều tiện nghi, cùng động cơ hybrid mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

Ở chiều ngược lại, không gian hàng ghế thứ ba trên bản 7 chỗ hơi chật, bản 5 chỗ thiếu lốp dự phòng, và mức giá bán khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc.