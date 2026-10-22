Giá xe Hyundai Accent 2026 mới nhất: Loạt ưu đãi 89 triệu đồng cùng dàn trang bị bứt phá Hyundai Accent 2026 ghi nhận mức giảm giá tới 89 triệu đồng, củng cố vị thế sedan hạng B nhờ kích thước vượt trội, động cơ 1.5L và gói an toàn SmartSense.

Hyundai Accent thế hệ thứ 6 đang là một trong những cái tên tâm điểm tại phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam. Bước sang tháng 10/2026, các đại lý triển khai chương trình ưu đãi tiền mặt và quà tặng giá trị lên tới 89 triệu đồng, đưa mẫu sedan của Hyundai trở thành sự lựa chọn có tính cạnh tranh hàng đầu trước các đối thủ trực tiếp như Toyota Vios, Honda City hay Mazda2.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Hyundai Accent 2026

Được lắp ráp trong nước bởi TC Motor với 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất (đen, vàng cát, trắng, xanh dương, bạc, đỏ tươi và ghi vàng), Hyundai Accent phân phối 4 phiên bản đáp ứng đa dạng nhu cầu từ kinh doanh vận tải đến phục vụ gia đình.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh địa phương khác (triệu đồng) Chương trình ưu đãi Accent 1.5 MT 439 507 499 485 Ưu đãi tới 89 triệu đồng Accent 1.5 AT 489 563 554 540 Ưu đãi linh hoạt tại đại lý Accent 1.5 Đặc biệt 529 608 598 584 Ưu đãi linh hoạt tại đại lý Accent 1.5 Cao cấp 569 653 642 628 Ưu đãi linh hoạt tại đại lý

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa khấu trừ hoàn toàn các mức giảm giá khuyến mại từ đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness sắc sảo

Bước sang thế hệ hoàn toàn mới, Hyundai Accent sở hữu thông số kích thước vượt trội so với mặt bằng chung phân khúc B. Xe có chiều dài 4.535 mm, chiều rộng 1.765 mm, chiều cao 1.485 mm cùng khoảng sáng gầm 165 mm. Đáng chú ý, chiều dài cơ sở được kéo dài lên 2.670 mm, tăng thêm 70 mm so với thế hệ trước, mang lại vóc dáng thanh thoát và tiệm cận với xe phân khúc trên.

Diện mạo phía trước gây ấn tượng mạnh với dải đèn LED chạy ban ngày trải dài toàn bộ bề ngang nắp ca-pô. Cụm đèn chiếu sáng full LED trên bản cao cấp được đặt thấp, hòa vào lưới tản nhiệt hình học tối màu. Các đường gân dập nổi sắc lẹm chạy dọc thân xe kết hợp cùng mui xe vuốt dốc phong cách fastback tạo hiệu ứng khí động học rõ nét.

Khu vực đuôi xe nổi bật không kém với cụm đèn hậu LED đồ họa chữ L vắt ngang liền mạch, ăn khớp cùng cản sau tích hợp bộ khuếch tán gió và các chi tiết dập họa tiết kim cương mạ crom bắt mắt.

Không gian cabin rộng rãi và giàu tiện nghi

Khoang lái của Accent thế hệ thứ 6 lấy cảm hứng rõ rệt từ người đàn anh Elantra với triết lý thiết kế hướng về người lái. Khu vực bảng táp-lô được bố trí đối xứng liền khối, sử dụng các đường nét dứt khoát nhằm tối ưu không gian sử dụng.

Ở trung tâm là màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm bản đồ định vị riêng biệt phát triển cho thị trường Việt Nam. Hệ thống âm thanh trang bị cấu hình tối đa 6 loa trên các bản cao. Vô-lăng 2 chấu bọc da tích hợp lẫy chuyển số thể thao và các phím điều khiển hệ thống hỗ trợ lái.

Các trang bị tiện ích cao cấp khác trên mẫu sedan này gồm có ghế da tích hợp tính năng thông gió hàng ghế trước, hệ thống điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, cổng sạc Type-C cho cả hai hàng ghế, tính năng khởi động từ xa qua chìa khóa thông minh và cốp mở điện rảnh tay.

Động cơ Smartstream G 1.5L và khả năng vận hành

Trái tim của Hyundai Accent là khối động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên, thay thế hoàn toàn cho máy 1.4L thế hệ cũ. Động cơ sản sinh công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp (6MT) hoặc hộp số vô cấp thông minh iVT (phát triển trên nền tảng CVT).

Theo dữ liệu công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình hỗn hợp của các phiên bản dao động từ 5,76 đến 5,89 lít/100 km. Khung gầm nâng cấp kết hợp hệ thống treo trước kiểu MacPherson và thanh cân bằng phía sau giúp xe duy trì sự cân bằng đầm chắc khi vận hành ở dải tốc độ cao.

Công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense

Bên cạnh các trang bị an toàn cơ bản như phanh đĩa 4 bánh, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và 6 túi khí, Accent phiên bản cao cấp nhất còn được trang bị gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense với hàng loạt tính năng hiện đại:

Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA)

Hệ thống cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù (BCA)

Hỗ trợ giữ làn đường và duy trì làn đường (LFA & LKA)

Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHB)

Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCCA)

Cảnh báo mở cửa an toàn và cảnh báo người lái mất tập trung

Cảnh báo xe phía trước khởi hành

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản Hyundai Accent 2026

Hạng mục thông số Accent 1.5 MT Accent 1.5 AT Accent 1.5 AT Cao cấp Accent 1.5 AT Đặc biệt Kích thước D x R x C (mm) 4.535 x 1.765 x 1.485 4.535 x 1.765 x 1.485 4.535 x 1.765 x 1.485 4.535 x 1.765 x 1.485 Chiều dài cơ sở (mm) 2.670 2.670 2.670 2.670 Khoảng sáng gầm (mm) 165 165 165 165 Động cơ SmartStream G1.5 SmartStream G1.5 SmartStream G1.5 SmartStream G1.5 Công suất (mã lực / vòng/phút) 115 / 6.300 115 / 6.300 115 / 6.300 115 / 6.300 Mô-men xoắn (Nm / vòng/phút) 144 / 4.500 144 / 4.500 144 / 4.500 144 / 4.500 Hộp số Số sàn 6 cấp Tự động vô cấp CVT Tự động vô cấp CVT Tự động vô cấp CVT Kích thước mâm lốp 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15 205/55 R16 Tiêu hao nhiên liệu (hỗn hợp) 5,89 lít/100 km 5,79 lít/100 km 5,76 lít/100 km 5,81 lít/100 km Số lượng túi khí 2 2 4 6 Gói an toàn SmartSense Không Không Không Có

Tổng kết

Với mức giá khởi điểm từ 439 triệu đồng cùng chính sách ưu đãi tới 89 triệu đồng, Hyundai Accent 2026 tiếp tục duy trì thế mạnh cốt lõi về tỷ lệ giá bán trên giá trị sử dụng. Mặc dù một số chi tiết nhựa bên trong cabin vẫn mang cảm giác bình dân và không gian trần hàng ghế sau chịu ảnh hưởng từ thiết kế vuốt dốc, mẫu xe này vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng tìm kiếm chiếc sedan rộng rãi, vận hành bền bỉ và sở hữu nhiều công nghệ an toàn cao cấp.