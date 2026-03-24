Giá xe Hyundai Accent 2026: Ưu đãi 69 triệu đồng và thông số kỹ thuật Hyundai Accent 2026 phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá niêm yết từ 439 triệu đồng. Mẫu sedan hạng B được làm mới toàn diện với động cơ 1.5L và gói an toàn SmartSense.

Hyundai Accent thế hệ thứ 6 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam với sự lột xác về thiết kế và công nghệ. Trong tháng 03/2026, mẫu xe lắp ráp trong nước này đang nhận được nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn để tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ như Toyota Vios hay Honda City.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Accent tháng 03/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Hyundai Accent, đi kèm mức ưu đãi lên tới 69 triệu đồng tùy theo chính sách đại lý.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh khác (triệu VND) Hyundai Accent 1.5 MT 439 507 499 485 Hyundai Accent 1.5 AT 489 563 554 540 Hyundai Accent 1.5 Đặc biệt 529 608 598 584 Hyundai Accent 1.5 Cao cấp 569 653 642 628

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm giảm trừ ưu đãi thực tế tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

Thiết kế ngoại thất hiện đại và kích thước tối ưu

Hyundai Accent 2026 sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 (mm), với chiều dài cơ sở đạt 2.760 mm. Những thông số này giúp Accent trở thành một trong những mẫu sedan hạng B có không gian rộng rãi nhất hiện nay. Điểm nhấn ở đầu xe là dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài toàn chiều rộng, kết hợp cụm đèn chiếu sáng full LED đặt thấp liền mạch với lưới tản nhiệt.

Thân xe nổi bật với các đường dập nổi sắc sảo và mâm xe 16 inch 5 chấu thiết kế độc đáo. Đuôi xe gây ấn tượng bởi cụm đèn hậu LED hình chữ L ngược mảnh mai, kết hợp cùng bộ khuếch tán gió và cản sau mới, tạo nên vẻ ngoài thể thao và năng động.

Không gian nội thất và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của Accent 2026 được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng hiện đại, hướng tới người lái. Bảng táp-lô bố trí theo chiều ngang với màn hình cảm ứng giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống 6 loa trên các bản cao cấp.

Bên cạnh đó, xe được trang bị nhiều tiện ích vượt phân khúc như: sạc không dây chuẩn Qi, cổng sạc Type-C, điều hòa tự động, khởi động từ xa và cốp sau điều khiển thông minh. Đặc biệt, phiên bản 1.5 AT Đặc biệt còn được trang bị tính năng thông gió làm mát cho cả hàng ghế trước.

Vận hành mạnh mẽ với động cơ SmartStream 1.5L

Hyundai Accent 2026 sử dụng động cơ xăng SmartStream G 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Người dùng có thể lựa chọn hộp số sàn 6 cấp (6MT) hoặc hộp số vô cấp iVT. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp của xe dao động từ 5,76 đến 5,89 lít/100 km tùy phiên bản.

Hệ thống an toàn SmartSense tiên tiến

Đáng chú ý nhất trên thế hệ mới là gói an toàn chủ động SmartSense. Hệ thống này bao gồm các tính năng hỗ trợ lái hiện đại như: cảnh báo và phòng tránh va chạm trước (FCA), hỗ trợ giữ làn (LFA & LKA), cảnh báo điểm mù (BCA), và đèn pha tự động thông minh (AHB). Ngoài ra, các trang bị an toàn tiêu chuẩn như phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESC và hệ thống 6 túi khí vẫn được duy trì đầy đủ trên phiên bản cao nhất.

Đánh giá chung

Với ưu điểm về thiết kế năng động, không gian nội thất rộng rãi và hàm lượng công nghệ vượt trội, Hyundai Accent 2026 tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc sedan hạng B. Dù còn một số chi tiết nhựa nội thất chưa thực sự cao cấp, nhưng với mức giá cạnh tranh và chương trình ưu đãi lớn, đây vẫn là mẫu xe đáng cân nhắc cho nhu cầu gia đình và kinh doanh.