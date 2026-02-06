Giá xe Hyundai Custin mới nhất tháng 6/2026: Ưu đãi và thông số chi tiết Hyundai Custin niêm yết từ 820 triệu đồng với 4 phiên bản, sở hữu không gian nội thất kiểu phi thuyền và công nghệ an toàn SmartSense tiên tiến trên nền tảng N3.

Hyundai Custin tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc MPV cỡ trung với mức giá khởi điểm từ 820 triệu đồng trong tháng 6/2026. Được phát triển trên nền tảng khung gầm N3-Platform chung với Santa Fe và Tucson, mẫu xe này là sự kết hợp giữa thiết kế SUV mạnh mẽ và không gian rộng rãi, tiện nghi của một chiếc minivan gia đình.

Bảng giá lăn bánh Hyundai Custin cập nhật tháng 6/2026

Hiện tại, Hyundai Custin được lắp ráp tại Việt Nam và phân phối với 3 phiên bản chính cùng 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất. Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Hyundai Custin sở hữu thiết kế MPV lai SUV hiện đại.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tại tỉnh khác (triệu VND) 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 934 918 904 1.5T-GDi Đặc biệt 915 1.041 1.023 1.009 1.5T-GDi Cao cấp 950 1.080 1.061 1.047 2.0T-GDi Cao cấp 974 1.107 1.087 1.074

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo ưu đãi thực tế tại đại lý và trang bị của từng xe.

Thiết kế ngoại thất và thông số kích thước

Cụ thể, Hyundai Custin có kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.950 x 1.850 x 1.725 (mm) cùng chiều dài cơ sở đạt 3.055 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 170 mm, phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị và các cung đường hỗn hợp.

Đáng chú ý, đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác lớn tích hợp cụm đèn pha LED "Parametric Hidden Lights". Thân xe được tạo điểm nhấn bởi bộ mâm hợp kim từ 17–18 inch tùy phiên bản. Một đặc điểm ưu việt của dòng MPV này là hệ thống cửa trượt tự động ở hai bên, giúp việc ra vào xe tại các không gian hẹp trở nên thuận tiện hơn.

Nội thất phong cách phi thuyền và tiện nghi cao cấp

Bên trong cabin, Hyundai Custin gây ấn tượng với không gian lái hướng tới người dùng. Trung tâm táp-lô là màn hình dọc 10,4 inch tích hợp hệ thống dẫn đường dành riêng cho thị trường Việt Nam, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe sử dụng cần số dạng nút bấm hiện đại và vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số.

Điểm giá trị nhất nằm ở hàng ghế thứ 2 với thiết kế hai ghế độc lập kiểu "Captain". Hàng ghế này có khả năng chỉnh điện 10 hướng, ngả tối đa 135 độ, đồng thời trang bị tính năng sưởi ấm, làm mát và sạc không dây riêng biệt. Khả năng chuyên chở hành lý cũng rất linh hoạt với dung tích tối đa lên tới 1.223 lít khi gập hai hàng ghế sau.

Hiệu năng vận hành và hệ thống an toàn SmartSense

Hyundai Custin cung cấp hai tùy chọn động cơ tăng áp mạnh mẽ:

Động cơ 2.0L Turbo GDi: Sản sinh công suất 236 mã lực và mô-men xoắn 353 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 8,2 giây.

Sản sinh công suất 236 mã lực và mô-men xoắn 353 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 8,2 giây. Động cơ 1.5L Turbo-GDi: Sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, hoàn thành cú nước rút 0–100 km/h trong 9,9 giây.

Cả hai phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Về an toàn, xe được trang bị gói Hyundai SmartSense bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn (LFA), phòng tránh va chạm trước (FCA) và cảnh báo điểm mù (BCA).

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Thông số 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 1.5T-GDi Đặc biệt 2.0T-GDi Cao cấp Số chỗ ngồi 7 7 7 Động cơ Smartstream 1.5T Smartstream 1.5T Smartstream 2.0T Công suất (hp) 170 170 236 Mô-men xoắn (Nm) 253 253 353 Mức tiêu thụ hỗn hợp (L/100 km) 6,91 7,13 8,49 6 túi khí Có (bản Tiêu chuẩn 4 túi) Có Có

Nhìn chung, Hyundai Custin là lựa chọn đáng cân nhắc cho gia đình nhờ thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi bậc nhất phân khúc và khả năng vận hành linh hoạt. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý khoảng sáng gầm 170 mm có phần hạn chế khi di chuyển trên các địa hình quá phức tạp.