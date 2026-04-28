Giá xe Hyundai Custin tháng 4/2026: Lựa chọn MPV gia đình từ 820 triệu đồng Cập nhật bảng giá niêm yết và lăn bánh mới nhất của Hyundai Custin. Mẫu MPV sở hữu thiết kế lai SUV độc đáo, trang bị ghế Captain và động cơ Turbo mạnh mẽ.

Hyundai Custin, mẫu MPV cỡ trung đầu tiên của thương hiệu Hàn Quốc, đang khẳng định vị thế vững chắc tại thị trường Việt Nam. Được định vị nằm giữa Staria và Stargazer, Custin không chỉ là một chiếc xe chở khách thuần túy mà còn là sự kết hợp tinh tế giữa sự tiện dụng của MPV và phong cách mạnh mẽ của SUV.

Hyundai Custin sở hữu thiết kế hiện đại, pha trộn giữa dòng MPV và SUV.

Bảng giá lăn bánh Hyundai Custin cập nhật tháng 4/2026

Hiện nay, Hyundai Custin được lắp ráp trong nước và phân phối với 3 phiên bản cùng 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất đa dạng. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và mức giá lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu VND) Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 934 918 904 Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt 915 1.041 1.023 1.009 Hyundai Custin 1.5T-GDi Cao cấp 950 1.080 1.061 1.047 Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp 974 1.107 1.087 1.074

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách ưu đãi của đại lý và trang bị cụ thể của từng xe.

Nền tảng khung gầm và thiết kế ngoại thất đột phá

Hyundai Custin được phát triển dựa trên nền tảng N3-Platform, đây là hệ thống khung gầm toàn cầu dành cho các mẫu SUV-MPV cỡ trung, hiện đang được chia sẻ cùng với những người anh em như Santa Fe và Tucson. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.950 x 1.850 x 1.725 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 3.055 mm, đảm bảo không gian rộng rãi cho cả 3 hàng ghế.

Diện mạo mạnh mẽ với những đường nét thiết kế lai SUV.

Đầu xe gây ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, tích hợp cụm đèn LED “Parametric Hidden Lights” tinh xảo. Điểm nhấn thực dụng nhất trên Custin chính là hệ thống cửa trượt tự động ở cả hai bên sườn, giúp hành khách lên xuống xe dễ dàng trong không gian hẹp – một tính năng đặc trưng của dòng minivan cao cấp.

Cửa trượt điện là điểm nhấn tiện nghi đáng chú ý trên Hyundai Custin.

Không gian nội thất lấy cảm hứng từ phi thuyền

Bên trong cabin, Hyundai Custin mang đến một không gian hiện đại và sang trọng. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 10,4 inch đặt dọc, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cùng hệ thống dẫn đường được tối ưu riêng cho thị trường Việt Nam.

Thiết kế khoang lái tập trung vào trải nghiệm người dùng với màn hình trung tâm cỡ lớn.

Đặc biệt, hàng ghế thứ hai được thiết kế theo phong cách "Captain" với hai ghế độc lập. Hàng ghế này có khả năng chỉnh điện 10 hướng, ngả tối đa 135 độ, tích hợp chế độ làm mát, sưởi ấm và sạc không dây riêng biệt, mang lại trải nghiệm thương gia cho hành khách.

Hàng ghế thứ hai với cấu hình Captain mang lại sự thoải mái tối đa.

Hiệu năng vận hành và công nghệ an toàn SmartSense

Hyundai cung cấp cho khách hàng Việt Nam hai tùy chọn động cơ Turbo mạnh mẽ:

Động cơ 2.0L Turbo GDi: Sản sinh công suất 236 mã lực và mô-men xoắn 353 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp, cho khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 8,2 giây.

Sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 9,9 giây.

Cả hai tùy chọn động cơ Turbo đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Về an toàn, Custin sở hữu gói công nghệ SmartSense hiện đại bao gồm: hỗ trợ giữ làn (LFA), phòng tránh va chạm trước (FCA), kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù (BCA) và camera toàn cảnh 360 độ. Đây là những trang bị giúp mẫu xe này trở thành một trong những lựa chọn an toàn nhất cho gia đình.

Hyundai Custin được trang bị hàng loạt tính năng an toàn chủ động trong gói SmartSense.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Bản 1.5T Tiêu chuẩn Bản 1.5T Đặc biệt Bản 2.0T Cao cấp Công suất (hp) 170 170 236 Mô-men xoắn (Nm) 253 253 353 Hộp số 8AT 8AT 8AT Tiêu thụ hỗn hợp (lít/100 km) 6,91 7,13 8,49 Mâm xe (inch) 17 18 18 Túi khí 4 6 6

Nhìn chung, với mức giá khởi điểm từ 820 triệu đồng, Hyundai Custin là đối thủ đáng gờm của Toyota Innova Cross hay KIA Carnival. Dù còn nhược điểm về khoảng sáng gầm xe thấp (170 mm) và thiếu tùy chọn máy dầu, nhưng với danh sách tiện nghi và công nghệ an toàn vượt trội, đây vẫn là mẫu MPV lý tưởng cho các gia đình hiện đại.