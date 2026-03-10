Giá xe Hyundai Elantra 2026 tháng 3: Chi tiết 4 phiên bản và thông số kỹ thuật Cập nhật giá niêm yết Hyundai Elantra 2026 mới nhất từ 579 triệu đồng. Mẫu sedan hạng C sở hữu ngôn ngữ thiết kế Sensual Sportiness, tiện nghi hiện đại và tùy chọn động cơ Turbo 204 mã lực.

Hyundai Elantra 2026 hiện là thế hệ thứ 7 của dòng sedan hạng C đến từ Hàn Quốc. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được lắp ráp trong nước và phân phối với 4 phiên bản, cạnh tranh trực tiếp cùng KIA K3, Mazda3 và Toyota Corolla Altis. Dưới đây là cập nhật chi tiết về giá bán, thông số kỹ thuật và các trang bị nổi bật nhất của Elantra trong tháng 3/2026.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Elantra 2026

Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Hyundai Elantra tại các khu vực trọng điểm:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP. HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh khác (triệu VND) Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn 579 670 659 640 Hyundai Elantra 1.6 AT Đặc biệt 639 738 725 706 Hyundai Elantra 2.0 AT Cao cấp 699 805 791 772 Hyundai Elantra N Line 769 883 868 849

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế của từng xe.

Hyundai Elantra 2026 sở hữu diện mạo lột xác hoàn toàn so với thế hệ cũ

Thiết kế ngoại thất Sensual Sportiness

Hyundai Elantra 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.675 x 1.825 x 1.440 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.720 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe được kéo dài và mở rộng hơn, mang lại vóc dáng thể thao và trọng tâm thấp đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế Sensual Sportiness.

Lưới tản nhiệt đa giác cỡ lớn với họa tiết lấy cảm hứng từ mặt cắt đá quý

Đáng chú ý, phần thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi sắc sảo và mâm đa chấu có kích thước từ 15 đến 18 inch tùy phiên bản. Đuôi xe gây ấn tượng mạnh với dải đèn LED kéo dài tạo hình chữ H đặc trưng, kết hợp cùng cản sau thiết kế khí động học.

Cụm đèn hậu LED nối liền tạo điểm nhấn hiện đại cho phần đuôi xe

Không gian nội thất và tiện nghi

Khoang cabin của Elantra thế hệ thứ 7 được thiết kế hướng tới người lái với phong cách hiện đại. Điểm nhấn là cặp màn hình kỹ thuật số 10,25 inch nối liền trên táp-lô (áp dụng cho các bản cao cấp), hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Nội thất Hyundai Elantra 2026 được nâng cấp toàn diện về mặt công nghệ

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị nhiều tiện ích như: sạc không dây chuẩn Qi, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và khởi động từ xa. Phiên bản N Line sở hữu nội thất đen điểm xuyết chỉ đỏ và ghế ngồi phong cách xe đua ôm sát cơ thể.

Khả năng vận hành và an toàn

Hyundai Elantra 2026 cung cấp 3 lựa chọn động cơ phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Cụ thể, bản N Line mạnh nhất sử dụng động cơ 1.6L T-GDi cho công suất 204 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT, cho khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 7,7 giây.

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên xe bao gồm 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và cảm biến áp suất lốp. Tuy nhiên, đáng tiếc là mẫu xe này vẫn chưa được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC).

Thông số 1.6 AT Tiêu chuẩn 1.6 AT Đặc biệt 2.0 AT Cao Cấp N Line Động cơ 1.6L MPI 1.6L MPI 2.0L MPI 1.6L Turbo Công suất (hp) 128 128 159 204 Mô-men xoắn (Nm) 155 155 193 265 Hộp số 6 AT 6 AT 6 AT 7 DCT Tiêu thụ hỗn hợp (L/100km) 7,0 7,0 7,0 5,83

Nhìn chung, Hyundai Elantra 2026 là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc sedan hạng C nhờ thiết kế phá cách, không gian rộng rãi và mức giá cạnh tranh. Dù còn một vài hạn chế về khoảng sáng trần ở hàng ghế sau, nhưng những nâng cấp về công nghệ và vận hành vẫn giúp Elantra giữ vững vị thế trên thị trường.