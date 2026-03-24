Giá xe Hyundai Tucson 2026 tháng 3: Ưu đãi tới 58 triệu đồng, chỉ từ 769 triệu Hyundai Tucson 2026 tiếp tục duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc CUV hạng C với giá khởi điểm từ 769 triệu đồng cùng gói ưu đãi lên tới 58 triệu đồng cho các phiên bản.

Hyundai Tucson là mẫu Crossover (CUV) hạng C tiêu biểu của thương hiệu Hàn Quốc, hiện đang ở vòng đời thứ 4 với những nâng cấp toàn diện từ thiết kế đến công nghệ. Tại thị trường Việt Nam, xe được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản chính và biến thể thể thao N Line mới nhất, mang đến sự đa dạng cho khách hàng trong phân khúc cạnh tranh đầy khốc liệt.

Hyundai Tucson 2026 sở hữu ngoại hình thể thao và cá tính.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Tucson tháng 3/2026

Trong tháng 3/2026, Hyundai Tucson nhận được chương trình ưu đãi giá trị từ đại lý, giúp giá lăn bánh thực tế trở nên dễ tiếp cận hơn. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính (đã bao gồm các loại thuế phí cơ bản):

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Hà Nội (triệu VND) TP.HCM (triệu VND) Tỉnh/TP khác (triệu VND) 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 769 877 862 848 2.0 Xăng Đặc biệt 859 978 961 947 2.0 Dầu Đặc biệt 989 1.123 1.104 1.090 1.6 Turbo HTRAC 979 1.112 1.093 1.079 N Line 989 1.123 1.104 1.090

*Lưu ý: Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi riêng tại đại lý. Phiên bản Xăng Tiêu chuẩn hiện có mức ưu đãi cao nhất lên đến 58 triệu đồng.

Thiết kế Sensuous Sportiness đột phá

Hyundai Tucson 2026 sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.695 mm. Điểm nhấn lớn nhất ở ngoại thất là lưới tản nhiệt Parametric Jewel với các họa tiết tam giác độc đáo. Hệ thống đèn định vị LED được tích hợp ẩn vào lưới tản nhiệt và chỉ phát sáng khi xe khởi động.

Thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi sắc sảo và mâm xe có kích thước từ 17 đến 19 inch tùy phiên bản. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED Parametric Jewel Hidden Lights nối liền mạch, kết hợp cùng gạt mưa ẩn bên dưới cánh gió tạo nên diện mạo hiện đại và gọn gàng.

Phiên bản N Line sở hữu bộ cản trước và sau hầm hố hơn.

Không gian nội thất kỹ thuật số sang trọng

Cabin của Tucson 2026 được thiết kế theo dạng thác nước với trung tâm là màn hình cảm ứng 12,3 inch tích hợp đầy đủ các chức năng giải trí và điều khiển. Vô-lăng 3 chấu thể thao cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước 12,3 inch mang lại trải nghiệm công nghệ cao.

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý bao gồm: Hệ thống âm thanh 8 loa Bose, cửa sổ trời toàn cảnh, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử, và hệ thống điều hòa đa chiều có khả năng lọc không khí. Đặc biệt, bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam có thể hoạt động ngoại tuyến thông qua vệ tinh GPS.

Nội thất bản N Line phối chỉ khâu màu đỏ tương phản.

Động cơ Smartstream và hệ thống an toàn tiên tiến

Hyundai Tucson 2026 cung cấp 3 lựa chọn động cơ đã được tối ưu hóa theo công nghệ Smartstream:

Động cơ 1.6L T-GDi: Công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT và hệ dẫn động AWD HTRAC.

Động cơ Diesel 2.0L: Công suất 186 mã lực, mô-men xoắn 416 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Động cơ Xăng 2.0L MPI: Công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Về an toàn, xe được trang bị gói SmartSense bao gồm: hỗ trợ giữ làn đường (LFA), phòng tránh va chạm trước (FCA), và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go. Đáng chú ý, đây là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc trang bị hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ (PCA).

Thông số kỹ thuật Hyundai Tucson 2026

Thông số 2.0 Xăng Đặc biệt 2.0 Dầu Đặc biệt 1.6 Turbo HTRAC Công suất (mã lực) 156 186 180 Mô-men xoắn (Nm) 192 416 265 Hộp số 6 AT 8 AT 7 DCT Hệ dẫn động FWD FWD AWD (HTRAC) Kích thước mâm 18 inch 18 inch 19 inch

Nhìn chung, với thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi dồi dào và mức giá cạnh tranh, Hyundai Tucson 2026 tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu CUV gia đình đa dụng và đầy ắp công nghệ.