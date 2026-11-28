Giá xe Hyundai Tucson tháng 11/2026: Niêm yết từ 769 triệu đồng, ưu đãi lên tới 79 triệu đồng Hyundai Tucson niêm yết từ 769 đến 989 triệu đồng, ưu đãi tới 79 triệu đồng; 3 tùy chọn động cơ, bản N Line và gói an toàn SmartSense với tính năng PCA.

Hyundai Tucson tháng 11/2026 có giá niêm yết từ 769 đến 989 triệu đồng tùy phiên bản, kèm ưu đãi tới 79 triệu đồng. Mẫu CUV 5 chỗ lắp ráp trong nước này có 3 tùy chọn động cơ, bản thể thao N Line và nhiều tính năng lần đầu xuất hiện tại phân khúc.

Tucson ra mắt người dùng thế giới năm 2004, hiện ở thế hệ thứ 4 trình làng năm 2020. Tại Việt Nam, xe chào sân ngày 27/12/2021 và bước vào đợt nâng cấp giữa vòng đời ngày 9/10/2024. Ngày 18/6, Hyundai Thành Công giới thiệu thêm bản N Line, giống bản 1.6 Turbo về thiết kế, động cơ và trang bị, chỉ khác một số chi tiết bên ngoài.

Xe cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander và Nissan X-Trail. Các màu sơn ngoại thất gồm Đen, Trắng Winter, Xám, Xanh trời, Đỏ, Trắng kem và Nâu.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Giá niêm yết dao động từ 769 triệu đồng cho bản 2.0 Xăng Tiêu chuẩn đến 989 triệu đồng cho bản 2.0 Dầu Đặc biệt và N Line. Chi phí lăn bánh tạm tính chênh nhau theo khu vực đăng ký, cao nhất tại Hà Nội.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/thành phố khác (triệu đồng) Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 769 877 862 848 Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt 859 978 961 947 Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt 989 1.123 1.104 1.090 Tucson 1.6 Turbo HTRAC 979 1.112 1.093 1.079 Tucson N Line 989 1.123 1.104 1.090

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe. Mức ưu đãi tới 79 triệu đồng được nêu kèm bảng giá.

Ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness

Ở thế hệ thứ 4, Tucson thay đổi hoàn toàn ngoại hình theo triết lý Sensuous Sportiness. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt tạo hình tam giác, hệ thống chiếu sáng full-LED, trong đó đèn ban ngày được ẩn vào lưới tản nhiệt và chỉ hiện rõ khi xe nổ máy.

Thân xe có các đường gân dập nổi góc cạnh, mâm 17–19 inch kiểu cánh quạt, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp báo rẽ và sấy gương, tay nắm cửa mạ crom. Chiều dài cơ sở 2.755 mm, khoảng sáng gầm 181 mm.

Đuôi xe gây chú ý với cụm đèn hậu LED Parametric Jewel Hidden Lights. Gạt nước ẩn dưới cánh gió sau, kết hợp cánh lướt gió và ăng-ten vây cá mập, hoàn thiện vẻ hiện đại của mẫu xe.

N Line: thêm chất thể thao

Bản N Line giữ nguyên thiết kế của bản 1.6 Turbo nhưng có cản trước và sau hầm hố hơn. Mặt ca-lăng có huy hiệu N Line giữa các mắt đèn định vị LED, mâm 19 inch có kiểu dáng khác và mang huy hiệu N thay cho chữ H. Cánh gió đuôi được tinh chỉnh theo hướng thể thao, lấy cảm hứng từ xe đua.

Cabin hiện đại với màn hình cong 12,3 inch

Nội thất Tucson được làm mới theo hướng tiện nghi và sang trọng hơn. Vô-lăng 3 chấu thể thao có logo thương hiệu thể hiện theo dạng mã morse. Phía sau là cụm màn hình cong gồm màn hình thông tin và màn hình giải trí cùng cỡ 12,3 inch, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây. Theo bảng thông số, bản Tiêu chuẩn dùng đồng hồ analog kèm màn hình 4,2 inch.

Màn hình trung tâm bố trí dọc theo dạng thác nước, tích hợp các nút chức năng. Một dải bạc nhỏ chạy dọc táp-lô tạo điểm nhấn cho khoang cabin. Xe có điều hòa tự động 2 vùng độc lập, hệ thống thông gió đa chiều với khả năng lọc không khí tốt hơn.

Các trang bị đáng chú ý khác gồm cần số điện tử điều khiển bằng nút bấm, âm thanh Bose 8 loa, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động Autohold và camera 360. Theo bảng thông số, ghế sưởi và làm mát, sạc không dây, cốp điện, camera 360 có từ bản Đặc biệt; cửa sổ trời toàn cảnh có trên bản 1.6 Turbo HTRAC.

Tucson tiếp tục có bản đồ riêng cho thị trường Việt Nam với nhiều tùy chỉnh. Bản đồ hoạt động offline với dữ liệu nạp sẵn và kết nối GPS trực tiếp, không phụ thuộc Internet. Ngoài ra, xe có đèn LED nội thất tùy chỉnh 64 màu, cốp điện thông minh với 4 mức độ mở và khởi động từ xa bằng một nút bấm trên Smartkey.

Riêng bản N Line dùng ghế da kết hợp vải dệt với đường chỉ khâu tương phản màu đỏ. Lưng ghế khắc logo N Line, chân ga, chân phanh và điểm đặt chân mạ inox. Các trang bị còn lại tương tự bản 1.6 Turbo.

Ba lựa chọn động cơ trên nền công nghệ Smartstream

Tucson 2026 vẫn có 3 tùy chọn vận hành như trước, nhưng được nâng cấp công nghệ Smartstream:

Động cơ xăng SmartStream 1.6L T-GDi: công suất tối đa 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm, đi cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT và dẫn động bốn bánh HTRAC. Theo nhà sản xuất, động cơ này tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất và giảm 12% lượng khí thải.

Động cơ dầu SmartStream D2.0: công suất tối đa 186 mã lực, mô-men xoắn cực đại 416 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp.

Động cơ xăng SmartStream 2.0L MPI: công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp.

Bên cạnh đó, xe có khung gầm mới, xử lý tiếng ồn và độ rung triệt để hơn, theo nhà sản xuất giúp tăng độ an toàn và giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Dưới đây là thông số chính của các cấu hình.

Thông số 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 2.0 Xăng Đặc biệt 2.0 Dầu Đặc biệt 1.6 Turbo HTRAC Kích thước D x R x C (mm) 4.640 x 1.865 x 1.665 4.640 x 1.865 x 1.665 4.640 x 1.865 x 1.665 4.640 x 1.865 x 1.665 Chiều dài cơ sở (mm) 2.755 2.755 2.755 2.755 Khoảng sáng gầm (mm) 181 181 181 181 Bình nhiên liệu (lít) 54 54 54 54 Lốp, mâm 235/65 R17 235/60 R18 235/60 R18 235/55 R19 Động cơ Smartstream G2.0 Smartstream G2.0 Smartstream D2.0 Smartstream 1.6 T-GDI Dung tích xi-lanh (cc) 1.999 1.999 1.998 1.598 Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) 156/6.200 156/6.200 186/4.000 180/5.500 Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) 192/4.500 192/4.000 416/2.000–2.750 265/1.500–4.500 Hộp số 6 AT 6 AT 8 AT 7 DCT Dẫn động FWD FWD FWD AWD (HTRAC) Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (lít/100 km) 7,64 7,9 6,16 7,15

SmartSense và tính năng PCA lần đầu tại Việt Nam

Tucson 2026 được trang bị gói an toàn SmartSense gồm hỗ trợ giữ làn LFA, giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù BVM và BCA, phòng tránh va chạm phía trước FCA, cùng hệ thống điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control. Theo bảng thông số, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) có trên bản Dầu Đặc biệt và 1.6 Turbo HTRAC.

Xe kế thừa nhiều công nghệ từ thế hệ trước: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS, ổn định thân xe VSM, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ xuống dốc DBC, cảnh báo va chạm khi lùi RCCA, cảnh báo khi ra khỏi xe SEW, cảm biến áp suất lốp TPMS, chống trộm Immobilizer và 6 túi khí.

Đặc biệt, Tucson là mẫu xe đầu tiên tại thị trường Việt Nam có hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ PCA (Reverse Parking Collision Avoidance Assist). Theo nguồn tin, đây là trang bị duy nhất ở phân khúc SUV cỡ C thời điểm hiện tại.

Nhìn lại ưu và nhược điểm

Nhìn chung, Hyundai Tucson 2026 ghi điểm ở thiết kế thời trang, nhiều trang bị tiện nghi hiện đại, mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm và nhiều lựa chọn động cơ. Theo đánh giá trong nguồn, xe còn có giá bán thấp nhất phân khúc. Điểm hạn chế được nêu là khoang hành lý hơi nhỏ.