Giá xe Kia K3 2026 lăn bánh tháng 5/2026: Ưu đãi hấp dẫn và đánh giá chi tiết Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 tháng 5/2026 cùng ưu đãi tới 10 triệu đồng. Mẫu sedan hạng C ghi điểm nhờ thiết kế thể thao, tiện nghi vượt phân khúc và động cơ Turbo mạnh mẽ.

Kia K3 (phiên bản nâng cấp từ Cerato) tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, công nghệ và giá bán. Trong tháng 5/2026, mẫu xe này ghi nhận các chương trình ưu đãi tiền mặt và phụ kiện hấp dẫn tại hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Bảng giá xe Kia K3 lăn bánh tạm tính tháng 5/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Kia K3 tại các khu vực trọng điểm:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tại Tỉnh/TP khác (triệu VND) Ưu đãi Kia K3 1.6 Luxury 584 670 658 644 Liên hệ đại lý Kia K3 1.6 Turbo GT 649 743 730 716 Ưu đãi đến 10 triệu đồng

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi riêng biệt tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể của xe.

Giá xe Kia K3 lăn bánh kèm ưu đãi tháng 5/2026

Ngoại thất sắc sảo với ngôn ngữ thiết kế mới

Kia K3 2026 sở hữu diện mạo hiện đại hơn với bộ nhận diện thương hiệu mới. Hệ thống chiếu sáng được trau chuốt lại với cụm đèn pha LED (trên bản cao cấp) nối liền lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng. Cản trước và đèn sương mù cũng được tái thiết kế tạo cảm giác rộng và bề thế hơn.

Thiết kế tổng thể ngoại thất của Kia K3 mới được trau chuốt ở nhiều chi tiết

Tất cả các phiên bản đều trang bị mâm xe 17 inch với họa tiết đa chấu thể thao. Riêng phiên bản 1.6 Turbo GT được bổ sung các điểm nhấn màu đỏ ở lưới tản nhiệt và hốc đèn sương mù, giúp phân biệt rõ rệt với các bản hút khí tự nhiên.

Không gian nội thất và tiện nghi hàng đầu phân khúc

Khoang cabin của Kia K3 2026 tập trung vào trải nghiệm của người dùng trẻ với hàng loạt công nghệ hiện đại. Đáng chú ý nhất là màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 10,25 inch (lớn nhất phân khúc), hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Nội thất của Kia K3 2026 hướng đến nhóm khách hàng trẻ, ưa trải nghiệm

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị nhiều tính năng cao cấp như: sạc điện thoại không dây, ghế lái chỉnh điện tích hợp nhớ vị trí, hệ thống sưởi và làm mát hàng ghế trước. Một điểm cộng lớn là tính năng khởi động từ xa và mở cốp rảnh tay thông minh được trang bị trên hầu hết các phiên bản.

Hiệu suất vận hành và thông số kỹ thuật

Kia K3 cung cấp 3 lựa chọn động cơ phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Bản 1.6L tiêu chuẩn cho sự bền bỉ, bản 2.0L vận hành mượt mà và bản 1.6 Turbo GT dành cho những khách hàng yêu thích cảm giác lái thể thao với công suất lên đến 201 mã lực.

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Kích thước (DxRxC): 4.640 x 1.800 x 1.450 (mm)

4.640 x 1.800 x 1.450 (mm) Chiều dài cơ sở: 2.700 (mm)

2.700 (mm) Động cơ 1.6L: 126 mã lực / 155 Nm

126 mã lực / 155 Nm Động cơ 1.6 Turbo: 201 mã lực / 265 Nm

201 mã lực / 265 Nm Hộp số: 6MT, 6AT hoặc 7DCT

Trang bị an toàn đáng chú ý

Hệ thống an toàn trên Kia K3 2026 bao gồm đầy đủ các tính năng cơ bản như ABS, EBD, ESC, và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC). Các phiên bản cao cấp được bổ sung thêm 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp và hệ thống cảnh báo điểm mù (BCW) trên bản Turbo GT, mang lại sự an tâm tối đa cho hành khách.

Kia K3 2026 sở hữu nhiều trang bị an toàn như hệ thống ổn định thân xe VSM và 6 túi khí

Tổng kết và Đánh giá

Nhìn chung, Kia K3 2026 vẫn là một ứng cử viên sáng giá trong phân khúc sedan hạng C nhờ lợi thế về thiết kế thời thượng và hàm lượng tiện nghi phong phú. Dù khả năng cách âm động cơ khi tăng tốc còn hạn chế, nhưng với mức giá cạnh tranh và chi phí vận hành hợp lý, đây vẫn là sự lựa chọn tối ưu cho gia đình và người trẻ mua xe lần đầu.