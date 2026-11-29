Giá xe KIA K5 tháng 11/2026: từ 769 triệu đồng, lăn bánh từ 848 triệu, ưu đãi tới 10 triệu đồng KIA K5 2026 lắp ráp tại Việt Nam có 3 phiên bản, hai tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L, giá niêm yết từ 769 triệu đồng cùng gói trang bị an toàn với 6 túi khí.

KIA K5 2026 hiện có giá niêm yết từ 769 triệu đồng cho bản 2.0 Luxury và 935 triệu đồng cho bản 2.5 GT-Line. Theo bảng giá tháng 11/2026, giá lăn bánh tạm tính của mẫu sedan cỡ D này dao động từ 848 đến 1.063 triệu đồng tùy khu vực. Nguồn tin cũng ghi nhận mức ưu đãi lên đến 10 triệu đồng.

KIA K5 (tên cũ là KIA Optima) là dòng xe cỡ trung của hãng KIA Motor, Hàn Quốc, ra đời từ năm 2000. Thế hệ thứ 5 được giới thiệu vào tháng 7/2020. Ngày 09/10/2021, THACO chính thức ra mắt K5 thế hệ mới tại Việt Nam, việc đổi tên từ Optima sang K5 nằm trong kế hoạch đồng bộ tên gọi sản phẩm của KIA ở mọi thị trường.

Xe được lắp ráp tại Việt Nam, phân phối với 3 phiên bản và 6 màu sơn ngoại thất: Trắng ngọc trai, Đen, Bạc, Đỏ, Ghi xám và Xanh. Đối thủ trong phân khúc gồm Toyota Camry, Honda Accord và Mazda6.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Dưới đây là mức giá được công bố trong bảng giá tháng 11/2026. Đơn vị tính là triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết Lăn bánh tại Hà Nội Lăn bánh tại TP.HCM Lăn bánh tại tỉnh/TP khác KIA K5 2.0 Luxury 769 877 862 848 KIA K5 2.5 GT-Line 935 1.063 1.044 1.030

Nguồn tin ghi mức ưu đãi lên đến 10 triệu đồng. Bảng giá chưa công bố mức giá của bản 2.0 Premium. Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật ba phiên bản Luxury, Premium và GT-Line

Ba phiên bản dùng chung kích thước tổng thể 4.905 x 1.860 x 1.465 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm và hệ dẫn động cầu trước. Khác biệt chính nằm ở động cơ, hộp số và một số trang bị tiện nghi.

Thông số KIA K5 Luxury KIA K5 Premium KIA K5 GT-Line Kích thước D x R x C (mm) 4.905 x 1.860 x 1.465 Chiều dài cơ sở (mm) 2.850 Số chỗ ngồi 5 Khoảng sáng gầm xe (mm) 150 Bán kính vòng quay (mm) 5.490 Dung tích bình nhiên liệu (lít) 60 Thể tích khoang hành lý (lít) 510 Trọng lượng không tải (kg) 1.530 1.530 1.540 Trọng lượng toàn tải (kg) 2.030 2.030 2.050 Kích thước lốp 235/45R18 Kiểu động cơ Nu 2.0 MPI Nu 2.0 MPI Theta-III 2.5 GDi Dung tích (cc) 1.998 1.998 2.499 Công suất (mã lực) 150 150 191 Mô-men xoắn (Nm) 192 192 246 Hộp số 6AT 6AT 8AT Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Treo trước/sau MacPherson / Liên kết đa điểm Phanh trước/sau Đĩa tản nhiệt / Đĩa đặc Hệ thống loa 6 loa 12 loa Bose 12 loa Bose Cửa sổ trời Không Toàn cảnh Có, kèm toàn cảnh

Ngoại hình thể thao với lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng

Ở thế hệ mới, KIA K5 2026 sở hữu ngoại hình thể thao, năng động với các đường nét sắc sảo hơn. Đầu xe giữ lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng nhưng được mở rộng về hai bên và tinh chỉnh để trông dữ dằn hơn. Đèn pha dùng công nghệ LED, riêng bản cao nhất trang bị đèn pha LED Projector.

Dải đèn ban ngày LED màu hổphách, tạo hình chữ L mảnh và uốn cong bao trọn cụm đèn pha, trở thành điểm nhấn của mặt tiền. Hốc gió và cản trước cũng được tinh chỉnh nhằm nhấn mạnh vẻ thể thao và tăng tính khí động học.

Thân xe khỏe khoắn nhờ các đường gân dập nổi, đi cùng mâm đa chấu 18 inch hai màu. Gương chiếu hậu ngoài đồng màu thân xe, chỉnh và gập điện, tích hợp đèn báo rẽ.

Phần đuôi xe có cụm đèn LED nối liền nhau. Cặp ống xả kép hai bên hình thang được nối với nhau bằng đường viền crom, kết hợp ốp cản sau thể thao.

Khoang cabin rộng rãi, ghế da và loạt tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của K5 2026 được mô tả rộng rãi, thoải mái và tiện nghi hơn thế hệ trước. Nội thất bản cao nhất bọc da màu đỏ theo phong cách GT-Line, các bản còn lại dùng tông đen cơ bản.

Vô-lăng 3 chấu bọc da, đáy phẳng kiểu D-cut, tích hợp lẫy chuyển số và các phím điều chỉnh. Phía sau là cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch, xe có thêm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), khởi động bằng nút bấm và khởi động từ xa. Tại trung tâm táp-lô là màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Toàn bộ ghế ngồi đều bọc da và có chức năng sưởi. Riêng hàng ghế trước có thêm làm mát, ghế lái chỉnh điện và nhớ vị trí. Hàng ghế sau có rèm che nắng và cửa gió điều hòa riêng.

Các tiện ích khác gồm điều hòa hai vùng độc lập, đèn trang trí nội thất Moodlight, sạc không dây và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Theo bảng thông số, hệ thống âm thanh 12 loa Bose có trên bản Premium và GT-Line, còn bản Luxury dùng 6 loa.

Hai tùy chọn động cơ, từ 150 đến 191 mã lực

KIA K5 2026 có hai tùy chọn động cơ xăng, đều đi cùng hệ dẫn động cầu trước.

Động cơ Nu 2.0L MPI cho công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Động cơ này lắp trên hai bản 2.0 Luxury và 2.0 Premium.

Động cơ Theta-III 2.5L GDi cho công suất 191 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Động cơ này dành cho bản 2.5 GT-Line.

Gói an toàn gồm 6 túi khí và camera quan sát toàn cảnh

Về an toàn, xe được trang bị 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ phanh ABS và EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Ngoài ra còn có camera quan sát toàn cảnh AVM, hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM và cảnh báo điểm mù BCW.

Xe còn có phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, cảm biến áp suất lốp, cảm biến đỗ xe trước và sau. Theo bảng thông số, cả ba phiên bản đều có móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix.

Điểm mạnh và hạn chế của KIA K5 2026

Nhìn chung, KIA K5 2026 ghi điểm ở thiết kế thể thao, nội thất rộng rãi và nhiều trang bị tiêu chuẩn hiện đại. Động cơ mới được đánh giá vận hành tiết kiệm, trong khi bản 2.5L mang lại cảm giác lái phấn khích hơn.

Hạn chế được nêu là phần mái xe khá dốc, có thể ảnh hưởng đến không gian khoang hành khách phía sau. Với mức giá niêm yết từ 769 triệu đồng, mẫu sedan này cạnh tranh trực tiếp với Toyota Camry, Honda Accord và Mazda6 trong phân khúc sedan cỡ D.