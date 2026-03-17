Giá xe KIA Seltos 2026 lăn bánh và đánh giá thông số kỹ thuật chi tiết KIA Seltos 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ B với thiết kế hiện đại, động cơ Smartstream 1,5L mạnh mẽ và gói công nghệ an toàn ADAS tân tiến.

KIA Seltos là mẫu SUV cỡ B sở hữu thiết kế năng động và hiện đại, chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2020. Qua các đợt nâng cấp, đặc biệt là phiên bản New Seltos ra mắt bởi THACO Auto, mẫu xe này đã cải thiện đáng kể về mặt thẩm mỹ lẫn hiệu suất vận hành, duy trì vị thế cạnh tranh trước các đối thủ như Toyota Corolla Cross, Hyundai Creta hay Honda HR-V.

KIA Seltos 2026 sở hữu ngoại hình hiện đại, dẫn đầu xu hướng SUV đô thị.

Giá xe KIA Seltos niêm yết và lăn bánh tháng 3/2026

Trong tháng 3/2026, KIA Việt Nam áp dụng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho các phiên bản Seltos, bao gồm giảm giá tiền mặt và tặng voucher dịch vụ. Dưới đây là bảng giá lăn bánh tạm tính tại các khu vực chính:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi KIA Seltos 1,5L AT 579 664 653 Ưu đãi 10 triệu đồng KIA Seltos 1,5L Deluxe 599 687 675 Ưu đãi 9 triệu + Voucher 5 triệu KIA Seltos 1,5 Turbo Deluxe 619 709 697 Ưu đãi 10 triệu + Voucher 5 triệu KIA Seltos 1,5L Luxury 645 738 725 Ưu đãi 11 triệu + Voucher 5 triệu KIA Seltos 1,5 Turbo Luxury 665 760 747 Ưu đãi 10 triệu đồng KIA Seltos 1,5L Premium 699 799 785 Liên hệ đại lý

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại riêng biệt tại đại lý.

Ngôn ngữ thiết kế khỏe khoắn và hiện đại

KIA Seltos 2026 duy trì phong cách thiết kế vuông vức, đậm chất SUV. Xe có kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4.365 x 1.800 x 1.645 mm, dài hơn 50 mm so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi trục cơ sở giữ nguyên ở mức 2.610 mm. Khoảng sáng gầm 190 mm giúp xe vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình đô thị.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ sơn đen bóng đặc trưng, mở rộng sang hai bên nối liền cụm đèn pha LED hai tầng. Hệ thống đèn báo rẽ hiệu ứng dòng chảy 3D mang lại vẻ sắc sảo và cao cấp. Thân xe tạo điểm nhấn bằng các đường gân dập nổi và đường viền crom kéo dài đến trụ C. Bộ mâm hợp kim 17 inch thiết kế 5 chấu thể thao là trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản.

Không gian nội thất và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của KIA Seltos 2026 được đánh giá là rộng rãi hàng đầu phân khúc. Điểm nhấn lớn nhất là màn hình nối liền Panoramic tích hợp đồng hồ đa thông tin Full LCD 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Nội thất bọc da sang trọng cùng màn hình giải trí kích thước lớn.

Các trang bị tiện ích đáng chú ý bao gồm ghế lái chỉnh điện 10 hướng có chức năng làm mát hàng ghế trước, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử kết hợp Auto Hold, và hiển thị thông tin trên kính lái (HUD). Hàng ghế sau cũng được trang bị cửa gió điều hòa và cổng sạc USB Type-C, tối ưu sự thoải mái cho hành khách.

Động cơ Smartstream và khả năng vận hành

KIA Seltos 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng:

Động cơ 1,5L hút khí tự nhiên: Sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT, ưu tiên sự mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu trong phố.

Động cơ 1,5L Turbo (trên bản cao cấp): Mang lại sức mạnh vượt trội với công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp, phù hợp cho những người yêu thích cảm giác lái thể thao.

Xe trang bị 3 chế độ lái (Normal, Eco, Sport) và 3 chế độ địa hình (Snow, Mud, Sand), giúp tối ưu hóa khả năng kiểm soát trên nhiều loại bề mặt đường khác nhau.

Công nghệ an toàn thông minh ADAS

Bên cạnh các hệ thống an toàn cơ bản như ABS, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay 6 túi khí, KIA Seltos 2026 (đặc biệt là bản GT-Line) được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động ADAS. Các tính năng nổi bật bao gồm:

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go.

Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước và điểm mù.

Hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo chệch làn.

Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo mở cửa an toàn.

Đánh giá chung: Ưu và nhược điểm

Ưu điểm: Thiết kế bắt mắt, không gian nội thất rộng rãi và nhiều tiện nghi vượt tầm giá. Động cơ Turbo mạnh mẽ và hệ thống an toàn ADAS là những điểm cộng lớn.

Nhược điểm: Tay lái cảm giác hơi nhẹ khi đi tốc độ cao và khả năng cách âm ở hốc bánh xe vẫn có thể cải thiện thêm để mang lại trải nghiệm hoàn hảo hơn.