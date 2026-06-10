Giá xe KIA Seltos 2026 tháng 6: Phiên bản Luxury nhận ưu đãi 31 triệu đồng Trong tháng 6/2026, KIA Seltos ghi nhận mức giảm giá lên tới 31 triệu đồng cho bản 1.5L Luxury. Mẫu SUV cỡ B này vẫn duy trì sức hút lớn nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi cùng hai tùy chọn động cơ Smartstream tối ưu.

KIA Seltos tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam với thiết kế năng động và trang bị công nghệ vượt trội. Phiên bản mới nhất (New Seltos) được THACO Auto lắp ráp tại Ninh Bình với 6 phiên bản, mang đến sự lựa chọn đa dạng về cả vận hành lẫn thẩm mỹ.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Seltos tháng 6/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản KIA Seltos tại một số khu vực trọng điểm:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Ưu đãi KIA Seltos 1.5L AT 579 664 653 Đến 25 triệu VNĐ KIA Seltos 1.5L Deluxe 599 687 675 Đến 24 triệu VNĐ KIA Seltos 1.5 Turbo Deluxe 619 709 697 Đến 15 triệu VNĐ KIA Seltos 1.5L Luxury 645 738 725 Đến 31 triệu VNĐ KIA Seltos 1.5 Turbo Luxury 665 760 747 Đến 10 triệu VNĐ KIA Seltos 1.5L Premium 699 799 785 Đến 10 triệu VNĐ

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy thuộc vào chương trình thực tế tại đại lý và trang bị cụ thể của xe.

Thiết kế ngoại thất: Hiện đại và đậm chất thể thao

KIA Seltos 2026 sở hữu kích thước tổng thể 4.365 x 1.800 x 1.645 (mm), dài hơn phiên bản tiền nhiệm 50 mm, giúp xe trông bề thế hơn. Lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng được mở rộng, kết hợp cùng cụm đèn pha LED hai tầng sắc sảo.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi và mâm đúc 17 inch thiết kế 5 chấu thể thao. Điểm nhấn đáng chú ý là dải đèn hậu LED lấy cảm hứng từ bản đồ sao, tạo hiệu ứng thị giác hiện đại khi di chuyển vào ban đêm.

Nội thất rộng rãi và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của Seltos 2026 được đánh giá là rộng rãi hàng đầu phân khúc. Điểm nhấn trung tâm là màn hình nối liền Panoramic tích hợp đồng hồ đa thông tin 10,25 inch và màn hình giải trí 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Các tiện nghi đáng giá trên xe bao gồm ghế lái chỉnh điện 10 hướng có chức năng làm mát, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, màn hình hiển thị kính lái HUD và hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập.

Động cơ Smartstream và công nghệ an toàn ADAS

KIA mang đến hai tùy chọn động cơ cho người dùng. Động cơ xăng Smartstream 1.5L sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số CVT. Trong khi đó, bản 1.5 Turbo GT-Line sở hữu công suất lên tới 158 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Về an toàn, phiên bản cao cấp nhất được trang bị gói công nghệ ADAS với các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, cùng hệ thống 6 túi khí bảo vệ tối ưu.

Tổng kết ưu và nhược điểm