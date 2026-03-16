Giá xe KIA Soluto tháng 3/2026: Ưu đãi hấp dẫn, lăn bánh chỉ từ 381 triệu đồng Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh KIA Soluto tháng 3/2026. Mẫu sedan hạng B lắp ráp trong nước sở hữu lợi thế giá cạnh tranh cùng chi phí vận hành tối ưu nhất phân khúc.

KIA Soluto hiện là mẫu sedan có giá bán thấp nhất trong phân khúc xe hạng B tại thị trường Việt Nam. Với định vị nằm giữa phân khúc A và B, mẫu xe này tập trung vào nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ và các gia đình trẻ nhờ chi phí đầu tư ban đầu thấp và trang bị thực dụng.

KIA Soluto sở hữu diện mạo trẻ trung với nhận diện logo mới.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Soluto tháng 3/2026

Trong tháng 3/2026, KIA Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi giá từ 10–11 triệu đồng tùy phiên bản. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi KIA Soluto MT 345 402 395 Ưu đãi 11 triệu đồng KIA Soluto MT Deluxe 375 436 428 Ưu đãi 11 triệu đồng KIA Soluto AT Deluxe 415 480 472 Ưu đãi 10 triệu đồng

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

Thông số kỹ thuật chi tiết

KIA Soluto được đánh giá cao nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, đặc biệt là khi vận hành trên đường cao tốc với mức tiêu thụ chỉ từ 4,2 lít/100 km.

Kiểu xe Sedan 05 chỗ Kích thước DxRxC (mm) 4.300 x 1.700 x 1.460 Chiều dài cơ sở (mm) 2.570 Động cơ Kappa 1.4L Dual – CVVT Công suất cực đại 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút Hộp số Số sàn 5 cấp hoặc Tự động 4 cấp Mức tiêu thụ nhiên liệu (cao tốc) 4,2–5,3 lít/100 km

Thiết kế ngoại thất và trang bị đặc trưng

Ngoại thất của KIA Soluto mang phong cách tối giản nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của thương hiệu với lưới tản nhiệt mũi hổ. Xe sử dụng đèn pha halogen chóa phản xạ. Các phiên bản Deluxe được trang bị thêm tính năng gương chiếu hậu gập điện và cốp sau mở bằng nút điện tiện lợi.

Thân xe nổi bật với bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 14 inch. Tay nắm cửa mạ crom sang trọng xuất hiện trên các phiên bản cao cấp, góp phần tạo điểm nhấn cho tổng thể xe.

Không gian nội thất và tiện nghi

Bên trong cabin, KIA Soluto ưu tiên sự thực dụng với cách bố trí các cụm điều khiển rõ ràng. Đáng chú ý, tất cả các phiên bản đều được bọc da ghế. Hàng ghế sau có độ ngả lưng lên tới 99 độ, mang lại sự thoải mái cho hành khách trong những chuyến đi dài.

Hệ thống giải trí trên xe bao gồm màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng dàn âm thanh 6 loa. Vô-lăng 3 chấu tích hợp các phím điều khiển chức năng giúp người lái thao tác dễ dàng hơn.

Vận hành và an toàn

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ Kappa 1.4L sản sinh công suất 94 mã lực. Dù thông số không quá mạnh mẽ so với các đối thủ như Toyota Vios hay Hyundai Accent, nhưng Soluto bù lại bằng sự bền bỉ và tính kinh tế cao.

Về an toàn, xe sử dụng khung gầm bằng thép cường độ cao (AHSS). Các tính năng hỗ trợ cơ bản bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), tự động khóa cửa khi xe chạy và 2 túi khí an toàn.

Nhìn chung, KIA Soluto vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một mẫu sedan mới với ngân sách tối ưu, không gian rộng rãi và chi phí bảo dưỡng thấp.