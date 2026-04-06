Giá xe KIA Soluto tháng 4/2026: Ưu đãi 11 triệu đồng cho bản số sàn KIA Soluto duy trì vị thế sedan hạng B có giá bán thấp nhất thị trường chỉ từ 345 triệu đồng, đi kèm chương trình ưu đãi tiền mặt hấp dẫn trong tháng 4/2026.

Trong tháng 4/2026, KIA Soluto tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ và gia đình nhỏ nhờ mức giá khởi điểm thấp nhất phân khúc. Mẫu sedan này không chỉ cạnh tranh với các đối thủ hạng B mà còn gây áp lực trực tiếp lên các dòng xe hạng A nhờ không gian rộng rãi và chi phí vận hành tối ưu.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Soluto tháng 4/2026

Hiện tại, KIA Soluto được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản chính. Tùy từng phiên bản, khách hàng sẽ nhận được mức ưu đãi tiền mặt dao động từ 10 đến 11 triệu đồng. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

KIA Soluto là mẫu sedan sở hữu mức giá tiếp cận dễ dàng nhất trong phân khúc hạng B.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Ưu đãi KIA Soluto MT 345 402 395 Ưu đãi 11 triệu đồng KIA Soluto MT Deluxe 375 436 428 Ưu đãi 11 triệu đồng KIA Soluto AT Deluxe 415 480 472 Ưu đãi 10 triệu đồng

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý.

Thiết kế thực dụng và bền dáng

KIA Soluto sở hữu kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4.300 x 1.700 x 1.460 (mm), cùng chiều dài cơ sở 2.570 mm. Ngoại thất của xe tuân thủ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của KIA với lưới tản nhiệt "mũi hổ" nối liền cụm đèn pha halogen. Dù nằm ở phân khúc giá rẻ, xe vẫn được trang bị mâm hợp kim 14 inch đa chấu và tay nắm cửa mạ crom (trên các bản cao cấp).

Đáng chú ý, hai phiên bản MT Deluxe và AT Deluxe đã được nâng cấp gương chiếu hậu gập điện và cốp sau mở bằng nút điện, gia tăng sự tiện dụng cho người dùng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Không gian nội thất tối ưu cho sự thoải mái

Bên trong cabin, KIA Soluto tập trung vào tính thực dụng với cách bố trí táp-lô đơn giản nhưng khoa học. Điểm cộng lớn của xe là tất cả các phiên bản đều sử dụng ghế bọc da. Hàng ghế sau có độ ngả lưng lên tới 99 độ, tích hợp tựa tay trung tâm và 3 vị trí tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao, mang lại sự thoải mái cho hành khách trong những chuyến đi dài.

Hệ thống giải trí trên xe bao gồm màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm dàn âm thanh 6 loa. Vô lăng 3 chấu tích hợp các phím bấm chức năng giúp người lái dễ dàng thao tác.

Khả năng vận hành và thông số kỹ thuật

Cung cấp sức mạnh cho KIA Soluto là khối động cơ xăng Kappa 1.4L Dual-CVVT, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132 Nm. Xe đi kèm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Điểm mạnh nhất của khối động cơ này là khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, chỉ từ 4,2-5,3 lít/100 km khi di chuyển trên đường cao tốc.

Thông số kỹ thuật chi tiết:

Kiểu xe Sedan hạng B (Lắp ráp Việt Nam) Số chỗ ngồi 05 Động cơ Kappa 1.4L Dual – CVVT Công suất 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn 132 Nm tại 4.000 vòng/phút Hộp số 5MT hoặc 4AT Khoang hành lý 475 lít Hệ thống an toàn ABS, EBD, 2 túi khí, khung thép cường độ cao (AHSS)

Về an toàn, KIA Soluto được xây dựng trên nền tảng khung gầm thép cường độ cao AHSS. Các trang bị tiêu chuẩn bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD) và 2 túi khí cho hàng ghế trước. Đây là những trang bị vừa đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển cơ bản trong đô thị.

Nhìn chung, với ưu thế về giá bán và chi phí bảo dưỡng thấp, KIA Soluto vẫn là một trong những mẫu xe đáng cân nhắc nhất trong phân khúc sedan phổ thông hiện nay tại thị trường Việt Nam.