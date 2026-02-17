Giá xe KIA Sorento tháng 2/2026: Ưu đãi tới 30 triệu đồng cho SUV 7 chỗ đa dụng KIA Sorento 2026 duy trì sức hút với 4 tùy chọn động cơ và giá bán khởi điểm từ 939 triệu đồng. Trong tháng 2, khách hàng mua xe có thể nhận ưu đãi trực tiếp lên đến 30 triệu đồng.

KIA Sorento là mẫu SUV hạng trung tiêu biểu của hãng xe Hàn Quốc, hiện đang ở thế hệ thứ 4 (MQ4). Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được THACO lắp ráp và phân phối với 7 phiên bản, bao gồm các cấu hình động cơ Xăng, Dầu (Diesel), Hybrid (HEV) và Plug-in Hybrid (PHEV), đáp ứng nhu cầu đa dạng từ gia đình đến những khách hàng yêu công nghệ xanh.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Sorento mới nhất tháng 2/2026

Trong tháng 2/2026, KIA Sorento ghi nhận mức ưu đãi từ 10 đến 30 triệu đồng tùy phiên bản. Dưới đây là bảng giá lăn bánh tạm tính tại các khu vực trọng điểm:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP. HCM (tỷ VND) Ưu đãi 2.2D Luxury 0,939 1,074 1,055 20 triệu đồng 2.2D Premium 1,079 1,230 1,209 30 triệu đồng 2.2D Signature (7 chỗ) 1,119 1,275 1,253 - 2.5G Premium 0,999 1,141 1,121 - 2.5G Signature AWD (7 chỗ) 1,099 1,253 1,231 - Hybrid 1.6L Premium 1,149 1,309 1,286 10 triệu đồng Hybrid 1.6L Signature 1,247 1,419 1,394 - PHEV 1.6L Premium 1,399 1,589 1,561 - PHEV 1.6L Signature 1,399 1,589 1,561 -

Thiết kế ngoại thất mạnh mẽ theo ngôn ngữ Refined Boldness

KIA Sorento 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.810 x 1.900 x 1.700 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.815 mm. Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng, kết nối liền mạch với cụm đèn pha dạng mắt hổ sắc sảo. Thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi và bộ mâm 19 inch tạo hình bắt mắt.

Đáng chú ý, cụm đèn hậu thiết kế dạng đứng song song và gạt nước mưa phía sau được đặt ẩn tinh tế trong cánh gió, chỉ xuất hiện khi hoạt động, giúp đuôi xe trông gọn gàng và hiện đại hơn.

Nội thất sang trọng và không gian linh hoạt

Cabin của Sorento mang đến cảm giác cao cấp với chất liệu da Nappa (trên bản Signature) kết hợp cùng các chi tiết ốp kim loại. Xe trang bị màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, đi kèm hệ thống âm thanh 12 loa Bose. Điểm nhấn công nghệ bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, đèn viền Moodlight 64 màu và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Không gian ghế ngồi được bố trí linh hoạt với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ. Hàng ghế thứ hai có tính năng gập phẳng bằng nút bấm, trong khi hàng ghế thứ ba có độ ngả lưng lớn, tạo sự thoải mái cho hành khách trong những chuyến đi dài.

Đa dạng tùy chọn vận hành

KIA Sorento là một trong số ít mẫu xe trong phân khúc cung cấp đầy đủ các loại động cơ từ truyền thống đến hybrid:

Động cơ Diesel 2.2L: Công suất 198 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm, đi kèm hộp số 8-DCT.

Công suất 198 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm, đi kèm hộp số 8-DCT. Động cơ Xăng 2.5L: Công suất 177 mã lực, mô-men xoắn 232 Nm, đi kèm hộp số 6AT.

Công suất 177 mã lực, mô-men xoắn 232 Nm, đi kèm hộp số 6AT. Động cơ Hybrid (HEV): Kết hợp máy xăng 1.6L tăng áp và motor điện, tổng công suất 227 mã lực.

Kết hợp máy xăng 1.6L tăng áp và motor điện, tổng công suất 227 mã lực. Động cơ Plug-in Hybrid (PHEV): Tổng công suất 261 mã lực, có khả năng chạy thuần điện lên đến 71 km nhờ bộ pin 13,8 kWh.

Công nghệ an toàn tiên tiến

Xe được trang bị gói an toàn chủ động ADAS hiện đại bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm phía trước. Riêng các bản Hybrid và PHEV còn tích hợp thêm tính năng Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau (BCA), gia tăng tối đa sự bảo vệ cho người dùng.

Nhìn chung, với thiết kế tinh tế, nội thất giàu tiện nghi và đa dạng tùy chọn động cơ, KIA Sorento 2026 vẫn là đối thủ đáng gờm trước các cái tên như Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8.