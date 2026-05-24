Giá xe KIA Sportage tháng 5/2026: Ưu đãi 50 triệu đồng, đủ phiên bản và màu sắc KIA Sportage 2026 áp dụng ưu đãi lên tới 50 triệu đồng trong tháng 5. Mẫu xe sở hữu thiết kế đột phá, trang bị công nghệ ADAS và 3 tùy chọn động cơ mạnh mẽ.

KIA Sportage 2026 là mẫu Crossover (CUV) hạng C thuộc vòng đời thứ 5, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng tại thị trường Việt Nam với ngôn ngữ thiết kế Opposites United và trang bị công nghệ vượt trội phân khúc. Hiện nay, mẫu xe này đang cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Tucson, Mazda CX-5 và Honda CR-V.

Bảng giá lăn bánh KIA Sportage tháng 5/2026

Trong tháng 5/2026, KIA Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua xe Sportage với mức giảm giá trực tiếp lên đến 50 triệu đồng tùy phiên bản. Xe được lắp ráp trong nước với 5 phiên bản chính và 8 tùy chọn màu sắc ngoại thất đa dạng.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Giá lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Giá lăn bánh Tỉnh (triệu VND) Ưu đãi KIA Sportage 2.0G Premium 819 933 917 903 50 triệu đồng KIA Sportage 2.0G Signature 929 1056 1038 1024 30 triệu đồng KIA Sportage 1.6T Signature AWD 1009 1146 1126 1112 30 triệu đồng

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Thiết kế ngoại thất theo ngôn ngữ Opposites United

KIA Sportage 2026 sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4.660 x 1.865 x 1.660 (mm). Với chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm, mẫu xe này mang lại không gian rộng rãi tương đương Hyundai Tucson và nhỉnh hơn so với Mazda CX-5. Điểm nhấn ở đầu xe là lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng nhưng được cách điệu với bộ khuếch tán dạng vảy rồng sơn đen bóng.

Hệ thống chiếu sáng của xe vô cùng ấn tượng với cụm đèn pha Matrix LED cao cấp, kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày LED hình boomerang sắc sảo. Thân xe trông thể thao hơn nhờ các đường gân dập nổi và bộ mâm lốc xoáy kích thước từ 18 đến 19 inch. Gương chiếu hậu được đặt rời khỏi cột A giúp tối ưu tầm quan sát, tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh điện, gập điện và sấy gương.

Không gian nội thất công nghệ và cao cấp

Bước vào cabin, KIA Sportage 2026 gây choáng ngợp bởi màn hình đôi cong 12,3 inch kéo dài chiếm 2/3 bề mặt táp-lô. Thiết kế này tối giản hóa các phím bấm vật lý, thay vào đó là các bảng điều khiển cảm ứng hiện đại. Cần số truyền thống đã được thay thế bằng núm xoay chuyển số điện tử tinh tế trên các bản cao cấp.

Hệ thống giải trí trên xe hỗ trợ đầy đủ Apple CarPlay/Android Auto, đi kèm dàn âm thanh 8 loa Harman Kardon cao cấp. Ghế ngồi bọc da toàn bộ, trong đó ghế lái có khả năng nhớ 2 vị trí, tích hợp tính năng sưởi ấm và làm mát. Khoang hành lý của Sportage dẫn đầu phân khúc với dung tích 534 lít và có thể mở rộng lên tới 1.829 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Tùy chọn động cơ và khả năng vận hành

Khách hàng có thể lựa chọn một trong ba cấu hình động cơ phù hợp với nhu cầu sử dụng:

Động cơ xăng 2.0L: Công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Động cơ xăng tăng áp 1.6L: Công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động AWD.

Động cơ Diesel 2.0L: Công suất 184 mã lực, mô-men xoắn cực đại 416 Nm, sử dụng hộp số tự động 8 cấp.

Hệ thống an toàn chủ động ADAS

Đáng chú ý, KIA Sportage mới được trang bị gói an toàn ADAS (Advanced Driver Assistance System) với các tính năng hỗ trợ lái tối tân. Bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù hiển thị hình ảnh trên cụm đồng hồ và camera 360 độ toàn cảnh.

Nhìn chung, với sự kết hợp giữa thiết kế đột phá, không gian nội thất giàu công nghệ và nhiều tùy chọn vận hành, KIA Sportage 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc CUV hạng C tại thị trường Việt Nam hiện nay.