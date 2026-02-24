Giá xe Mazda CX-30 tháng 2/2026: SUV đô thị phong cách dành cho khách hàng trẻ Cập nhật bảng giá niêm yết và lăn bánh mới nhất của Mazda CX-30. Mẫu SUV B+ ghi điểm nhờ thiết kế KODO tinh tế, nội thất cao cấp và gói an toàn i-Activsense.

Mazda CX-30 là mẫu SUV đô thị cỡ B+ được định vị nằm giữa Mazda CX-3 và Mazda CX-5. Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một phương tiện di chuyển linh hoạt trong phố nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng và trang bị công nghệ vượt trội. So với đàn anh CX-5, CX-30 sở hữu kích thước gọn gàng hơn và mang đậm phong cách thể thao.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda CX-30 tháng 2/2026

Mazda CX-30 hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với hai phiên bản: 2.0L Luxury và 2.0L Premium. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tại tỉnh/TP khác (triệu đồng) Mazda CX-30 2.0L Luxury 699 805 791 772 Mazda CX-30 2.0L Premium 749 861 846 827

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế của xe.

Thiết kế ngoại thất theo triết lý KODO mới

Mazda CX-30 2026 áp dụng ngôn ngữ thiết kế KODO thế hệ mới với quan điểm mỹ thuật “Less is more”. Xe sở hữu kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4.395 x 1.795 x 1.540 (mm), cùng chiều dài cơ sở 2.655 mm, giúp tối ưu không gian vận hành trong đô thị.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt vân tổ ong kết hợp đường viền crôm nối liền cụm đèn pha LED sắc sảo. Thân xe nổi bật với bộ mâm hợp kim 18 inch dạng cánh hoa 5 chấu kép. Đặc biệt, phần cột D được vuốt dài về phía sau tạo nên kiểu dáng coupe thể thao, đồng thời giúp gia tăng thể tích cho khoang hành lý lên mức 430 lít.

Nội thất tinh giản và trang bị tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của Mazda CX-30 được đánh giá là sang trọng hàng đầu phân khúc với chất liệu da và cách bố trí thông minh. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình thông tin giải trí 8,8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái.

Các tiện nghi đáng chú ý bao gồm điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động (Auto Hold), màn hình hiển thị kính lái HUD và cốp sau điều chỉnh điện. Tuy nhiên, một điểm trừ nhỏ là không gian hàng ghế sau hơi hạn chế đối với những hành khách có chiều cao trên 170 cm.

Vận hành mạnh mẽ và hệ thống an toàn i-Activsense

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 2.0L, sản sinh công suất tối đa 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động 6 cấp. Xe cũng được trang bị hệ thống kiểm soát gia tốc GVC và chế độ lái thể thao, giúp nâng cao trải nghiệm lái.

Về an toàn, phiên bản Premium nổi bật với gói công nghệ i-Activsense bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo chệch làn đường (LDWS), hỗ trợ giữ làn đường (LAS), và hỗ trợ phanh thông minh (SBS). Bên cạnh đó, các trang bị tiêu chuẩn như 7 túi khí, camera lùi và cảm biến đỗ xe cũng đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách.

Thông số kỹ thuật chi tiết Mazda CX-30 2026

Thông số Mazda CX-30 2.0L Luxury Mazda CX-30 2.0L Premium Kích thước (mm) 4.395 x 1.795 x 1.540 Chiều dài cơ sở (mm) 2.655 Khoảng sáng gầm (mm) 175 Động cơ Skyactiv-G 2.0 Công suất (hp/rpm) 153/6.000 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 200/4.000 Hộp số 6AT Số túi khí 7 Gói i-Activsense Không Có

Nhìn chung, Mazda CX-30 là lựa chọn sáng giá cho những ai ưu tiên thiết kế đẹp, nội thất cao cấp và công nghệ an toàn hiện đại. Dù giá bán có phần cao hơn một số đối thủ cùng phân khúc, nhưng những giá trị về trải nghiệm và thương hiệu mà mẫu xe này mang lại là hoàn toàn tương xứng.