Giá xe Mazda CX-5 tháng 11/2026: Bản 2.0L Deluxe từ 699 triệu đồng, lăn bánh từ 771 triệu Mazda CX-5 có giá niêm yết 699–869 triệu đồng, lăn bánh tạm tính từ 771 đến 989 triệu đồng; bản nâng cấp 2023 lắp ráp tại Quảng Nam, trang bị i-Activsense.

Trong tháng 11/2026, Mazda CX-5 được niêm yết từ 699 triệu đồng (bản 2.0L Deluxe) đến 869 triệu đồng (bản 2.0 Premium Exclusive). Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 771 triệu đồng ở nhóm tỉnh/thành khác đến 989 triệu đồng tại Hà Nội. Mẫu crossover này được THACO lắp ráp tại Quảng Nam và cạnh tranh với Honda CR-V, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Toyota Corolla Cross.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Dưới đây là mức giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của từng phiên bản Mazda CX-5, đơn vị triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết Lăn bánh tại Hà Nội Lăn bánh tại TP.HCM Lăn bánh tại tỉnh/TP khác Mazda CX-5 2.0L Deluxe 699 799 785 771 Mazda CX-5 2.0L Deluxe (tùy chọn) 749 855 840 826 Mazda CX-5 2.0L Luxury 789 900 884 870 Mazda CX-5 2.0L Premium 829 944 928 914 Mazda CX-5 2.0 Premium Sport 849 967 950 936 Mazda CX-5 2.0 Premium Exclusive 869 989 972 958

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe. Bảng giá trong nguồn chưa nêu mức ưu đãi cụ thể cho từng phiên bản.

Từ thế hệ đầu năm 2012 đến bản nâng cấp 2023

Mazda CX-5 ra mắt toàn cầu năm 2012, thay thế Mazda CX-7 và Mazda Tribute. Thế hệ thứ hai xuất hiện cuối năm 2016, và đúng một năm sau THACO giới thiệu thế hệ mới này đến khách hàng Việt Nam. Ngày 28/7/2019, THACO ra mắt phiên bản mới của mẫu xe tại thị trường trong nước.

Nhờ thiết kế bắt mắt, công nghệ hiện đại, trải nghiệm lái thú vị và giá bán dễ tiếp cận, CX-5 quay lại dẫn đầu phân khúc CUV năm 2021 và giữ vị trí số 1 năm 2022. Đây là dòng xe bán chạy nhất của Mazda Việt Nam và là đại diện duy nhất của hãng có mặt trong nhóm 10 ô tô bán chạy nhất năm.

Ngày 8/7/2023, THACO tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời với nhiều thay đổi, trong khi giá bán được điều chỉnh thấp hơn mẫu cũ. Khi ra mắt, xe có 3 phiên bản và 6 màu ngoại thất: Platinum quartz, Soul red crystal metallic, Snowflake white pearl mica, Machine grey, Jet Black và Deep crystal blue.

Ngôn ngữ KODO với lưới tản nhiệt tổ ong mới

Mazda CX-5 tiếp tục dựa trên ngôn ngữ thiết kế KODO với diện mạo thể thao, trẻ trung. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong thay cho các thanh ngang của bản cũ và được mở rộng thêm hơn 10 mm. Đèn pha LED có đồ họa ánh sáng mới, liền mạch với lưới tản nhiệt qua cụm crom sáng bóng, cùng đèn định vị ban ngày và cản trước được thiết kế lại.

Thân xe khỏe khoắn nhờ các đường gân dập, đi cùng bộ mâm hợp kim 19 inch 5 chấu kép phun màu khói xám. Gương chiếu hậu tích hợp camera và đèn báo rẽ. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED mới, cản sau thu gọn và cặp ống xả được làm mới tạo cảm giác thể thao.

Cabin bọc da, hoàn thiện tốt hơn

Khoang cabin gần như giữ nguyên bố cục của bản cũ nhưng được hoàn thiện kỹ hơn, với nhiều chi tiết ốp gỗ và mạ crom. Vô-lăng 3 chấu bọc da, viền crom, tích hợp nhiều nút điều khiển. Cụm đồng hồ sau vô-lăng có màn hình màu mới.

Toàn bộ ghế đều bọc da, ghế lái chỉnh điện, hàng ghế sau gập phẳng theo tỷ lệ 4:2:4 để mở rộng không gian chứa đồ. Điều hòa tự động hai vùng độc lập có thêm cửa gió ở giữa cho hành khách phía sau. Xe còn có nút bấm khởi động, chìa khóa thông minh, kính chỉnh điện, gương chống chói tự động, gạt mưa tự động và kiểm soát hành trình.

Mức trang bị phân hóa theo phiên bản. Cửa sổ trời, ghế lái nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện và màn hình hiển thị tốc độ HUD chỉ có từ bản Premium trở lên. Hệ thống 10 loa Bose cũng dành cho các bản này, trong khi Deluxe và Luxury dùng 6 loa.

Động cơ SkyActiv-G và G-Vectoring Control Plus

Mazda CX-5 vẫn dùng động cơ xăng SkyActiv-G với hai tùy chọn dung tích. Theo nguồn tin, động cơ được cải tiến để tăng khoảng 15% hiệu suất đốt nhiên liệu và khoảng 15% mô-men xoắn ở dải tốc độ thấp.

Động cơ 2.0L: công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 200 Nm.

Động cơ 2.5L: công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 252 Nm.

Bên cạnh đó, xe có G-Vectoring Control Plus, bản nâng cấp của hệ thống GVC trước đây. Hệ thống này không chỉ can thiệp vào động cơ