Về Báo Hà Tĩnh

Giá xe Mazda CX-5 tháng 3/2026: Chi tiết thông số và chi phí lăn bánh mới nhất

Ngọc Hùng07/03/2026 06:06

Mazda CX-5 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc CUV với mức giá khởi điểm từ 749 triệu đồng, đi kèm các nâng cấp về công nghệ an toàn i-Activsense và động cơ SkyActiv-G tối ưu.

Mazda CX-5 hiện là mẫu xe chủ lực của Mazda tại thị trường Việt Nam, thường xuyên góp mặt trong danh sách ô tô bán chạy nhất năm. Được lắp ráp tại nhà máy ở Quảng Nam bởi THACO, CX-5 2026 duy trì sức hút nhờ sự kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế KODO tinh tế, trải nghiệm lái linh hoạt và giá bán cạnh tranh so với các đối thủ như Honda CR-V hay Hyundai Tucson.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda CX-5 tháng 3/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Mazda CX-5 tại các khu vực trọng điểm:

Phiên bảnGiá niêm yết (triệu VND)Lăn bánh Hà Nội (triệu VND)Lăn bánh TP.HCM (triệu VND)Lăn bánh Tỉnh khác (triệu VND)
Mazda CX-5 2.0L Deluxe749861846827
Mazda CX-5 2.0L Luxury789906890871
Mazda CX-5 2.0L Premium829950934915
Mazda CX-5 2.0 Premium Sport849973956937
Mazda CX-5 2.0 Premium Exclusive869995978959
Mazda CX-5 2.5L Signature Sport9591.0961.0771.058
Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive9791.1181.0991.080

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý.

Giá xe Mazda CX-5 niêm yết và lăn bánh tháng 3/2026 - 1
Mazda CX-5 duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc CUV tại Việt Nam.

Thiết kế ngoại thất và ngôn ngữ KODO đặc trưng

Mazda CX-5 2026 vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế KODO nhưng được tinh chỉnh hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong được mở rộng thêm 10mm, kết hợp cùng hệ thống đèn pha LED có đồ họa ánh sáng mới tạo nên diện mạo cuốn hút. Thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi và bộ mâm hợp kim 5 chấu kép 19 inch sơn màu khói xám thể thao.

Ngoại thất Mazda CX-5 2026 với đèn pha LED mới
Cụm đèn pha LED được tái thiết kế tinh xảo hơn.

Ở phía sau, cặp đèn hậu LED được trau chuốt lại, đi cùng cản sau gọn gàng và hệ thống ống xả kép đối xứng, giúp hoàn thiện vẻ ngoài năng động cho mẫu crossover này.

Không gian nội thất và tiện nghi cao cấp

Cabin của Mazda CX-5 mang đến cảm giác sang trọng với các chi tiết ốp gỗ và mạ crom. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, trong đó ghế lái có tính năng chỉnh điện. Hàng ghế thứ hai có khả năng gập linh hoạt theo tỷ lệ 4:2:4, giúp tối ưu không gian chứa đồ cho những chuyến đi xa.

Nội thất Mazda CX-5 2026 sang trọng với ghế bọc da
Khoang lái hiện đại với nhiều vật liệu cao cấp trên Mazda CX-5.

Các trang bị tiện ích đáng chú ý bao gồm màn hình cảm ứng 8 inch, hệ thống âm thanh 10 loa Bose (trên các bản cao cấp), điều hòa tự động hai vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau, gương chống chói tràn viền và màn hình hiển thị tốc độ HUD.

Hiệu suất vận hành và công nghệ an toàn

Mazda CX-5 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ SkyActiv-G đã được cải tiến để tăng 15% hiệu suất đốt nhiên liệu và mô-men xoắn ở dải tốc độ thấp:

  • Động cơ 2.0L: Công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 200 Nm.
  • Động cơ 2.5L: Công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 252 Nm.

Xe đi kèm hộp số tự động 6 cấp (6AT) và hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), giúp xe vận hành ổn định và mượt mà hơn khi vào cua.

Động cơ SkyActiv-G trên Mazda CX-5 2026
Động cơ SkyActiv-G mang lại hiệu quả vận hành tối ưu.

Hệ thống an toàn i-Activsense là điểm nhấn quan trọng với các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo điểm mù (BSM), hỗ trợ giữ làn (LAS) và hệ thống đèn thích ứng thông minh (ALH). Ngoài ra, xe vẫn trang bị đầy đủ camera 360, 6 túi khí và các hệ thống hỗ trợ phanh tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật cơ bản

Thông sốBản 2.0L (Deluxe/Luxury/Premium)Bản 2.5L Signature
Kích thước (DxRxC)4.590 x 1.845 x 1.680 mm4.590 x 1.845 x 1.680 mm
Khoảng sáng gầm200 mm200 mm
Hộp số6AT6AT
Hệ dẫn độngFWD (Cầu trước)AWD (Bốn bánh toàn thời gian)
Mâm xeHợp kim 19 inchHợp kim 19 inch

Nhìn chung, Mazda CX-5 2026 vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu CUV có thiết kế thời thượng, nội thất tiện nghi và hàm lượng công nghệ an toàn vượt trội trong tầm giá.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Khoa học - Công nghệ
              Giá xe Mazda CX-5 tháng 3/2026: Chi tiết thông số và chi phí lăn bánh mới nhất
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO