Giá xe Mazda CX-8 mới nhất tháng 3/2026: Chỉ từ 949 triệu đồng cho SUV hạng sang Cập nhật giá lăn bánh Mazda CX-8 tại Việt Nam với 3 phiên bản Luxury, Premium và Signature AWD. Mẫu SUV 7 chỗ nổi bật với nội thất da Nappa và công nghệ i-Activsense.

Mazda CX-8 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa thiết kế Kodo tinh tế và không gian nội thất đẳng cấp. Trong tháng 3/2026, mẫu xe này duy trì mức giá cạnh tranh cùng nhiều trang bị đáng giá, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhóm khách hàng gia đình và doanh nhân.

New Mazda CX-8 tiếp tục được lắp ráp trong nước với nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh New Mazda CX-8 tháng 3/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản New Mazda CX-8 được cập nhật mới nhất:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP. HCM (tỷ VND) Lăn bánh Tỉnh khác (tỷ VND) New Mazda CX-8 2.5 Luxury 0,949 1,085 1,066 1,047 New Mazda CX-8 2.5 Premium 1,019 1,163 1,143 1,124 New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1,149 1,309 1,286 1,267

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực.

Thông số kỹ thuật nổi bật

New Mazda CX-8 sở hữu kích thước lớn nhất phân khúc, mang lại không gian rộng rãi cho cả ba hàng ghế. Dưới đây là bảng thông số cơ bản:

Thông số Luxury / Premium Signature AWD Kích thước D x R x C (mm) 4.900 x 1.840 x 1.730 4.900 x 1.840 x 1.730 Chiều dài cơ sở (mm) 2.930 2.930 Khoảng sáng gầm (mm) 200 200 Động cơ Skyactiv-G 2.5L Skyactiv-G 2.5L Công suất cực đại (Hp/rpm) 188/6.000 188/6.000 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 252/4.000 252/4.000 Hệ dẫn động FWD AWD

Xe sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 2.930 mm, lớn nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ.

Thiết kế ngoại thất sang trọng

New Mazda CX-8 duy trì ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng với lưới tản nhiệt kiểu mới bóng bẩy hơn, kết hợp viền crom "Signature Wings". Cụm đèn pha LED tự động cân bằng góc chiếu là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Thân xe nổi bật với mâm hợp kim 19 inch thiết kế Goshintai cùng công nghệ sơn Hyper Silver cao cấp.

Đuôi xe thiết kế đối xứng với cụm đèn LED nối liền bởi thanh crom sang trọng.

Nội thất da Nappa và tiện nghi đẳng cấp

Mazda CX-8 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sử dụng chất liệu da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown kết hợp cùng các chi tiết ốp gỗ thiên nhiên. Hàng ghế trước được trang bị tính năng chỉnh điện, sưởi ghế và bơm lưng ghế giúp ổn định cơ thể khi vào cua. Điểm nhấn tiện nghi bao gồm hệ thống âm thanh 10 loa Bose, điều hòa tự động 3 vùng độc lập và màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái.

Khoang lái thiết kế theo triết lý Less is more với các vật liệu cao cấp.

Vận hành êm ái và an toàn vượt trội

Khối động cơ SkyActiv-G 2.5L kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp mang lại khả năng vận hành mượt mà. Đáng chú ý, hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus) giúp xe ổn định hơn khi đánh lái. Về an toàn, gói i-Activsense từ bản Premium cung cấp các tính năng cao cấp như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh thông minh SBS và hệ thống hỗ trợ giữ làn LAS.

Đánh giá chung

Nhìn chung, Mazda CX-8 vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng ưu tiên sự sang trọng, không gian rộng rãi và công nghệ an toàn. Dù khả năng tăng tốc ở dải tốc độ cao còn hạn chế và thiếu lẫy chuyển số trên vô-lăng, nhưng những giá trị về tiện nghi và độ hoàn thiện nội thất vẫn giúp mẫu xe này cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ như Hyundai Santa Fe hay Ford Everest.