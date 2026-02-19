Giá xe Mazda2 2026 mới nhất: Phiên bản Sedan và Hatchback từ 418 triệu đồng Mazda2 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc xe hạng B với thiết kế Kodo tinh tế, gói an toàn i-Activsense hiện đại và khả năng vận hành linh hoạt nhờ công nghệ Skyactiv.

Mazda2 2026 là mẫu xe hạng B được THACO nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, hiện đang ở thế hệ thứ 4 với những nâng cấp quan trọng về công nghệ và trải nghiệm lái. Xe được ứng dụng kiến trúc dựa trên công nghệ Skyactiv-Vehicle Architecture mới, kết hợp hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus và cấu trúc ghế ngồi tối ưu, giúp duy trì tư thế cột sống tự nhiên cho người sử dụng.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda2 2026 tháng 2/2026

Tại thị trường Việt Nam, Mazda2 mang đến cho khách hàng 7 lựa chọn màu sơn ngoại thất và các biến thể Sedan hoặc Sport (Hatchback). Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính:

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Mazda2 Sedan 1.5AT 418 490 482 Mazda2 Sedan 1.5L Deluxe 459 536 527 Mazda2 Sedan 1.5L Luxury 494 575 565 Mazda2 Sedan 1.5L Premium 508 591 581 Mazda2 Sport 1.5L Luxury 537 623 613 Mazda2 Sport 1.5 Premium 544 631 620

Mazda2 2026 sở hữu diện mạo hiện đại và năng động hơn trong phân khúc xe hạng B.

Thiết kế ngoại thất và thông số kích thước

Mazda2 tuân thủ ngôn ngữ thiết kế Kodo - Soul of Motion với kích thước tổng thể lần lượt là 4.340 x 1.695 x 1.470 mm, cùng trục cơ sở dài 2.570 mm. Với bán kính vòng quay chỉ 4,7 m và khoảng sáng gầm 140 mm, xe đặc biệt linh hoạt khi di chuyển trong các khu vực đô thị đông đúc.

Ngôn ngữ thiết kế Kodo mang đến vẻ ngoài thanh thoát và tinh tế cho mẫu xe Nhật Bản.

Đáng chú ý, cụm lưới tản nhiệt được làm lớn hơn với các họa tiết kim loại sắc sảo. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED tiêu chuẩn, tích hợp tính năng tự động cân bằng góc chiếu. Trên phiên bản cao cấp nhất, xe được trang bị đèn pha LED thích ứng (ALH) hiện đại.

Không gian nội thất và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của Mazda2 2026 được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sang trọng. Điểm nhấn là hệ thống Mazda Connect với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn cho tất cả phiên bản. Ghế ngồi được bọc da trên các bản Luxury và Premium, phối màu Xám xanh hoặc Đen tùy phiên bản.

Khoang lái tối giản tập trung vào tính thực dụng và trải nghiệm của người điều khiển.

Các tiện nghi nổi bật khác bao gồm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD (bản Premium), gương chống chói tự động, điều hòa tự động và hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control.

Vận hành và công nghệ an toàn i-Activsense

Xe sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, sản sinh công suất tối đa 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động 6 cấp có tích hợp chế độ lái thể thao.

Khối động cơ Skyactiv-G 1.5L nổi tiếng với khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Về an toàn, gói i-Activsense trên các bản cao cấp cung cấp hàng loạt tính năng thông minh như cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), cảnh báo lệch làn đường (LDWS) và hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (SCBS F&R). Bên cạnh đó, công nghệ G-Vectoring Control (GVC) Plus giúp thân xe ổn định hơn khi vào cua hoặc thay đổi làn đường ở tốc độ cao.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Mazda2 1.5AT Mazda2 Deluxe Mazda2 Luxury Mazda2 Premium Động cơ Skyactiv-G 1.5L Skyactiv-G 1.5L Skyactiv-G 1.5L Skyactiv-G 1.5L Công suất (ps/rpm) 110/6.000 110/6.000 110/6.000 110/6.000 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 144/4.000 144/4.000 144/4.000 144/4.000 Hộp số 6AT 6AT 6AT 6AT Số túi khí 2 6 6 6 Mâm xe 15 inch 16 inch 16 inch 16 inch

Dù sở hữu danh sách trang bị hàng đầu phân khúc và vận hành ổn định, Mazda2 vẫn tồn tại một số hạn chế như không gian hàng ghế thứ hai tương đối hẹp và thiếu bệ tỳ tay cho người lái, điều khách hàng cần lưu ý khi cân nhắc trong phân khúc xe hạng B.