Giá xe Mazda2 2026 tháng 11: Sedan từ 418 triệu đồng, Hatchback Sport 1.5L Luxury 537 triệu đồng Mazda2 nhập khẩu Thái Lan có giá lăn bánh tạm tính từ 462 triệu đồng, trang bị an toàn i-Activsense ở bản cao cấp, nhưng hàng ghế sau chật và cách âm kém.

Mazda2 tại Việt Nam có giá niêm yết từ 418 đến 537 triệu đồng trong tháng 11/2026, tương ứng giá lăn bánh tạm tính từ 462 đến 617 triệu đồng tùy khu vực đăng ký. Mẫu xe hạng B do THACO nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan được bán ở hai biến thể là Sedan và Hatchback (Sport), với động cơ Skyactiv-G 1.5L và hộp số tự động 6 cấp.

Mazda2 ra mắt lần đầu năm 1996 và hiện ở thế hệ thứ 4. Xe chào sân thị trường Việt Nam vào tháng 11/2011, còn phiên bản nâng cấp gần nhất được giới thiệu vào nửa cuối năm 2023. Dưới đây là bảng giá cùng những điểm đáng chú ý về thiết kế, tiện nghi, vận hành và an toàn.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Theo số liệu cập nhật, Mazda2 có bốn mức giá niêm yết, trải dài từ bản Sedan 1.5AT đến bản Hatchback Sport 1.5L Luxury. Giá lăn bánh thấp nhất nằm ở nhóm tỉnh/thành phố khác, cao nhất ở Hà Nội.

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu đồng) Mazda2 Sedan 1.5AT 418 484 476 462 Mazda2 Sedan 1.5L Deluxe 459 530 521 501 Mazda2 Sedan 1.5L Luxury 494 569 559 545 Mazda2 Hatchback (Sport) 1.5L Luxury 537 617 606 593

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe. Bảng giá trong nguồn cũng không nêu mức giá riêng cho bản Premium, dù thông số kỹ thuật có đề cập phiên bản này.

Kiến trúc SkyActiv mới và ghế ngồi giữ dáng cột sống

Mazda2 2026 ứng dụng kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture với khung gầm, thân xe và lốp xe mới. Hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus được kết hợp với ghế ngồi cấu trúc mới, giúp duy trì tư thế cong tự nhiên của cột sống, hướng tới cảm giác lái thú vị và thoải mái.

Xe có 7 màu sơn ngoại thất gồm Trắng, Đen, Bạc, Nâu, Xanh ngọc, Xám Xanh và Đỏ. Về nội thất có 3 tùy chọn màu: Xám xanh cho bản Luxury và Premium, Đen cho bản Standard, Nâu cho bản Deluxe. Mazda2 cạnh tranh với Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Kia Soluto, Mitsubishi Attrage và Suzuki Ciaz.

Thông số kỹ thuật chính

Các phiên bản dùng chung phần lớn thông số về kích thước, trọng lượng và động cơ. Điểm khác biệt nằm ở lốp, trang bị tiện nghi và an toàn.

Hạng mục Thông số Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) 4.340 x 1.695 x 1.470 mm Chiều dài cơ sở 2.570 mm Khoảng sáng gầm 140 mm Bán kính vòng quay tối thiểu 4,7 m Trọng lượng không tải / toàn tải 1.074 kg / 1.538 kg Thể tích khoang hành lý 440 lít Dung tích thùng nhiên liệu 44 lít Số chỗ ngồi 5 Động cơ Skyactiv-G 1.5L, phun xăng trực tiếp, 1.496 cc Công suất cực đại 110 mã lực (ps) tại 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.000 vòng/phút Hộp số / dẫn động Tự động 6 cấp / cầu trước Hệ thống treo (trước / sau) MacPherson / thanh xoắn Phanh (trước / sau) Đĩa thông gió / đĩa đặc Thông số lốp 185/65R15 (bản AT); 185/60R16 (Deluxe, Luxury, Premium)

Ngôn ngữ KODO và những thay đổi ở lần nâng cấp mới nhất

Mazda2 được thiết kế theo ngôn ngữ KODO - Soul of Motion đặc trưng của thương hiệu. Kích thước nhỏ gọn cùng bán kính vòng quay tối thiểu 4,7 m giúp xe xoay xở thuận lợi trên các tuyến phố đô thị.

Ở lần nâng cấp mới nhất, đầu xe nổi bật với cụm tản nhiệt kích thước lớn đi cùng các họa tiết kim loại tinh tế. Viền crom quanh cụm đèn được mở rộng và ăn sâu, tạo cảm giác bề thế hơn.

Xe dùng đèn chiếu sáng LED, riêng bản cao cấp có đèn pha LED thích ứng. Đáng chú ý, cụm đèn sương mù đã bị cắt bỏ, trong khi khu vực cản trước được tinh chỉnh để tạo tư thế đầm chắc.

Dọc thân xe là mâm 5 chấu kép thay cho kiểu cánh hoa trước đây. Biến thể Sedan có hai tùy chọn mâm 15 và 16 inch, còn biến thể Sport chỉ có loại 16 inch.

Ở phía đuôi, phần nhựa của cản sau được đẩy lên trên và kết hợp với đèn phản quang để tạo thành mảng liền khối. Cặp đèn hậu cũng dùng công nghệ LED.

Cabin tối giản, trang bị phân hóa rõ theo phiên bản

Khoang lái Mazda2 2026 theo hướng tối giản nhưng thực dụng, dùng vật liệu cao cấp và cách phối màu tinh tế. Vô-lăng 3 chấu tích hợp nút chỉnh âm thanh và đàm thoại rảnh tay. Trên táp-lô là màn hình 7 inch, hệ thống âm thanh 6 loa và Mazda Connect với cụm nút xoay trung tâm kết nối trực tiếp với màn hình.

Khoảng cách giữa các phiên bản thể hiện rõ ở danh sách trang bị: