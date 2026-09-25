Giá xe MG ZS 2026 bản STD+ và LUX+: Chi tiết thông số cùng ưu đãi 58 triệu lệ phí trước bạ MG ZS duy trì sức hút phân khúc B-SUV với giá từ 518 triệu đồng, ưu đãi lệ phí trước bạ tới 58 triệu đồng kèm hỗ trợ lãi suất vay 0% trong 12 tháng đầu tiên.

Phân khúc SUV cỡ B tại thị trường Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt giữa các mẫu xe quen thuộc. Trong bối cảnh đó, MG ZS khẳng định vị thế riêng bằng giá bán dễ tiếp cận, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và danh sách tiện nghi thực dụng. Bước sang tháng 9/2026, mẫu xe này tiếp tục nhận chính sách kích cầu đáng chú ý với mức hỗ trợ phí trước bạ lên đến 58 triệu đồng.

Bảng giá niêm yết, lăn bánh và chương trình ưu đãi tháng 9/2026

MG ZS hiện được phân phối chính hãng với các phiên bản chính gồm 1.5 STD+ và 1.5 LUX+, đi kèm 4 tùy chọn màu sắc ngoại thất: Trắng, Đỏ, Đen và Bạc. Khách hàng mua xe thuộc lô sản xuất năm 2025 được áp dụng gói ưu đãi trực tiếp vào chi phí lăn bánh.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh khác (triệu đồng) Chương trình ưu đãi (VIN 2025) MG ZS 1.5 STD+ 518 602 591 572 Tặng lệ phí trước bạ 52 triệu đồng, ưu đãi lãi suất vay 0% trong 12 tháng đầu MG ZS 1.5 2WD LUX+ 588 680 668 649 Tặng lệ phí trước bạ 58 triệu đồng, ưu đãi lãi suất vay 0% trong 12 tháng đầu

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Ngoại thất trẻ trung mang phong cách châu Âu

Mẫu SUV hạng B của MG sở hữu thông số kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.323 x 1.809 x 1.653 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.585 mm và khoảng sáng gầm xe 170 mm. Tỷ lệ thân xe gọn gàng giúp ZS linh hoạt khi xoay trở trong đô thị nhưng vẫn đảm bảo dáng vẻ vững chãi.

Diện mạo phía trước gây ấn tượng với lưới tản nhiệt 3D phủ sơn đen bóng, viền mạ crôm khỏe khoắn. Cụm đèn pha LED Projector Headlight tự động bật/tắt kết hợp dải đèn LED chiếu sáng ban ngày dạng móc câu sắc sảo. Đèn sương mù đặt thấp trong hốc cản trước giúp tăng khả năng nhận diện.

Thân xe nổi bật với bộ mâm hợp kim 17 inch họa tiết cánh hoa trên bản LUX+ (lốp 215/55R17) và mâm 16 inch trên bản STD+ (lốp 215/60R16). Phần đuôi xe hoàn thiện với cụm đèn hậu LED đồ họa khói mờ, cản sau thiết kế khí động học tích hợp ống xả giả tạo vẻ cân đối thể thao.

Khoang lái thực dụng và ngập tràn công nghệ

Nội thất MG ZS hướng tới sự tiện dụng cho nhu cầu gia đình hằng ngày. Bảng táp-lô được bố trí mạch lạc với tâm điểm là màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng cụm phím điều khiển dạng phím đàn piano hiện đại.

Vô-lăng bọc da vát đáy thể thao D-Cut tích hợp đầy đủ các phím chức năng điều khiển âm thanh, đàm thoại và hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control). Điểm nhấn nâng cấp tiện nghi là hệ thống điều hòa tích hợp màng lọc bụi mịn PM2.5 cùng cửa gió độc lập cho hàng ghế thứ hai.

Tất cả ghế ngồi đều bọc da êm ái, trong đó ghế lái trên bản cao cấp LUX+ có tính năng chỉnh điện 6 hướng. Không gian hàng ghế sau rộng rãi vượt trội so với kích thước xe, hỗ trợ gập tỷ lệ 60/40 giúp mở rộng thể tích khoang hành lý tiêu chuẩn từ 359 lít lên đáng kể khi cần chở đồ cồng kềnh.

Hệ truyền động và cảm giác vận hành

Dưới nắp ca-pô của MG ZS là khối động cơ xăng DOHC 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít (mã NSE), sản sinh công suất tối đa 112 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới hai bánh trước thông qua hộp số biến thiên vô cấp CVT có chế độ thể thao giả lập 8 cấp số ảo.

Xe được trang bị hệ thống lái trợ lực điện với 3 chế độ lái tùy chỉnh (Thông thường, Đô thị, Thể thao), đi kèm hệ thống treo trước kiểu MacPherson và treo sau thanh xoắn. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp được công bố ở mức 6,3 đến 6,59 lít/100 km tùy phiên bản, phù hợp cho mục đích sử dụng hằng ngày trong đô thị lẫn di chuyển đường trường.

Trang bị an toàn và hỗ trợ người lái

Hệ thống an toàn trên MG ZS đáp ứng tốt tiêu chuẩn bảo vệ hành khách trong phân khúc xe gầm cao đô thị:

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD) và hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA).

Hệ thống cân bằng điện tử (VSC/ESP) cùng kiểm soát độ bám đường (TCS).

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát đổ đèo và hỗ trợ đánh lái khi vào cua.

Phanh tay điện tử kèm tính năng giữ phanh tự động (Auto Hold).

Trang bị từ 2 đến 6 túi khí bảo vệ toàn diện (tùy phiên bản).

Hệ thống cảm biến đỗ xe, camera lùi và camera 360 độ hỗ trợ quan sát.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết MG ZS

Thông số kỹ thuật MG ZS STD+ MG ZS COM+ MG ZS LUX+ Số chỗ ngồi 5 5 5 Kích thước D x R x C (mm) 4.323 x 1.809 x 1.653 4.323 x 1.809 x 1.653 4.323 x 1.809 x 1.653 Chiều dài cơ sở (mm) 2.585 2.585 2.585 Khoảng sáng gầm xe (mm) 170 170 170 Dung tích khoang hành lý (lít) 359 359 359 Động cơ 1.5L DOHC NSE 4 xi-lanh 1.5L DOHC NSE 4 xi-lanh 1.5L DOHC NSE 4 xi-lanh Công suất cực đại (mã lực / vòng/phút) 112 / 6.000 112 / 6.000 112 / 6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm / vòng/phút) 150 / 4.500 150 / 4.500 150 / 4.500 Hộp số CVT (giả lập 8 cấp) CVT (giả lập 8 cấp) CVT (giả lập 8 cấp) Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Mức tiêu hao hỗn hợp (lít/100 km) 6,3 6,59 6,53 Kích thước mâm lốp 215/60R16 215/60R16 215/55R17 Cửa sổ trời toàn cảnh Không Không Có Số lượng túi khí 2 túi khí 4 túi khí 6 túi khí

Đánh giá chung: Lựa chọn kinh tế cho gia đình trẻ

Với tầm giá khởi điểm từ 518 triệu đồng cùng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 58 triệu đồng, MG ZS tiếp tục là một trong những lựa chọn kinh tế nhất phân khúc B-SUV. Mẫu xe sở hữu lợi thế lớn về không gian ngồi thoải mái, ngoại hình bắt mắt và danh sách trang bị dồi dào so với mức giá.

Dù động cơ 1,5 lít hút khí tự nhiên cho khả năng tăng tốc ở mức vừa phải và khả năng cách âm khi chạy tốc độ cao vẫn còn hạn chế nhất định, MG ZS vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển thực dụng hằng ngày của các gia đình đô thị.