Giá xe MG ZS tháng 2/2026: SUV hạng B nhập khẩu từ 518 triệu đồng Cập nhật biểu giá niêm yết và lăn bánh mới nhất cho 3 phiên bản MG ZS. Mẫu SUV đô thị nhập khẩu Thái Lan sở hữu lợi thế về giá bán và tiện nghi so với các đối thủ cùng phân khúc.

MG ZS là mẫu SUV đô thị thuộc phân khúc hạng B, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Honda HR-V, KIA Seltos và Ford EcoSport. Tại thị trường Việt Nam, xe hiện được phân phối theo hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản, đi kèm 4 tùy chọn màu sắc ngoại thất: Trắng, Đỏ, Đen và Bạc.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh MG ZS tháng 2/2026

Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản MG ZS tại các khu vực khác nhau. Lưu ý, mức giá lăn bánh này có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mại cụ thể tại các đại lý.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh (triệu VND) MG ZS 1.5 STD+ 518 602 591 572 MG ZS 1.5 2WD LUX+ 588 680 668 649

MG ZS hiện là một trong những lựa chọn SUV hạng B có giá bán dễ tiếp cận nhất thị trường.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

MG ZS 2026 duy trì hệ truyền động máy xăng 1,5L NSE, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT mới với 8 cấp giả lập.

Thông số kỹ thuật MG ZS STD+ MG ZS LUX+ Kích thước D x R x C (mm) 4.323 x 1.809 x 1.653 4.323 x 1.809 x 1.653 Chiều dài cơ sở (mm) 2.585 2.585 Khoảng sáng gầm (mm) 170 170 Dung tích bình xăng (L) 48 48 Mức tiêu thụ đường hỗn hợp (L/100 km) 6,3 6,53

Xe sử dụng động cơ 1,5L kết hợp cùng hộp số CVT giả lập 8 cấp.

Thiết kế ngoại thất và tiện nghi nội thất

Diện mạo của MG ZS 2026 mang phong cách trẻ trung với lưới tản nhiệt 3D đen bóng và viền chrome khỏe khoắn. Hệ thống chiếu sáng được nâng cấp lên cụm đèn pha LED Projector tự động kết hợp cùng dải đèn định vị hình móc câu sắc sảo. Thân xe nổi bật với bộ mâm thiết kế dạng cánh hoa kích thước 17 inch trên bản cao cấp.

Thiết kế đầu xe MG ZS 2026 với hệ thống đèn LED hiện đại.

Bên trong cabin, MG ZS hướng tới sự thực dụng nhưng không kém phần công nghệ. Màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch đặt cao, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống điều hòa tích hợp lọc bụi mịn PM2.5 và cửa gió cho hàng ghế phía sau, giúp cải thiện chất lượng không khí trong xe.

Khoang lái thiết kế theo phong cách D-Cut thể thao và màn hình trung tâm kích thước lớn.

Hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái

MG ZS 2026 được trang bị danh sách an toàn tiêu chuẩn khá đầy đủ bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đổ đèo. Phiên bản LUX+ cao cấp nhất sở hữu 6 túi khí và camera 360 độ.

Đánh giá thực tế

Ưu điểm lớn nhất của MG ZS chính là mức giá cạnh tranh nhất phân khúc cùng không gian nội thất rộng rãi và nhiều tiện nghi hiện đại so với tầm giá. Tuy nhiên, khả năng cách âm của xe vẫn còn hạn chế và động cơ 1,5L có phần yếu hơn khi so sánh với các đối thủ sử dụng động cơ tăng áp hoặc dung tích lớn hơn.