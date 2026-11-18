Giá xe New Mazda CX-8 tháng 11/2026: Niêm yết từ 0,899 đến 1,149 tỷ đồng theo từng phiên bản Giá lăn bánh tạm tính từ 0,991 đến 1,309 tỷ đồng; xe dùng động cơ SkyActiv-G 2.5L 188 mã lực, nội thất 7 chỗ và gói an toàn i-Activsense từ bản Premium.

New Mazda CX-8 hiện được niêm yết từ 0,899 tỷ đồng (bản 2.5 Luxury) đến 1,149 tỷ đồng (bản 2.5 Signature AWD). Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 0,991 tỷ đồng ở các tỉnh, thành phố khác đến 1,309 tỷ đồng tại Hà Nội. Mẫu SUV 7 chỗ lắp ráp trong nước này dùng động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L, hộp số tự động 6 cấp và có nội thất da Nappa nâu đỏ.

Từ bản Nhật 2017 đến đợt nâng cấp cuối năm 2024

Mazda CX-8 là dòng crossover/SUV hạng trung, ra mắt lần đầu ngày 14/9/2017 tại Nhật Bản. Đến tháng 02/2019, xe được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á và chính thức có mặt ở Việt Nam sau đó 4 tháng.

Ngày 7/5/2022, THACO giới thiệu CX-8 mới với nhiều thay đổi so với mô hình cũ, nổi bật là phiên bản 6 chỗ với hàng ghế thương gia. Đến ngày 5/12/2024, New Mazda CX-8 ra mắt thị trường Việt Nam với giá khởi điểm tăng nhẹ, cùng một số điều chỉnh ở ngoại thất và trang bị.

Được làm lại trên nền tảng CX-9, CX-8 có kích thước lớn nhất phân khúc, dù kiểu dáng bên ngoài không quá khác biệt so với CX-5. Đối thủ cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ gồm Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe và Ford Everest.

Giá niêm yết và lăn bánh tạm tính theo khu vực

Bảng dưới đây tổng hợp giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của New Mazda CX-8 cập nhật tháng 11/2026. Đơn vị tính là tỷ đồng.

Phiên bản Giá niêm yết Lăn bánh tại Hà Nội Lăn bánh tại TP.HCM Lăn bánh tại tỉnh, thành phố khác New Mazda CX-8 2.5 Luxury 0,899 1,023 1,005 0,991 New Mazda CX-8 2.5 Luxury (tùy chọn) 0,949 1,085 1,066 1,047 New Mazda CX-8 2.5 Premium 1,019 1,163 1,143 1,124 New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1,149 1,309 1,286 1,267

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Nâng cấp nhẹ, giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc

New Mazda CX-8 là bản nâng cấp nhẹ nên ngoại hình không thay đổi nhiều so với bản tiền nhiệm. Lưới tản nhiệt bóng bẩy hơn, kết hợp viền crom Signature Wings làm nổi bật logo ở vị trí trung tâm. Cụm đèn pha kế thừa dải đèn LED ban ngày tương tự Mazda CX-5 mới.

Thân xe có cột D kéo dài về phía sau, tạo dáng vẻ thể thao và hiện đại. Ốp vòm bánh xe nay đồng màu thân xe thay vì màu đen nhám như bản cũ. Xe dùng mâm hợp kim 19 inch 10 chấu đơn theo ngôn ngữ Goshintai kiểu mới, sơn công nghệ Hyper Silver. Gương chiếu hậu chỉnh gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ, còn viền cửa sổ mạ crom.

Đuôi xe thiết kế đối xứng, mang lại cảm giác bề thế và vững chãi. Điểm nhấn là cặp đèn hậu nối liền bằng thanh crom, cùng thanh nẹp cản sau và viền ống xả crom.

Cabin da Nappa nâu đỏ, hàng ghế thứ ba rộng rãi

Nội thất CX-8 facelift không thay đổi nhiều. Việc loại bỏ bản Premium AWD 6 chỗ khiến mọi phiên bản mới đều có cấu hình 7 chỗ. Điểm nhấn là da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown đi cùng các chi tiết ốp gỗ thiên nhiên.

Hàng ghế thứ hai gập 60:40 khi cần mở rộng khoang hành lý. Thiết kế ghế giúp việc ra vào hàng ghế cuối dễ dàng. Hàng ghế thứ ba được đánh giá có khoảng để chân lớn nhất phân khúc, cùng chiều cao đệm ghế hợp lý cho những chặng đường dài.

Ở hàng ghế trước, xe có chỉnh điện, sưởi ghế và nhớ vị trí ghế lái như mô hình cũ. Bản mới bổ sung thêm tính năng bơm lưng ghế, với đệm ôm sát người để ổn định cơ thể khi vào cua. Khoang hành lý có thể mở rộng từ 209 lít lên 742 lít khi gập phẳng hàng ghế thứ ba.

Khoang lái vẫn theo triết lý Less is more của người Nhật. Màn hình trung tâm 8 inch kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto, đi cùng hệ thống âm thanh 10 loa Bose. Vô-lăng bọc da có sưởi, tích hợp nhiều phím chức năng. Xe có màn hình HUD hiển thị tốc độ trên kính lái và màn hình thông tin kỹ thuật số 7 inch.

Theo nguồn tin, đây là mẫu SUV 7 chỗ hạng trung duy nhất tại Việt Nam có điều hòa tự động 3 vùng độc lập với chế độ làm mát nhanh. Xe còn được trang bị cửa sổ trời.

SkyActiv-G 2.5L cùng công nghệ GVC Plus

New Mazda CX-8 vẫn dùng động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L, công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Bản Luxury và Premium dẫn động cầu trước (FWD), còn bản Signature AWD dẫn động bốn bánh (AWD).

Công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) lần đầu được trang bị trên mẫu xe này. Xe cũng có tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist, giúp vượt các địa hình khó như bùn lầy.

Gói an toàn i-Activsense từ bản Premium

Từ bản Premium, New Mazda CX-8 có tiêu chuẩn gói an toàn chủ động i-Activsense. Gói này gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm và đèn pha thích ứng. Theo bảng thông số, hai bản Premium và Signature AWD còn có camera 360.

Gói này trên bản 2026 được nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và khi kẹt xe (Cruising & Traffic Support). Cảm biến áp suất lốp mới có trên mọi phiên bản.

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm ABS, EBD, DSC, camera lùi, cảm biến trước và sau. Về số túi khí, bảng thông số ghi 6 túi khí, trong khi phần mô tả cùng nguồn nêu 7 túi khí. Người mua nên xác nhận lại với đại lý.

Thông số kỹ thuật chính theo phiên bản

Thông số Luxury Premium Signature AWD Số chỗ ngồi 7 7 7 Kích thước D x R x C (mm) 4.900 x 1.840 x 1.730 4.900 x 1.840 x 1.730 4.900 x 1.840 x 1.730 Chiều dài cơ sở (mm) 2.930 2.930 2.930 Khoảng sáng gầm (mm) 200 200 200 Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) 5.800 5.800 5.800 Trọng lượng không tải (kg) 1.770 1.770 1.850 Trọng lượng toàn tải (kg) 2.365 2.365 2.445 Dung tích bình nhiên liệu (lít) 72 72 74 Lốp 225/55 R19 225/55 R19 225/55 R19 Động cơ SkyActiv-G 2.5, 2.499 cc SkyActiv-G 2.5, 2.499 cc SkyActiv-G 2.5, 2.499 cc Công suất cực đại 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 4.000 vòng/phút 252 Nm tại 4.000 vòng/phút 252 Nm tại 4.000 vòng/phút Hộp số 6AT 6AT 6AT Dẫn động FWD FWD AWD Treo trước/sau McPherson độc lập/liên kết đa điểm McPherson độc lập/liên kết đa điểm McPherson độc lập/liên kết đa điểm Phanh trước/sau Đĩa tản nhiệt/đĩa đặc Đĩa tản nhiệt/đĩa đặc Đĩa tản nhiệt/đĩa đặc

Điểm mạnh, điểm yếu

Về ưu điểm, New Mazda CX-8 có thiết kế ngoại thất sang trọng, nội thất rộng rãi với nhiều tiện nghi hiện đại. Động cơ được đánh giá mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

Ở chiều ngược lại, xe tăng tốc chậm ở dải tốc cao và không có lẫy chuyển số trên vô-lăng. Nhìn chung, với mức giá niêm yết từ 0,899 đến 1,149 tỷ đồng, CX-8 hướng đến người dùng ưu tiên không gian cabin và trang bị tiện nghi trong nhóm SUV 7 chỗ.