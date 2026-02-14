Giá xe Toyota Fortuner 2026: Cập nhật bảng giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất Cập nhật chi tiết giá niêm yết và lăn bánh xe Toyota Fortuner 2026 cho tất cả các phiên bản. Mẫu SUV 7 chỗ của Toyota được tinh chỉnh giá bán, bổ sung tiện nghi và đạt chuẩn khí thải Euro 5.

Toyota Fortuner 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu SUV cỡ trung (mid-size SUV) biểu tượng, chia sẻ nền tảng khung gầm bền bỉ với dòng bán tải Hilux. Xe sở hữu cấu hình 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi linh hoạt, đi kèm hai lựa chọn hệ dẫn động cầu sau (RWD) hoặc hai cầu chủ động (AWD).

Kể từ đầu năm 2024, Toyota Việt Nam đã thực hiện bước đi chiến lược khi lược bỏ phiên bản số sàn và điều chỉnh giảm giá niêm yết từ 63–120 triệu đồng tùy phiên bản. Động thái này giúp Fortuner gia tăng sức cạnh tranh đáng kể trước các đối thủ như Ford Everest, Hyundai Santa Fe hay Mitsubishi Pajero Sport.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Fortuner 2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Toyota Fortuner cập nhật tháng 2/2026:

Mẫu xe Nhiên liệu Giá niêm yết (tỷ VND) Giá lăn bánh tạm tính (tỷ VND) Hà Nội TP. HCM Tỉnh khác Toyota Fortuner 2,4 AT 4x2 Dầu 1,055 1,204 1,183 1,164 Toyota Fortuner 2,4 AT 4x2 Legender Dầu 1,185 1,349 1,326 1,307 Toyota Fortuner 2,8 AT 4x4 Legender Dầu 1,350 1,534 1,507 1,488 Toyota Fortuner 2,7 AT 4x2 Xăng 1,155 1,316 1,292 1,273 Toyota Fortuner 2,7 AT 4x2 Legender Xăng 1,290 1,467 1,441 1,422 Toyota Fortuner 2,7 AT 4x4 Xăng 1,395 1,584 1,556 1,537

*Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

Toyota Fortuner 2026 cung cấp cho người dùng 3 tùy chọn động cơ đáp ứng đa dạng nhu cầu từ di chuyển đô thị đến off-road chuyên sâu:

Động cơ dầu 2,4L: Công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm.

Công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Động cơ xăng 2,7L: Công suất 164 mã lực, mô-men xoắn 245 Nm.

Công suất 164 mã lực, mô-men xoắn 245 Nm. Động cơ dầu 2,8L: Công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm.

Đáng chú ý, các phiên bản động cơ dầu hiện đã đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, cải tiến so với chuẩn Euro 4 trước đây. Xe sử dụng hộp số tự động (AT) cho tất cả các biến thể, đảm bảo sự mượt mà khi vận hành.

Ngoại thất cứng cáp và nội thất tiện nghi

Thiết kế của Fortuner 2026 duy trì phong cách sắc sảo với lưới tản nhiệt hình sóng lượn và hệ thống chiếu sáng full-LED trên tất cả các bản. Các phiên bản Legender còn được bổ sung tùy chọn phối hai tông màu (nóc đen) thể thao, tăng vẻ cá tính.

Bên trong cabin, không gian được tối ưu với ghế da chỉnh điện 8 hướng cho hàng ghế trước. Điểm nâng cấp đáng giá trên hai bản Legender là màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng kết hợp cửa gió cho từng hàng ghế đảm bảo sự thoải mái cho toàn bộ hành khách.

Công nghệ an toàn tiên tiến

Bên cạnh các tính năng an toàn tiêu chuẩn như ABS, EBD, VSC hay 7 túi khí, các phiên bản 2,8L cao cấp được trang bị gói công nghệ Toyota Safety Sense (TSS). Hệ thống này bao gồm các tính năng hỗ trợ người lái tối ưu: cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC).

Đánh giá chung

Nhìn chung, Toyota Fortuner 2026 vẫn là lựa chọn hàng đầu nhờ thiết kế bền dáng, không gian rộng rãi và chi phí vận hành bình dân. Dù động cơ dầu vẫn còn độ ồn đặc trưng, nhưng những nâng cấp về công nghệ và tiêu chuẩn khí thải Euro 5 giúp mẫu xe này duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam.