Giá xe Toyota Fortuner 2026 mới nhất: Chi tiết thông số và ưu đãi tháng 6 Toyota Fortuner 2026 duy trì sức hút trong phân khúc SUV 7 chỗ với 6 phiên bản, trang bị động cơ chuẩn Euro 5 và gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense hiện đại.

Toyota Fortuner tiếp tục khẳng định vị thế là dòng SUV cỡ trung (mid-size SUV) bền bỉ, sử dụng chung nền tảng khung gầm với dòng xe bán tải Hilux. Xe được thiết kế với 3 hàng ghế (7 chỗ ngồi), cung cấp hai tùy chọn hệ dẫn động cầu sau (RWD) hoặc hai cầu chủ động (AWD), đáp ứng đa dạng nhu cầu từ di chuyển đô thị đến địa hình phức tạp.

Toyota Fortuner 2026 sở hữu thiết kế ngoại thất cứng cáp và hiện đại

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Fortuner tháng 6/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Toyota Fortuner tại thị trường Việt Nam:

Phiên bản Nhiên liệu Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 Dầu 1,055 1,198 1,176 Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender Dầu 1,185 1,343 1,319 Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender Dầu 1,350 1,528 1,501 Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 Xăng 1,155 1,310 1,286 Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 Legender Xăng 1,290 1,461 1,435 Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 Xăng 1,395 1,578 1,550

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi tại đại lý.

Ngoại thất sắc sảo và hệ thống chiếu sáng LED toàn phần

Toyota Fortuner 2026 được tinh chỉnh thiết kế theo hướng cứng cáp với các đường nét góc cạnh. Điểm nhấn ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt hình sóng lượn đi kèm hệ thống chiếu sáng full-LED, bao gồm đèn pha, đèn định vị ban ngày và đèn sương mù.

Cụm đèn pha LED tích hợp tính năng tự động cân bằng góc chiếu

Thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi cơ bắp. Xe sử dụng mâm đúc phối hai tông màu đen - bạc với kích thước từ 17 đến 18 inch tùy phiên bản. Các tính năng như gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ LED là trang bị tiêu chuẩn.

Không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi hiện đại

Cabin của Fortuner 2026 mang đến cảm giác cao cấp với vô lăng 3 chấu bọc da, ốp gỗ mạ bạc và tích hợp lẫy chuyển số. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da, trong đó hàng ghế trước hỗ trợ chỉnh điện 8 hướng. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập giúp duy trì không gian mát mẻ cho mọi vị trí trên xe.

Nội thất bọc da sang trọng trên các phiên bản cao cấp

Đáng chú ý, hai phiên bản Legender được nâng cấp màn hình giải trí lên 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, mang lại sự tiện dụng tối đa cho người dùng mà không cần đến cáp kết nối.

Tùy chọn động cơ đạt chuẩn Euro 5

Toyota Fortuner 2026 cung cấp 3 lựa chọn động cơ phù hợp với nhiều mục đích sử dụng:

Động cơ Diesel 2.4L: Sản sinh công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm.

Sản sinh công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Động cơ Xăng 2.7L: Sản sinh công suất 164 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm.

Sản sinh công suất 164 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm. Động cơ Diesel 2.8L: Sản sinh công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 500 Nm.

Đặc biệt, các phiên bản động cơ dầu hiện nay đã đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5, giúp giảm thiểu tác động đến môi trường so với thế hệ cũ.

Động cơ mạnh mẽ hàng đầu phân khúc SUV 7 chỗ

Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense cao cấp

Bên cạnh các trang bị an toàn cơ bản như ABS, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và cân bằng điện tử (VSC), hai phiên bản Legender 2.8L còn được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense. Hệ thống này bao gồm các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo tiền va chạm, giúp người lái an tâm hơn trên mọi hành trình.

Nhận định chung

Nhìn chung, Toyota Fortuner 2026 vẫn là lựa chọn ưu tiên nhờ thiết kế bền dáng, không gian nội thất rộng rãi và chi phí vận hành hợp lý. Dù còn một số hạn chế về độ ồn động cơ dầu hay trọng tâm xe cao, nhưng với mạng lưới dịch vụ rộng khắp và khả năng thanh khoản tốt, đây vẫn là mẫu SUV 7 chỗ đáng gờm trong phân khúc.