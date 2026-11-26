Giá xe Toyota Fortuner tháng 11/2026: 6 phiên bản dầu và xăng, từ 1,055 đến 1,395 tỷ đồng Toyota Fortuner 7 chỗ có 3 tùy chọn động cơ, giá lăn bánh tạm tính từ 1,163 tỷ đồng; hai bản Legender có màn hình 9 inch, bản 2.8L có Toyota Safety Sense.

Toyota Fortuner là mẫu SUV cỡ trung 7 chỗ, dùng chung nền khung gầm với Toyota Hilux. Trong tháng 11/2026, xe có 6 phiên bản dầu và xăng, giá niêm yết từ 1,055 tỷ đến 1,395 tỷ đồng. Giá lăn bánh tạm tính thấp nhất là 1,163 tỷ đồng ở các tỉnh, thành phố khác Hà Nội và TP.HCM.

Bảng giá Fortuner: từ bản 2.4L dầu đến 2.7L xăng hai cầu

Fortuner có ba hàng ghế và dùng hệ dẫn động cầu sau hoặc hai cầu, tùy phiên bản. Bảng dưới đây là giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính theo từng khu vực.

Phiên bản Nhiên liệu Giá niêm yết (tỷ đồng) Lăn bánh Hà Nội (tỷ đồng) Lăn bánh TP.HCM (tỷ đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (tỷ đồng) Fortuner 2.4 AT 4x2 Dầu 1,055 1,198 1,176 1,163 Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender Dầu 1,185 1,343 1,319 1,306 Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender Dầu 1,350 1,528 1,501 1,487 Fortuner 2.7 AT 4x2 Xăng 1,155 1,310 1,286 1,273 Fortuner 2.7 AT 4x2 Legender Xăng 1,290 1,461 1,435 1,421 Fortuner 2.7 AT 4x4 Xăng 1,395 1,578 1,550 1,537

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị của từng xe.

Từ bản nâng cấp 2022 đến lần điều chỉnh năm 2024

Fortuner bản nâng cấp ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 5/2022 cùng loạt trang bị tiện nghi và an toàn mới. Xe cạnh tranh với Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan X-Trail, Chevrolet Trailblazer, Kia Sorento và Isuzu mu-X.

Ngày 2/1/2024, Toyota Việt Nam giới thiệu Fortuner mới. Xe bỏ bản số sàn, giá giảm từ 63 đến 120 triệu đồng so với phiên bản cũ. Thiết kế được giữ nguyên, nhưng hai bản Legender có thêm tùy chọn màu ngoại thất nóc đen là trắng ngọc trai nóc đen và nâu đồng nóc đen.

Ngoài ra, xe còn 4 màu như trước là bạc, đen, nâu đồng và trắng ngọc trai. Màu trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu đồng mỗi xe.

Thông số kỹ thuật: khác biệt nằm ở động cơ và hệ dẫn động

Mọi phiên bản dùng chung kích thước tổng thể dài x rộng x cao 4.795 x 1.855 x 1.835 mm, chiều dài cơ sở 2.745 mm và khoảng sáng gầm 279 mm. Vết bánh trước/sau lần lượt là 1.545/1.555 mm, bán kính vòng quay tối thiểu 5,8 m và bình nhiên liệu 80 lít.

Hệ thống treo trước độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng, treo sau phụ thuộc, liên kết 4 điểm. Xe dùng trợ lực lái thủy lực biến thiên theo tốc độ, phanh đĩa tản nhiệt phía trước và phanh đĩa phía sau. Góc thoát trước/sau là 29/25 độ.

Thông số 2.4 4x2 AT 2.4 4x2 AT Legender 2.7 4x2 AT 2.7 4x4 AT 2.8 4x4 AT Legender Mã động cơ 2GD-FTV (2.4L) 2GD-FTV (2.4L) 2TR-FE (2.7L) 2TR-FE (2.7L) 1GD-FTV (2.8L) Dung tích xy-lanh (cc) 2.393 2.393 2.694 2.694 2.755 Công suất cực đại (mã lực/vòng/phút) 147/3.400 147/3.400 164/5.200 164/5.200 201/3.400 Mô-men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) 400/1.600 400/1.600 245/4.000 245/4.000 500/1.600 Tốc độ tối đa (km/h) 170 170 175 160 180 Hệ dẫn động Cầu sau Cầu sau Cầu sau 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử Trọng lượng không tải (kg) 2.000 2.005 1.875 1.875 2.140 Trọng lượng toàn tải (kg) 2.605 2.605 2.500 2.500 2.735 Kích thước lốp 265/65R17 265/60R18 265/65R17 265/60R18 265/60R18 Màn hình giải trí (inch) 8 9 8 8 9 Tiêu thụ trong đô thị (lít/100 km) 9,05 10,21 14,62 14 10,85 Tiêu thụ ngoài đô thị (lít/100 km) 6,79 7,14 9,2 9,4 7,32 Tiêu thụ kết hợp (lít/100 km) 7,63 8,28 11,2 11,1 8,63

Ngoại thất cứng cáp hơn với cụm đèn full-LED

Fortuner mới có các góc cạnh sắc nét hơn. Đầu xe dùng lưới tản nhiệt hình sóng lượn và hệ thống chiếu sáng full-LED cho đèn pha, đèn chiếu sáng ban ngày, đèn sương mù trước và đèn hậu.

Tất cả phiên bản đều có cụm đèn điều khiển tự động, tự cân bằng góc chiếu và chế độ đèn chờ dẫn đường. Đèn sương mù phía sau chỉ xuất hiện trên hai bản Legender.

Thân xe có các đường gân dập nổi tạo vẻ khỏe khoắn. Mâm phối hai tông màu đen và bạc, kích thước 17 hoặc 18 inch tùy phiên bản. Gương chiếu hậu đồng màu thân xe, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ LED. Xe còn có gạt mưa trước sau, sấy kính sau, thanh cản và chắn bùn trước sau.

Khoang cabin rộng, hàng ghế sau có cửa gió làm mát

Khoang lái có vô lăng 3 chấu bọc da ốp gỗ mạ bạc, chỉnh tay 4 hướng, tích hợp nút điều khiển và lẫy chuyển số. Ghế bọc da, ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Điều hòa tự động 2 vùng.

Mọi phiên bản dùng ghế ngồi thể thao. Hàng ghế thứ hai gập 60:40 một chạm và chỉnh cơ 4 hướng. Hàng ghế thứ ba ngả lưng ghế, gập 50:50 sang hai bên và có tựa tay. Các vị trí phía sau được làm mát qua cửa gió sau, kèm hộp làm mát.

Hai bản Legender nâng màn hình giải trí từ 8 lên 9 inch, đồng thời có thêm kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây thay cho kết nối bằng cáp.

Ba tùy chọn động cơ, diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

Fortuner có ba lựa chọn động cơ, cùng đi với hộp số tự động:

Diesel 2.4L: 147 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn 400 Nm tại 1.600 vòng/phút.

Xăng 2.7L: 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn 245 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Diesel 2.8L: 201 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn 500 Nm tại 1.600 vòng/phút.

Động cơ dầu đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, trong khi phiên bản cũ chỉ đạt Euro 4. Theo bảng thông số, bản diesel 2.4L tiết kiệm nhất với mức tiêu thụ kết hợp 7,63 lít/100 km. Hai bản xăng 2.7L có mức 11,2 và 11,1 lít/100 km.

Gói an toàn nâng cao dành cho bản 2.8L

Fortuner có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), kiểm soát lực kéo (TRC) và cân bằng điện tử (VSC).

Phiên bản 2.8L có thêm gói Toyota Safety Sense, gồm cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm và điều khiển hành trình chủ động.

Đánh giá nhanh: mạnh, rộng, dễ bảo dưỡng nhưng còn ồn

Nguồn tin nêu các ưu điểm của Fortuner gồm thiết kế đẹp và bền dáng, hệ thống chiếu sáng full-LED, nội thất rộng rãi tiện nghi và động cơ mạnh hàng đầu phân khúc. Chi phí vận hành ở mức bình dân và phụ tùng thay thế dễ kiếm.

Về nhược điểm, động cơ hơi ì và gây tiếng ồn lớn. Gầm xe cao khiến thân xe khá chòng chành, và theo đánh giá trong nguồn, xe dễ bị lật ngửa khi xảy ra va chạm.

Nhìn chung, Fortuner trải dài từ 1,055 tỷ đến 1,395 tỷ đồng. Người dùng ưu tiên sức kéo và trang bị an toàn chủ động có thể xem bản 2.8L Legender, với 201 mã lực, 500 Nm và Toyota Safety Sense. Người dùng quan tâm chi phí nhiên liệu có thể xem bản diesel 2.4L.