Giá xe Toyota Raize 2026 mới nhất: Mẫu SUV đô thị Turbo từ 510 triệu đồng Cập nhật bảng giá Toyota Raize 2026 mới nhất tại Việt Nam. Mẫu SUV hạng A+ sở hữu động cơ 1.0L Turbo, 6 túi khí và trang bị an toàn vượt tầm giá 500 triệu đồng.

Toyota Raize hiện là một trong những mẫu xe gầm cao cỡ A+ được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, mẫu SUV này gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa tính linh hoạt của xe đô thị và không gian nội thất tối ưu. Dưới đây là cập nhật chi tiết về giá bán, thông số kỹ thuật và đánh giá vận hành của Toyota Raize phiên bản 2026.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Raize 2026

Toyota Raize 2026 được phân phối tại Việt Nam với 1 phiên bản động cơ 1.0 Turbo duy nhất nhưng đa dạng về tùy chọn màu sắc ngoại thất. Mức giá lăn bánh có sự chênh lệch tùy theo địa phương do áp dụng mức phí trước bạ khác nhau.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Raize (Đỏ, Đen) 510 587 577 563 Raize (Trắng ngọc trai) 518 596 585 571 Raize (2 tông màu) 522 600 590 576

Thiết kế ngoại thất và khung gầm DNGA

Toyota Raize được phát triển trên nền tảng cấu trúc khung gầm DNGA-A của Daihatsu, giúp tối ưu trọng lượng và độ cứng vững. Xe có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.030 x 1.710 x 1.605 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.525 mm.

Diện mạo của xe nổi bật với phong cách thể thao, góc cạnh. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED hiện đại với đèn pha chia 4 khoang ấn tượng. Thân xe tạo điểm nhấn bằng bộ mâm 17 inch thiết kế lốc xoáy và các đường gân dập nổi mạnh mẽ.

Không gian nội thất và tiện nghi hiện đại

Mặc dù có kích thước nhỏ gọn bên ngoài, cabin của Toyota Raize 2026 lại vô cùng rộng rãi. Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch phía sau vô-lăng với 4 chế độ hiển thị tùy biến.

Hàng ghế thứ hai của xe mang đến khoảng để chân và không gian trần xe thoải mái ngay cả với những hành khách có chiều cao tốt. Khoang hành lý có dung tích 369 lít và có thể mở rộng lên gần 1.200 lít khi gập hàng ghế sau, phục vụ tốt nhu cầu chứa đồ cho những chuyến đi xa.

Vận hành linh hoạt với động cơ tăng áp

Trái tim của Toyota Raize là khối động cơ 1.0L Turbo, sản sinh công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp kép (D-CVT), xe mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và linh hoạt trong phố nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 5,6 lít/100 km đường hỗn hợp.

Khoảng sáng gầm xe lên tới 200 mm là một lợi thế lớn, giúp Raize dễ dàng vượt qua các đoạn đường ngập nước hoặc địa hình không bằng phẳng. Hệ thống treo MacPherson phía trước và thanh xoắn phía sau được tinh chỉnh để đảm bảo sự ổn định khi vận hành.

Trang bị an toàn vượt trội

Bên cạnh các tính năng cơ bản như phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử VSC và kiểm soát lực kéo TCS, Toyota Raize còn sở hữu những công nghệ an toàn cao cấp thường chỉ xuất hiện trên các phân khúc xe lớn hơn:

6 túi khí bảo vệ toàn diện hành khách.

Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM).

Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA).

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC).

Cảm biến va chạm trước và sau.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Chi tiết Kiểu động cơ 1.0 Turbo Công suất cực đại (hp/rpm) 98/6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 140/2.400-4.000 Hộp số CVT Dẫn động FWD Lốp và mâm 205/60R17 Mức tiêu thụ nhiên liệu (Hỗn hợp) 5,6 lít/100 km

Nhìn chung, Toyota Raize 2026 là lựa chọn phù hợp cho những người lần đầu mua xe hoặc các gia đình trẻ cần một mẫu SUV đa năng, chi phí vận hành thấp và trang bị an toàn đầy đủ. Dù hệ thống giảm xóc có phần hơi cứng khi đi qua đường xấu, nhưng sự rộng rãi và linh hoạt của xe là những điểm cộng không thể phủ nhận.