Giá xe Toyota Veloz Cross 2026: Nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 4 Toyota Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng gói bảo hiểm vật chất cho dòng xe Veloz Cross trong tháng 4/2026. Mẫu MPV 7 chỗ hiện có mức giá khởi điểm từ 638 triệu đồng.

Trong tháng 4/2026, Toyota Việt Nam áp dụng chính sách ưu đãi mạnh tay cho dòng xe Veloz Cross nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ. Chương trình bao gồm hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, tặng 01 năm bảo hiểm thân vỏ và ưu đãi lãi suất vay 0% cố định trong 12 tháng đầu.

Bảng giá lăn bánh Toyota Veloz Cross cập nhật tháng 4/2026

Toyota Veloz Cross hiện được lắp ráp trong nước với hai phiên bản chính là CVT và CVT Top. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính tại các khu vực trọng điểm:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Veloz Cross CVT (Màu thường) 638 737 724 705 Veloz Cross CVT (Trắng ngọc trai) 646 746 733 714 Veloz Cross CVT Top (Màu thường) 660 761 748 729 Veloz Cross CVT Top (Trắng ngọc trai) 668 770 757 738

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

Nền tảng khung gầm DNGA và thiết kế ngoại thất

Toyota Veloz Cross 2026 được xây dựng trên hệ thống khung gầm DNGA (Daihatsu New Global Architecture) hoàn toàn mới, giúp tối ưu trọng lượng và tăng cường độ cứng vững cho thân xe. Xe có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700 (mm), cùng khoảng sáng gầm xe đạt 205 mm, hỗ trợ tốt cho việc di chuyển trong đô thị và các địa hình phức tạp nhẹ.

Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt hình vảy cá sơn đen bóng, kết hợp cùng cụm đèn pha LED tích hợp hiệu ứng xi-nhan dòng chảy. Thân xe gây ấn tượng với bộ mâm 17 inch thiết kế 5 chấu kép phay bóng (trên bản Top). Đuôi xe sở hữu dải đèn hậu LED kéo dài xuyên suốt chiều rộng, mang lại cảm giác hiện đại và cao cấp hơn.

Không gian nội thất và tiện nghi vượt trội

Cabin của Veloz Cross 2026 được thiết kế theo phong cách trẻ trung với hai tông màu đen - kem chủ đạo. Điểm nhấn đáng chú ý là sự linh hoạt của hàng ghế thứ hai khi có thể ngả phẳng 180 độ kết hợp với hàng ghế thứ ba tạo thành chế độ Sofa, tối ưu không gian nghỉ ngơi cho hành khách.

Hệ thống giải trí bao gồm màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Phía sau vô-lăng bọc da là màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch TFT với 4 chế độ tùy chỉnh giao diện. Ngoài ra, xe còn được trang bị phanh tay điện tử, sạc không dây và hệ thống điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế sau.

Động cơ và trang bị an toàn Toyota Safety Sense

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 2NR-VE 1.5L, 4 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số vô cấp CVT, đi kèm 3 chế độ lái: Eco, Normal và Sport.

Về an toàn, phiên bản Veloz Cross CVT Top được trang bị gói công nghệ Toyota Safety Sense tiên tiến, bao gồm các tính năng: Cảnh báo tiền va chạm, Cảnh báo chệch làn đường, Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và Cảnh báo điểm mù. Hệ thống camera 360 độ và 6 túi khí là những trang bị tiêu chuẩn hỗ trợ tối đa cho người lái.

Thông số kỹ thuật chi tiết Toyota Veloz Cross 2026

Động cơ 1.5L, DOHC, Dual VVT-i Công suất cực đại 105 mã lực @ 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 138 Nm @ 4.200 vòng/phút Hộp số Tự động vô cấp CVT Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Mâm xe Hợp kim 16 inch (bản CVT) / 17 inch (bản Top) Hệ thống an toàn ABS, EBD, BA, VSC, HAC, 6 túi khí

Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm về thiết kế và công nghệ, Toyota Veloz Cross vẫn tồn tại một số hạn chế như khả năng cách âm chưa thực sự ấn tượng ở tốc độ cao và cảm giác rung nhẹ trên vô-lăng. Tuy nhiên, với chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 4/2026, đây vẫn là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ hiện nay.