Giá xe Toyota Veloz Cross tháng 6/2026: Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và lãi suất 0% Toyota Veloz Cross tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc MPV 7 chỗ với chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 6/2026. Mẫu xe sở hữu nền tảng DNGA hiện đại cùng gói an toàn Toyota Safety Sense cao cấp.

Toyota Veloz Cross 2026 đang trở thành tâm điểm trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam nhờ chính sách kích cầu mạnh mẽ. Trong tháng 6/2026, khách hàng mua mẫu xe này sẽ nhận được gói ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ, kèm theo bảo hiểm thân vỏ và hỗ trợ lãi suất vay mua xe cực kỳ hấp dẫn.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Toyota Veloz Cross tháng 6/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh dự kiến cho hai phiên bản Toyota Veloz Cross tại các khu vực trọng điểm. Lưu ý, mức giá lăn bánh đã bao gồm các ưu đãi hiện hành nhưng có thể thay đổi tùy theo chính sách riêng của từng đại lý.

Phiên bản Màu ngoại thất Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Tỉnh/Thành phố khác (triệu VND) Toyota Veloz Cross CVT Khác 638 737 724 705 Toyota Veloz Cross CVT Trắng ngọc trai 646 746 733 714 Toyota Veloz Cross CVT Top Khác 660 761 748 729 Toyota Veloz Cross CVT Top Trắng ngọc trai 668 770 757 738

Bên cạnh việc hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, khách hàng còn được tặng 01 năm bảo hiểm thân vỏ và áp dụng mức lãi suất 0% cố định trong 12 tháng đầu tiên khi sử dụng dịch vụ tài chính của Toyota.

Toyota Veloz Cross 2026 hiện được lắp ráp trong nước để chủ động nguồn cung.

Nền tảng khung gầm DNGA và ngôn ngữ thiết kế mới

Toyota Veloz Cross 2026 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm DNGA (Daihatsu New Global Architecture). Sự thay đổi này không chỉ giúp gia tăng độ cứng vững mà còn tối ưu hóa trọng lượng, mang lại khả năng kiểm soát ổn định hơn cho một mẫu xe gia đình.

Về kích thước, xe sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700 (mm). Trục cơ sở kéo dài đến 2.750 mm và khoảng sáng gầm đạt 205 mm, giúp xe vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình. Ngoại thất gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình vảy cá sơn đen bóng, kết hợp cùng cụm đèn pha LED sắc sảo và dải chrome nối liền hai bên.

Thiết kế ngoại thất trẻ trung với nhiều đường nét khỏe khoắn.

Thân xe nổi bật với bộ mâm hợp kim 17 inch tạo hình 5 chấu kép phay bóng (trên bản Top). Đuôi xe hiện đại với dải đèn hậu LED mảnh, chạy ngang toàn bộ chiều rộng xe, gợi liên tưởng đến thiết kế của các dòng SUV hạng sang.

Không gian nội thất đa dụng với chế độ Sofa

Khoang cabin của Veloz Cross 2026 được tối ưu hóa không gian, mang lại sự thoải mái cho cả 7 vị trí ngồi. Điểm nhấn đặc biệt nhất là hàng ghế thứ 2 có khả năng ngả 180 độ, kết hợp với hàng ghế thứ 3 tạo thành một mặt phẳng như chiếc sofa, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi trong các chuyến đi dài.

Khoang lái hiện đại với màn hình đặt nổi và đồng hồ kỹ thuật số.

Xe được trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da, đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí cảm ứng lên đến 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Các tiện ích khác bao gồm phanh tay điện tử, sạc điện thoại không dây và hệ thống điều hòa tự động với cửa gió cho hàng ghế sau.

Động cơ 1.5L và công nghệ an toàn Toyota Safety Sense

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ xăng 2NR-VE 1.5L, 4 xy-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số vô cấp CVT, đi kèm 3 chế độ lái: Eco, Normal và Sport.

Động cơ 1.5L kết hợp hộp số CVT tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Về an toàn, phiên bản cao cấp nhất được trang bị gói Toyota Safety Sense với các tính năng: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go. Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ và 6 túi khí bảo vệ hành khách.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Loại động cơ 2NR-VE 1.5L, 4 xy-lanh Công suất cực đại 105 mã lực @ 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 138 Nm @ 4.200 vòng/phút Hộp số Tự động vô cấp CVT Kích thước D x R x C 4.475 x 1.750 x 1.700 (mm) Chiều dài cơ sở 2.750 (mm) Khoảng sáng gầm 205 (mm) Dung tích khoang hành lý 498 (lít) Trang bị an toàn tiêu biểu 6 túi khí, Camera 360, Toyota Safety Sense

Nhìn chung, Toyota Veloz Cross 2026 là lựa chọn cân bằng giữa thiết kế, tiện nghi và an toàn. Dù vẫn còn một số hạn chế về khả năng cách âm, nhưng với chương trình ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 6/2026, đây vẫn là một trong những mẫu MPV đáng mua nhất hiện nay.