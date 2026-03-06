Giá xe Toyota Vios tháng 6/2026: Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và cập nhật phiên bản mới Toyota Vios 2026 áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, giảm giá niêm yết cho các bản E và bổ sung gói an toàn Toyota Safety Sense cao cấp trên phiên bản G CVT.

Toyota Vios 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng B với chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng 6/2026. Mẫu xe hiện được lắp ráp tại Việt Nam với 06 tùy chọn màu sắc ngoại thất, bao gồm: be, đen, xám, đỏ, bạc và trắng.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Toyota Vios tháng 6/2026

Trong đợt cập nhật này, Toyota Việt Nam đã tinh chỉnh dải sản phẩm khi lược bỏ các phiên bản E MT và E CVT loại 7 túi khí, chỉ giữ lại các bản 3 túi khí với mức giá giảm từ 10 đến 14 triệu đồng. Phiên bản G-RS cũng chính thức ngừng phân phối.

Toyota Vios 2026 nhận ưu đãi lớn về lệ phí trước bạ trong tháng 6

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) Toyota Vios 1.5E MT 458 529 515 506 Toyota Vios 1.5E CVT 488 562 553 539 Toyota Vios 1.5G CVT 545 626 615 601

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm ưu đãi 50% lệ phí trước bạ (tương đương 23-27 triệu đồng) nhưng chưa bao gồm khuyến mại riêng tại đại lý.

Thiết kế ngoại thất: Tinh chỉnh hiện đại và thể thao

Toyota Vios 2026 nhận được những thay đổi tập trung ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt hình thang truyền thống được thay thế bằng thiết kế nối liền nắp ca-pô và mở rộng sang hai bên. Cản trước được làm mới và sơn đen tạo diện mạo khỏe khoắn hơn.

Thiết kế đầu xe mới trên Toyota Vios 2026

Đáng chú ý, cụm đèn pha LED hiện là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản. Mâm xe vẫn giữ kích thước 15 inch nhưng được tái thiết kế họa tiết bên trong để tăng tính thẩm mỹ. Phần đuôi xe chỉ thay đổi nhẹ ở khu vực cản sau, trong khi cụm đèn hậu vẫn giữ nguyên thiết kế từ bản tiền nhiệm.

Phần đuôi xe Toyota Vios 2026 với cản sau tinh chỉnh

Không gian nội thất và tiện nghi nâng cấp

Bên trong cabin, Toyota Vios 2026 mang đến trải nghiệm hiện đại hơn với màn hình trung tâm 9 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp lẫy chuyển số trên bản G, trong khi hàng ghế sau được bổ sung cổng sạc USB Type-C tiện lợi.

Khoang lái hiện đại với màn hình cảm ứng 9 inch

Vật liệu bọc ghế trên bản E MT được nâng cấp từ nỉ lên da Simili, giúp cabin sang trọng và dễ vệ sinh hơn. Cụm đồng hồ Optitron với màn hình TFT 4,2 inch hiển thị đa thông tin rõ nét cũng là điểm nhấn đáng chú ý trên các phiên bản cao cấp.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

Xe vẫn sử dụng khối động cơ hút khí tự nhiên 1.5L Dual VVT-i, sản sinh công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Đi kèm là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường kết hợp dao động từ 5,77 đến 6,02 lít/100 km tùy phiên bản.

Động cơ 1.5L Dual VVT-i bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu

Nâng cấp quan trọng nhất là gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) xuất hiện trên bản G CVT, bao gồm cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường. Ngoài ra, xe vẫn duy trì các tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC).

Thông số kỹ thuật chi tiết Toyota Vios 2026

Thông số Vios E MT Vios E CVT Vios G CVT Kích thước D x R x C (mm) 4.425 x 1.730 x 1.475 4.425 x 1.730 x 1.475 4.425 x 1.730 x 1.475 Chiều dài cơ sở (mm) 2.550 2.550 2.550 Động cơ 1.5L Dual VVT-i 1.5L Dual VVT-i 1.5L Dual VVT-i Công suất (hp/rpm) 107/6.000 107/6.000 107/6.000 Hộp số Số sàn 5 cấp Vô cấp CVT Vô cấp CVT Số túi khí 3 3 7 Gói an toàn TSS Không Không Có

Toyota Vios 2026 vẫn là lựa chọn sedan hạng B hàng đầu

Nhìn chung, với việc tinh chỉnh dải sản phẩm và bổ sung công nghệ an toàn, Toyota Vios 2026 tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ như Hyundai Accent hay Honda City, đặc biệt khi được hưởng lợi từ chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ.